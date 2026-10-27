WSJ: Ο Τραμπ προωθεί τον Βίκτορ Όρμπαν για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ – Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις Ρωσίας και Κίνας

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Τον πρώην πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, προωθεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη θέση του επόμενου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η υποψηφιότητά του φέρεται να συγκεντρώνει την αρχική υποστήριξη της Ρωσίας και της Κίνας, γεγονός που θα μπορούσε να διαμορφώσει νέες ισορροπίες στη διαδικασία επιλογής του διαδόχου του Αντόνιο Γκουτέρες.

Η θητεία του σημερινού Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ολοκληρώνεται στα τέλη του 2026, ενώ ο ίδιος ο Όρμπαν δεν έχει ακόμη διευκρινίσει δημοσίως εάν προτίθεται να διεκδικήσει τη θέση.

Η Ουάσινγκτον αναζητά υποστήριξη στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η αμερικανική κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την προώθηση του Όρμπαν, πραγματοποιώντας επαφές με μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν στην εφημερίδα ότι οκτώ από τα 15 κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας θεωρούνται σταθεροί υποστηρικτές του, ενώ δύο ακόμη ενδέχεται να ταχθούν υπέρ της υποψηφιότητάς του.

Οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν επίσημη ανακοίνωση υποψηφιότητας ή επιβεβαιωμένη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά αποτυπώνουν την εκτίμηση που μεταφέρουν οι αμερικανικές πηγές στην εφημερίδα.

Η στάση Ρωσίας και Κίνας και ο καθοριστικός ρόλος Γαλλίας και Βρετανίας

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, οι προκαταρκτικές διαβουλεύσεις δείχνουν ότι η Ρωσία και η Κίνα αντιμετωπίζουν θετικά το ενδεχόμενο να αναλάβει ο Όρμπαν την ηγεσία του ΟΗΕ.

Εφόσον η πληροφορία επιβεβαιωθεί και ο πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας αποφασίσει να θέσει υποψηφιότητα, ιδιαίτερη σημασία θα αποκτήσει η στάση της Γαλλίας και της Βρετανίας.

Οι δύο χώρες διαθέτουν δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Κίνα.

Η Wall Street Journal επισημαίνει ότι το Παρίσι και το Λονδίνο σπανίως ασκούν το δικαίωμα βέτο όταν οι άλλες τρεις μόνιμες δυνάμεις έχουν καταλήξει σε κοινή θέση.

Η διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες

Η διαδικασία επιλογής νέου Γενικού Γραμματέα πραγματοποιείται ενόψει της ολοκλήρωσης της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες στο τέλος του έτους.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει κεντρικό ρόλο στην επιλογή, καθώς εισηγείται τον υποψήφιο προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία προχωρά στον επίσημο διορισμό.

Προς το παρόν, ο Βίκτορ Όρμπαν δεν έχει ανακοινώσει εάν επιθυμεί να αναλάβει τη θέση.

Η πρωτοβουλία που αποδίδεται στην Ουάσινγκτον, σε συνδυασμό με την αναφερόμενη στάση της Μόσχας και του Πεκίνου, αναδεικνύει τις διπλωματικές διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επόμενη ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών.