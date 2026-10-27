Μητσοτάκης από Κιλκίς: Δεν θα συμβιβαστούμε με τίποτε λιγότερο στις εκλογές, από «θερμοκρασίες καύσωνα» – 40άρια είχαμε, 40άρια θέλουμε

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης- Κιλκίς
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Δεν θα συμβιβαστούμε με τίποτε λιγότερο στις εκλογές, από ”θερμοκρασίες καύσωνα” – 40άρια είχαμε, 40άρια θέλουμε», τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στο Νέο Αγιονέρι Κιλκίς.

Μητσοτάκης από Κιλκίς: «Η φροντίδα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας καθίσταται πρώτη προτεραιότητα πολιτικής»

Σχετικά με τα τοπικά θέματα δεσμεύτηκε πως την επόμενη φορά που θα έρθει στο Νέο Αγιονέρι θα έχει ολοκληρωθεί το έργο υδροδότησης και οι κάτοικοι δεν θα πίνουν μόνο εμφιαλωμένο νερό.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να στηρίξει τους πολίτες απέναντι στην ακρίβεια και αναφερόμενος στις αναταραχές που επικρατούν σε ευρωπαϊκές χώρες είπε ότι στην Ελλάδα αυτά τα περάσαμε και δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.

Για τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής που αποκαλύπτονται, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυτό γίνεται από ελεγκτικούς μηχανισμούς που δημιούργησε η κυβέρνησή του και αποδεικνύουν την αποφασιστικότητα να συγκρουστεί με τα “μεγάλα ψάρια” και όχι να κυνηγήσει τους μικρούς.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