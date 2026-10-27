Κίνα: Σάλος για τον Κιλιάν Μπαπέ μετά το αστείο για τον Μάο – Εταιρείες διακόπτουν τη συνεργασία μαζί του

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στην Κίνα ένα σχόλιο του Κιλιάν Μπαπέ για τον Μάο Τσετούνγκ, με μεγάλες κινεζικές εταιρείες να ανακοινώνουν τη διακοπή της συνεργασίας τους με τον Γάλλο ποδοσφαιριστή. Ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη την Τρίτη (27/10), ενώ η ισπανική ποδοσφαιρική λίγκα, La Liga, έσπευσε να αποστασιοποιηθεί από τις δηλώσεις του.

Σύμφωνα με το NBC News, η αντιπαράθεση ξέσπασε όταν κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απόσπασμα παλαιότερης συνέντευξης του Μπαπέ, στην οποία σχολίαζε ένα διαδικτυακό αστείο που τον συνέκρινε με τον Μάο Τσετούνγκ, ιδρυτή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Το σχόλιο που προκάλεσε την οργή στην Κίνα

Ο Μπαπέ έχει αποτελέσει επανειλημμένα αντικείμενο διαδικτυακών αστείων, στα οποία παρουσιάζεται ως αυταρχικός ηγέτης εξαιτίας της επιρροής του τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει την περασμένη άνοιξη στη γαλλική διαδικτυακή εκπομπή «The Bridge», ρωτήθηκε ποιο από αυτά τα αστεία ήταν το αγαπημένο του.

«Ένα βίντεο που είχε φτιάξει κάποιος με έναν τύπο… Νομίζω ότι ήταν ένας Κινέζος δικτάτορας», απάντησε.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα εμφανίζεται το πρόσωπο του Μπαπέ τοποθετημένο πάνω σε εικόνα του Μάο Τσετούνγκ, χωρίς ωστόσο ο ποδοσφαιριστής να αναφέρει τον Κινέζο ηγέτη ονομαστικά.

Το βίντεο αναπαράχθηκε ευρέως τη Δευτέρα στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αντιδράσεις και εκκλήσεις για μποϊκοτάζ.

🔴🇫🇷🇨🇳 FLASH | ÉNORME POLÉMIQUE EN CHINE AUTOUR DE KYLIAN MBAPPÉ APRÈS DES PROPOS SUR MAO ZEDONG ! Le capitaine de l’équipe de France se retrouve au cœur d’une controverse après la diffusion d’une vidéo dans laquelle il semble qualifier Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine, de “dictateur chinois”. Dans une séquence liée à l’émission “The Bridge”, Mbappé évoque un montage humoristique représentant son visage sur le corps de Mao Zedong, expliquant qu’il trouve ce mème particulièrement drôle et qu’il l’utilise avec ses amis. Les conséquences sont immédiates : DONGPENG, géant chinois des boissons, annonce rompre toute collaboration avec le joueur, dénonçant des comportements qui “heurtent les sentiments nationaux” et affirmant appliquer une politique de “tolérance zéro”. MENGNIU, géant chinois des produits laitiers, annonce à son tour la rupture immédiate de ses contrats avec Mbappé, dénonçant des propos ou comportements blessant les sentiments du peuple chinois. MILKGROUND, entreprise chinoise spécialisée dans les produits fromagers, met également fin à son partenariat avec le footballeur. Sur Weibo, les appels au boycott se multiplient. Certains internautes réclament même des poursuites judiciaires et des dédommagements. Le site sportif chinois Dongqiudi dénonce des propos “offensants pour la Chine et le peuple chinois”. La polémique atteint désormais les autorités de Pékin, qui évoquent un “rejet commun” chez les Chinois. Mao Zedong, mort en 1976, reste une figure centrale du régime communiste chinois. (AFP + sources concordantes) — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) October 27, 2026

Μεγάλες κινεζικές εταιρείες διακόπτουν τις συνεργασίες τους

Την Τρίτη, τρεις μεγάλες εταιρείες ανακοίνωσαν ότι τερματίζουν τις εμπορικές σχέσεις τους με τον Γάλλο επιθετικό.

Πρόκειται για την εταιρεία ενεργειακών ποτών Dongpeng Beverage, τη γαλακτοβιομηχανία Inner Mongolia Mengniu Dairy και την εταιρεία παραγωγής τυριών Milkground.

«Η εταιρεία μας αντιτίθεται σθεναρά και εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε οποιαδήποτε συμπεριφορά πληγώνει τα αισθήματα του κινεζικού λαού», ανέφερε η Dongpeng Beverage σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Weibo.

Παράλληλα, η δημοφιλής κινεζική ποδοσφαιρική πλατφόρμα Dongqiudi ανακοίνωσε ότι δεν μπορούσε να μεταφράσει τις δηλώσεις του Μπαπέ, υποστηρίζοντας ότι περιείχαν αναφορές που προσβάλλουν την Κίνα.

Η πλατφόρμα Xiaohongshu αποστασιοποιήθηκε επίσης από τον ποδοσφαιριστή, διευκρινίζοντας ότι η συνεργασία τους είχε ολοκληρωθεί μετά από διαφημιστική εκστρατεία του 2024.

