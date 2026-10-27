Πόθεν έσχες: Παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τη νέα προθεσμία υποβολής «Πόθεν Έσχες». Επίσης επισημαίνεται πως, καταληκτική ημερομηνία για τις ετήσιες δηλώσεις καθιερώνεται πλέον η 31η Δεκεμβρίου 2026 εάν ψηφιστεί η σχετική διάταξη.

Ουσιαστικά με την εν λόγω τροπολογία, δίνεται περισσότερο χρόνος στους υπόχρεους για να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία το 2026, καθώς η προθεσμία για τις ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 ,αντί της 3ης Νοεμβρίου που ισχύει σήμερα. Και οι δηλώσεις θα συνεχίζονται να γίνονται στην πλατφόρμα pothen.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Ποιους αφορά

Διευκρινίζεται πως η παράταση αφορά τις ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης, δηλαδή του «Πόθεν Έσχες» και τις Δηλώσεις Οικονομικών Συμφερόντων. Η νέα προθεσμία θα ισχύσει και για τις δηλώσεις του 2026, που αφορούν τη χρήση του 2025.

Αυτό όμως δεν αφορά την αρχική δήλωση «Πόθεν Έσχες» που η υποβολή της γίνεται από τον φορολογούμενο που αποκτά για πρώτη φορά ιδιότητα.

Συνεπώς, εάν ενεργοποηθεί η εν λόγω διάταξη, τότε θα θεσπιστεί σταθερή ημερομηνία για τη λήξη των δηλώσεων των επόμενων ετών .Ο στόχος είναι οι προθεσμίες να μην αλλάζουν κάθε φορά που παρατείνεται η περίοδος υποβολής για τις φορολογικές δηλώσεις.

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα και τι αλλάζει

Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα, η υποβολή των ετήσιων δηλώσεων «Πόθεν έσχες» έπρεπε να γίνεται μέσα σε 3 μέσα μήνες από τη λήξη της προθεσμίας για τις φορολογικές δηλώσεις.

Αυτό πρακτικά σήμαινε πως, κάθε φορά που η φορολογική διοίκηση ανακοίνωνε παράταση για το «Πόθεν έσχες», μπορούσε να μετακινήσει και την καταληκτική ημερομηνία. Και αυτό δημιουργούσε αβεβαιότητα για τους υπόχρεους και για τους αρμόδιους φορείς.

Ωστόσο, με την ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης, η διαδικασία θα αρχίζει μετά τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων, αλλά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Η τροπολογία

Αναλυτικά στην τροπολογία επισημαίνονται τα εξής:

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Σύσταση και οργάνωση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ» – Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας – Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής – Άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος – Γιατροί και νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας – Τεχνολογίες υγείας – Φάρμακο και άλλες διατάξεις» και σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 αυτής, καθιερώνεται η 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους ως σταθερή καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της ετήσιας Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., με διατήρηση του αποκλειστικού χαρακτήρα της προθεσμίας.

Η υποβολή εξακολουθεί να πραγματοποιείται μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Αποσυνδέεται, συνεπώς, μόνο ο προσδιορισμός της καταληκτικής ημερομηνίας από τη φορολογική προθεσμία, ενώ διατηρείται η σύνδεση της έναρξης του χρονικού διαστήματος υποβολής με τη λήξη της τελευταίας. Η νέα προθεσμία αφορά και στη Δ.Ο.Σ. βάσει της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 5026/2023.

Με την παρ. 2 της νέας ρύθμισης διευκρινίζεται ότι η νέα προθεσμία εφαρμόζεται και στις ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεις Οικονομικών Συμφερόντων του έτους 2026 (χρήση 2025). Η προθεσμία υποβολής της αρχικής Δ.Π.Κ. δεν μεταβάλλεται. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, συνεπώς, επιδιώκεται η διευκόλυνση του προγραμματισμού υποβολής των εν λόγω δηλώσεων από τους υπόχρεους.

Η προτεινόμενη διάταξη:

Άρθρο 5 Μεταβολή του χρόνου υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 18 ν. 5026/2023

1. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 5026/2023 (Α’ 45), περί χρόνου υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, οι λέξεις «εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και αποκλειστικά έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η αρχική Δ.Π.Κ. υποβάλλεται μέσα σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες απάτη δέκατη έκτη (16η) ημέρα του μήνα που έπεται της απόκτησης της ιδιότητας και δεν επηρεάζεται από χρονικά μεταγενέστερη απόκτηση άλλης ιδιότητας, που εμπίπτει στο Κεφάλαιο Β’. Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τους υπόχρεους ετησίως, όσο διαρκεί η θητεία της δραστηριότητας ή διατηρείται η ιδιότητα των υπόχρεων και για ένα (1) έτος μετά την απώλεια της ιδιότητας. Ειδικά, για τους υπόχρεους του άρθρου 4, της περ. α) του άρθρου 6 και της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8, η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται και για τρία (3) έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας ή τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της λήξης της θητείας. Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τον ίδιο τον υπόχρεο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και αποκλειστικά έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.».

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και για τις ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεις Οικονομικών Συμφερόντων του έτους 2026 (χρήση 2025).