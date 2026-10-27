Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Ξεπέρασαν τα 10.000 τα κρούσματα Έμπολα – Φόβοι για εξάπλωση της επιδημίας στην Αφρική

Τα 10.000 ξεπέρασαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες για περαιτέρω εξάπλωση της επιδημίας σε άλλες αφρικανικές χώρες. Η επιδημία, που ξέσπασε τον Μάιο, είναι πλέον η δεύτερη μεγαλύτερη και πιο θανατηφόρα που έχει καταγραφεί παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το Reuters, το τελευταίο επιδημιολογικό δελτίο του ινστιτούτου δημόσιας υγείας του Κονγκό, που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη (27/10), καταγράφει 10.060 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 4.887 θανάτους.

Η επιδημία οφείλεται στο σπάνιο είδος του ιού Έμπολα Bundibugyo και ανακοινώθηκε στα μέσα Μαΐου. Έκτοτε έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη και πιο θανατηφόρα επιδημία που έχει αντιμετωπίσει η χώρα, ξεπερνώντας εκείνη της περιόδου 2018-2020.

Η δεύτερη μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα στην ιστορία

Με βάση τα τελευταία στοιχεία, η σημερινή επιδημία κατατάσσεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως τόσο ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων όσο και ως προς τους θανάτους.

Η μοναδική μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα ήταν εκείνη της περιόδου 2014-2016 στη Δυτική Αφρική, κατά την οποία μολύνθηκαν περισσότεροι από 28.600 άνθρωποι και έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 11.000, κυρίως στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε.

Κρούσματα σε Κένυα και Νιγηρία

Η ανησυχία για τη διασπορά του ιού πέρα από τα σύνορα του Κονγκό έχει ενισχυθεί μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων σε άλλες αφρικανικές χώρες.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο, η Κένυα ανακοίνωσε το πρώτο κρούσμα Έμπολα στο έδαφός της, μετά τον θάνατο άνδρα στο Ναϊρόμπι, ο οποίος είχε ταξιδέψει από το Κονγκό μέσω Ουγκάντας.

Στη συνέχεια, οι υγειονομικές αρχές της Κένυας ανακοίνωσαν ότι ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είχε ανέλθει σε εννέα.

Την περασμένη εβδομάδα, η Νιγηρία έγινε η τέταρτη αφρικανική χώρα που ανέφερε κρούσμα Έμπολα.

Nurse responding to Ebola outbreak killed by machete-wielding mob in DR Congo Another health worker was injured Men accused them of spreading Ebola by contaminating water sources DRC’s health ministry says Ebola has killed over 4,800 people since the outbreak began in May https://t.co/Lmfhg7bhJv — RTBreaking (@RT_Breaking_) October 27, 2026

Το μυστήριο με τη σύζυγο Ελβετού διπλωμάτη

Οι υγειονομικές αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν πού και πώς μολύνθηκε η ασθενής που εντοπίστηκε στη Νιγηρία. Πρόκειται για τη σύζυγο Ελβετού διπλωμάτη, η οποία δεν είχε ταξιδέψει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση, εκτιμάται ότι η γυναίκα προσβλήθηκε από τον ιό στην Ουγκάντα. Η ασθενής και ο σύζυγός της μεταφέρθηκαν τη Δευτέρα (26/10) με ειδική πτήση σε νοσοκομεία της Ελβετίας.

Ουγκάντα: Καραντίνα 21 ημερών για ταξιδιώτες από το Κονγκό

Η Ουγκάντα είχε καταγράψει 20 κρούσματα Έμπολα τον Μάιο και τον Ιούνιο, τα περισσότερα από τα οποία είχαν εισαχθεί από το Κονγκό.

Τον Αύγουστο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι η επιδημία στη χώρα είχε τερματιστεί, ενώ οι αρχές της Ουγκάντας επιμένουν ότι δεν υπάρχουν πλέον ενεργά κρούσματα.

Ωστόσο, υπό τον φόβο νέας εισαγωγής του ιού, ο υπουργός Υγείας της Ουγκάντας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι πολίτες της χώρας που επιστρέφουν από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα τίθενται σε καραντίνα διάρκειας 21 ημερών.

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν την ανησυχία για την πορεία της επιδημίας, καθώς οι υγειονομικές αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τη μετάδοση του Έμπολα και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του στην αφρικανική ήπειρο.