Την ίδια ημέρα, στον λογαριασμό του Μπαπέ στην πλατφόρμα, ο οποίος αριθμούσε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους, εμφανίστηκε ειδοποίηση ότι είχε ανασταλεί η λειτουργία του λόγω παραβίασης των κανόνων της κοινότητας.

Παρέμβαση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών

Στην υπόθεση παρενέβη και το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας.

«Λόγια και πράξεις που πληγώνουν τα αισθήματα του κινεζικού λαού είναι φυσικό να αντιμετωπίζονται με συλλογικό μποϊκοτάζ από όλους τους τομείς της κινεζικής κοινωνίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Γκούο Τζιακούν, κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με σχόλιο της κινεζικής εφημερίδας Global Times, η οποία υποστηρίζεται από το κράτος, ανεστάλη επίσης η μετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων και διαφημίσεων στις οποίες συμμετέχει ο Μπαπέ.

«Ο Μπαπέ δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Έχει πλέον πληρώσει το τίμημα, και δικαίως», ανέφερε η εφημερίδα, προσθέτοντας ότι η υπόθεσή του πρέπει να αποτελέσει προειδοποίηση για τις ξένες δημόσιες προσωπικότητες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην κινεζική αγορά.

https://t.co/MQBo9NCSy5 — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 27, 2026

Η συγγνώμη του Μπαπέ και η αντίδραση της La Liga

Καθώς η αντιπαράθεση κλιμακωνόταν, ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, εξέφρασε τη λύπη του για τις δηλώσεις του ποδοσφαιριστή.

«Λυπούμαστε βαθιά» για τα σχόλια «που προκάλεσαν δυσφορία και προσβολή στην Κίνα», ανέφερε σε ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι μια μεμονωμένη ενέργεια δεν πρέπει να βλάψει τις σχέσεις της ισπανικής λίγκας και των συλλόγων της με την Κίνα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η La Liga συνεργάζεται με τους εταίρους της στην κινεζική αγορά για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Λίγο αργότερα, ο Μπαπέ προχώρησε σε δημόσια απολογία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης, αντέδρασα σε μια εικόνα του εαυτού μου. Το σχόλιό μου ήταν άστοχο και πλέον καταλαβαίνω ότι πλήγωσε πολλούς ανθρώπους στην Κίνα και στις κινεζικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο», ανέφερε.

«Ζητώ συγγνώμη από όλους όσοι ενοχλήθηκαν από τα λόγια μου. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση αυτή η πρόθεσή μου. Τρέφω βαθύ σεβασμό για τον κινεζικό λαό και την ιστορία του και λυπάμαι ειλικρινά», πρόσθεσε.

Η ιστορία του Μάο και οι πολιτικές ευαισθησίες στην Κίνα

Ο Μάο Τσετούνγκ παραμένει μια ιστορική φυσιογνωμία με ιδιαίτερη σημασία για την Κίνα, την οποία κυβέρνησε από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας το 1949 έως τον θάνατό του το 1976.

Η περίοδος της διακυβέρνησής του περιλάμβανε τόσο τη συγκρότηση του σύγχρονου κινεζικού κράτους όσο και πολιτικές που προκάλεσαν τεράστιες ανθρώπινες απώλειες.

Μεταξύ αυτών ήταν το «Μεγάλο Άλμα προς τα Εμπρός», μια εκστρατεία ταχείας εκβιομηχάνισης που συνέβαλε στην πρόκληση λιμών με δεκάδες εκατομμύρια νεκρούς, καθώς και η Πολιτιστική Επανάσταση, που οδήγησε σε εκτεταμένες διώξεις και κοινωνική αναταραχή.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας έχει αναγνωρίσει τα λάθη εκείνης της περιόδου, διατηρώντας ωστόσο τη θέση ότι τα επιτεύγματα του Μάο υπερτερούν των σφαλμάτων του.

Οι επιπτώσεις για τους ξένους αθλητές

Η υπόθεση Μπαπέ δεν αποτελεί την πρώτη περίπτωση στην οποία δηλώσεις ξένου αθλητή ή παράγοντα προκαλούν έντονες αντιδράσεις στην Κίνα.

Το 2019, η υποστήριξη που είχε εκφράσει στέλεχος των Χιούστον Ρόκετς προς τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ είχε οδηγήσει σε πολυετή, σε μεγάλο βαθμό, διακοπή των τηλεοπτικών μεταδόσεων του NBA στην κινεζική αγορά.

Το 2023, ο πρώην αστέρας του NBA Ντουάιτ Χάουαρντ είχε προκαλέσει αντιδράσεις αποκαλώντας την Ταϊβάν χώρα.

Ο Μαρκ Ντράιερ, συγγραφέας βιβλίου για την αθλητική βιομηχανία της Κίνας, εκτίμησε ότι παρόμοια περιστατικά ωθούν τις εταιρείες να αντιδρούν υπό την πίεση της δημόσιας κατακραυγής, ανεξάρτητα από το πραγματικό πλαίσιο των δηλώσεων.

«Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι οι αθλητές και οι διάσημοι παγκοσμίως θα γίνονται ολοένα πιο προσεκτικοί στις σχέσεις τους με την Κίνα», σημείωσε.