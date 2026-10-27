Μητσοτάκης από Κιλκίς: «Η φροντίδα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας καθίσταται πρώτη προτεραιότητα πολιτικής»

«Η φροντίδα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας καθίσταται πρώτη προτεραιότητα πολιτικής», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψη του στον νέο Οίκο Ευγηρίας του Κιλκίς.

Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, «αυτή εδώ η δομή στο Κιλκίς είναι μία εικόνα από ένα μέλλον, το οποίο πρέπει να οικοδομήσουμε μαζί, με πολλές περισσότερες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, με υποστήριξη για τους χρονίως πάσχοντες, με περισσότερες πολιτικές για την αντιμετώπιση της άνοιας, αυτές είναι οι προτεραιότητες τις οποίες η κυβέρνηση θέτει πολύ ψηλά στην πολιτική μας ατζέντα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε επίσκεψη στον νέο Οίκο Ευγηρίας και Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Κιλκίς, που αποτελεί παράρτημα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας

Πρώτος σταθμός της περιοδείας του στον νομό Κιλκίς ήταν το εργοτάξιο του οδικού τμήματος Άσσηρος – Νέα Σάντα. Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε την γεωργική επιχείρηση «Μανιάρια Κεχαγιάς» και την επιχείρηση Zincometal SA.