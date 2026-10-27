Μητέρα που δυσκολευόταν να περπατήσει έχασε 53 κιλά – Τι άλλαξε στην καθημερινότητά της

Μια γυναίκα είχε δοκιμάσει πολλές δίαιτες, χωρίς να καταφέρει να διατηρήσει τα αποτελέσματα. Όταν το βάρος της έφτασε τα 127 κιλά, οι καθημερινοί πόνοι και η δυσκολία στο περπάτημα επηρέαζαν ακόμη και τον χρόνο που περνούσε με τα δύο παιδιά της. Τότε αποφάσισε να αλλάξει προσέγγιση, υιοθετώντας πιο οργανωμένες διατροφικές συνήθειες και εντάσσοντας την άσκηση στην καθημερινότητά της. Μέσα σε έναν χρόνο έχασε 53 κιλά και, όπως λέει, κατάφερε να ξαναβρεί τη χαρά της κίνησης.

Γυναίκα έχασε 53 κιλά σε έναν χρόνο – Η αλλαγή που τη βοήθησε να ξαναβρεί τον εαυτό της

Η 36χρονη Chanelle Cross αποκάλυψε ότι υπέφερε από καθημερινούς πόνους και χαμηλή αυτοπεποίθηση εξαιτίας του βάρους της, καθώς προηγουμένως ζύγιζε 127 κιλά. Η μητέρα δύο παιδιών είχε παγιδευτεί στον φαύλο κύκλο του «συναισθηματικού φαγητού» (comfort eating). Έτσι, αποφάσισε να γραφτεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς οργανισμούς απώλειας βάρους στο Ηνωμένο Βασίλειο και από τότε πέτυχε μια εντυπωσιακή απώλεια βάρους, χάνοντας 53 κιλά σε μόλις έναν χρόνο. Σήμερα, η ίδια δηλώνει πιο ευτυχισμένη από ποτέ και μπορεί πλέον να ακολουθεί τους ρυθμούς των παιδιών της.

«Έκανα δίαιτα από μικρή ηλικία»

«Όσο μεγάλωνα, δοκίμαζα κάθε δίαιτα που υπήρχε — από μέτρηση θερμίδων μέχρι πλήρη αποκοπή των υδατανθράκων και του έτοιμου φαγητού. Είχα πάντα μεγάλη όρεξη και δυσκολευόμουν να αφοσιωθώ σε κάτι για αρκετό διάστημα, ακόμα κι αν στην αρχή φαινόταν να λειτουργεί. Δεν απολάμβανα ποτέ το φαγητό που επιτρεπόταν να φάω, με αποτέλεσμα να τα παρατάω πριν δω πραγματικά αποτελέσματα. Καθώς μεγάλωνα, το βάρος μου αυξανόταν συνεχώς.

Προσπαθούσα να το διαχειριστώ μόνη μου, λέγοντας στον εαυτό μου ότι μια μικρή παρασπονδία δεν βλάπτει, αλλά πριν το καταλάβω βρισκόμουν πάλι στην αφετηρία. Είχα κουραστεί να πονάω καθημερινά και να μην μπορώ να περπατήσω. Ωστόσο, το πραγματικό κίνητρο το βρήκα αφού απέκτησα τα δύο μου παιδιά, την εξάχρονη Melody και τον τρίχρονο Alistair», αποκάλυψε η γυναίκα.

Η διάγνωση που ανέτρεψε τα πάντα στη ζωή της

Η Chanelle αποφάσισε να απευθυνθεί στην ομάδα αδυνατίσματος όταν διαγνώστηκε με πελματιαία απονευρωσίτιδα (ή φλεγμονή της πελματιαίας απονεύρωσης) , μια επώδυνη φλεγμονή στο κάτω μέρος του πέλματος.

Αν και ήταν μέλος ενός δημοφιλούς οργανισμού απώλειας βάρους στο Ηνωμένο Βασίλειο στο παρελθόν, ανακάλυψε ότι δικαιούταν δωρεάν κουπόνι συμμετοχής 12 εβδομάδων μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου του Νότινγχαμ.

«Όποιο άγχος κι αν είχα για το πώς θα επιστρέψω στην ομάδα, εξαφανίστηκε αμέσως», προσθέτει. «Η σύμβουλός μου, η Hayley, με έκανε να νιώσω ευπρόσδεκτη από την πρώτη στιγμή. Ήταν όμορφο να βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους που προσπαθούν για τον ίδιο στόχο και σε υποστηρίζουν ειλικρινά.

Αυτή τη φορά ήταν διαφορετικά. Η ψυχική και σωματική μου υγεία είχαν φτάσει στο χειρότερο σημείο. Ήθελα να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, όχι μόνο για μένα, αλλά και για την οικογένειά μου», ανέφερε η ίδια.

