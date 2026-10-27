Καιρός: Νέο έκτακτο της ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες – Σε ποιες περιοχές υπάρχει «κόκκινη» προειδοποίηση για την 28η Οκτωβρίου

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις στην ανατολική χώρα. Στο «κόκκινο» τίθενται την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και τα Δωδεκάνησα. Έντονα φαινόμενα με πορτοκαλί προειδοποίηση προβλέπονται ήδη από την Τρίτη, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων την ανατολική Στερεά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Αττική.

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καιρός - κεραυνοί
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, με βροχές και καταιγίδες στην ανατολική χώρα που πιθανόν να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις.
  • Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται την Τετάρτη (28-10-2026) στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.
  • Σε πορτοκαλί προειδοποίηση βρίσκονται μεταξύ άλλων η ανατολική Στερεά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, οι Κυκλάδες και η Αττική έως το πρωί της 28ης Οκτωβρίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μας τα «χαλάει» ο καιρός για την 28η Οκτωβρίου με την ΕΜΥ να επικαιροποιεί το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε χθες Δευτέρα (26/10) σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται την Τετάρτη (28-10-2026) στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον έως και την Τετάρτη (28-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Τρίτη (27-10-2026)

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν.Βοιωτίας) από τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και βορειότερα) πρόσκαιρα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στα Δωδεκάνησα (Ρόδος, Καστελόριζο) από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Β. Αύριο Τετάρτη (28-10-2026)

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

 

Καιρός: Δείτε LIVE πως θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή που βρίσκεστε

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