Η απλή αλλαγή που την βοήθησε στην απώλεια βάρους

Η σύμβουλός της στο αδυνάτισμα, της πρότεινε να κρατάει ημερολόγιο διατροφής τις πρώτες εβδομάδες. Αυτό τη βοήθησε να εντοπίσει τα λάθη της και να οργανώνει καλύτερα τα γεύματά της.

«Επειδή μου άρεσε πάντα το τσιμπολόγημα (snacking), φρόντιζα να έχω πάντα μαζί μου υγιεινά σνακ — όπως στικς ψαριού, φρούτα ή μπάρες δημητριακών — όποτε έβγαινα έξω με τα παιδιά. Ήταν μια απλή αλλαγή, αλλά έκανε την προσπάθειά μου πολύ πιο εύκολη».

Η Chanelle κατάφερε να αναπτύξει μια υγιή σχέση με το φαγητό, συνεχίζοντας παράλληλα να απολαμβάνει τα αγαπημένα της γεύματα. «Πλέον, αντί να αρπάξω ό,τι βρω μπροστά μου, προετοιμάζω υγιεινές επιλογές για όλη την εβδομάδα — όπως overnight oats (βρώμη από το βράδυ) για πρωινό ή σπιτικές τορτίγιες. Παρακολουθώ τι τρώω χωρίς να χρειάζεται να μετράω θερμίδες ή να ζυγίζω την κάθε μπουκιά, κι αυτό είναι πολύ απελευθερωτικό.

Επίσης, μισούσα τη γυμναστική και ο πόνος στο πόδι μου το έκανε ακόμα πιο δύσκολο. Όμως, το πρόγραμμα σωματικής δραστηριότητας με βοήθησε να καταλάβω ότι η άσκηση μπορεί να είναι διασκεδαστική αν βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Μου αρέσει πολύ να ακολουθώ βίντεο χορού (dance fitness) στο YouTube.

Καθώς έχανα βάρος, ο πόνος στο πέλμα υποχωρούσε. Τώρα μπορώ να ανεβαίνω τις σκάλες και να τρέχω πίσω από τα παιδιά μου στο πάρκο χωρίς να χρειάζεται να σταματάω κάθε λίγο για να πάρω ανάσα».

Η διατροφή της Chanelle πριν από την απώλεια βάρους

Πρωινό: Ένα μεγάλο μπολ με επεξεργασμένα δημητριακά πλούσια σε ζάχαρη ή πλήρες αγγλικό πρωινό με 4 τηγανητές πατάτες και μπέικον με το λίπος του.

Μεσημεριανό: Φαγητό που περίσσεψε από το προηγούμενο βράδυ – έτοιμο κάρυ από βάζο ή προπαρασκευασμένο έτοιμο γεύμα.

Βραδινό: Σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή μαύρα φασόλια με τηγανητά πιτάκια/ζυμαρικά.

Ενδιάμεσα Σνακ: Οικογενειακή συσκευασία πατατάκια, σοκολάτες ή δύο μικρά μπολ με γλυκό τράιφλ (trifle).

Η διατροφή της Chanelle μετά την απώλεια βάρους

Πρωινό: Βρώμη από το βράδυ (overnight oats) με φρέσκα φρούτα του δάσους (berries) και μέλι.

Μεσημεριανό: Νούντλς με μοσχάρι κορεάτικου στυλ (χαμηλών θερμίδων) ή ψητή γλυκοπατάτα με ψητά λαχανικά και τυρί με μειωμένα λιπαρά.

Βραδινό: Σπιτική μακαρονάδα στον φούρνο με γεύση πίτσα, σπιτικά πιτάκια τζαμαϊκανού στυλ, κοτόπουλο μαγειρεμένο με αναψυκτικό διαίτης και σπιτικές πατάτες φούρνου σαν τηγανητές.

Ενδιάμεσα σνακ: Μπάρα δημητριακών χαμηλών θερμίδων ή μπολ φρούτων με ελληνικό γιαούρτι 0% λιπαρά.

Προσοχή: Κάθε προσπάθεια απώλειας βάρους είναι διαφορετική και δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλους. Οι αλλαγές στη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα είναι σημαντικό να προσαρμόζονται στις ανάγκες, την κατάσταση της υγείας και τις δυνατότητες κάθε ατόμου. Για τον λόγο αυτό, πριν από την έναρξη οποιουδήποτε προγράμματος απώλειας βάρους, είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας, όπως γιατρό ή διαιτολόγο-διατροφολόγο, ώστε να διαμορφώσετε ένα ασφαλές, ισορροπημένο και εξατομικευμένο πλάνο, με στόχο όχι μόνο την απώλεια κιλών, αλλά και τη διατήρηση των αποτελεσμάτων μακροπρόθεσμα.