Βασίλης Φλωρίδης: Η συζήτηση για τη διαφθορά δεν μπορεί να μείνει υπόγεια

«Η συζήτηση για τη διαφθορά δεν μπορεί να μείνει υπόγεια. Η σιωπή δεν προστατεύει το κύρος της Δικαιοσύνης, το υπονομεύει. Το δόγμα στο οποίο πιστεύω είναι: “Όπου υπάρχει κίνδυνος πολιτικής σκιάς, αποχή. Όπου υπάρχει αποδεικτική αδικία, παρέμβαση”».

Με τα λόγια αυτά ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βασίλης Φλωρίδης, μιλώντας στα «ΝΕΑ», τοποθετείται απέναντι στις αντιδράσεις μετά τη δική του δημόσια τοποθέτηση για υπόθεση που χειρίστηκε στο πλαίσιο των καθηκόντων του.

«Η κριτική μου υπαγορεύτηκε αποκλειστικά από το καθήκον υπεράσπισης της νομιμότητας, της ισονομίας και του Κράτους Δικαίου. Όχι φυσικά από το να πλήξω τη Δικαιοσύνη. Δεν ήθελα να στοχοποιήσω πρόσωπα, αλλά να επισημάνω τον θεσμικό κίνδυνο». Και για τον λόγο αυτό, όπως λέει, «περιέγραψε φαινόμενα, όχι υπόθεση. Απέφυγα ονόματα και στοιχεία ταυτοποίησης, ακριβώς γιατί με ενδιέφερε αποκλειστικά ο θεσμικός διάλογος. Προσέφυγα στον δημόσιο λόγο ως θεσμική αφύπνιση. Όχι επίθεση. Επέλεξα δηλ. τον δημόσιο λόγο γιατί η συζήτηση για τη διαφθορά δεν μπορεί να μείνει υπόγεια».

Όπως υποστήριξε ο κ. Βασίλης Φλωρίδης, «επέλεξα τη δημοσιότητα με αυτοσυγκράτηση: χωρίς ονόματα, χωρίς δικογραφία και στοιχεία ακριβώς για να μείνει στο επίπεδο των αρχών. Το να καταγγείλεις την πρόθεση, θεωρώ ότι δείχνει υπευθυνότητα. Η σιωπή δεν προστατεύει το κύρος της Δικαιοσύνης, το υπονομεύει, ενώ αντίθετα ο μετρημένος δημόσιος λόγος τη θωρακίζει».

Στη συνέχεια ο κ. Φλωρίδης δίνει απάντηση σε όσους του προσάπτουν ότι έκανε παρέμβαση σε ανοιχτή υπόθεση λέγοντας χαρακτηριστικά τα εξής:

«Πιστεύω στον δημόσιο διάλογο και ιδίως διά του Τύπου. Θεωρώ ότι μία ήπια και προσεγμένη δημόσια κριτική, ωφελεί την κοινωνία, δεν την βλάπτει. Θεωρώ ιδιαίτερα, ότι όταν διαπιστώνεται μακρά θεσμική αδράνεια, επιβάλλεται». Και συνεχίζει επισημαίνοντας ότι κατά την κρίση του «είναι άλλο η δημόσια κριτική κι άλλο η παρέμβαση». Γι’ αυτό και η δημόσια κριτική του, όπως λέει, «δεν περιείχε καθόλου στοιχεία της συγκεκριμένης δικογραφίας», αναγνωρίζοντας ότι «η τελική κρίση σε όλες τις υποθέσεις ανήκει στο αρμόδιο δικαστήριο και αυτό δεν αλλάζει, ούτε προδικάζεται τίποτα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η μεταγενέστερη δημόσια κριτική μου στην ουσία μετέφερε δημόσια έναν ήδη διατυπωμένο θεσμικό προβληματισμό μου, για παρεμβάσεις στη λειτουργία της Δικαιοσύνης που έπειτα από 37 χρόνια ήταν για εμένα εμφανέστατες. Και μάλιστα τις διατύπωσα και μέσα στην ίδια αναίρεση όπου και άφησα τεκμηριωμένα στοιχεία που τις αποδεικνύουν».

Δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του, αφού κάνει λόγο για «μια υπόθεση που τον τάραξε γιατί στη διαδρομή της δεν εισακούστηκαν οι εξαίρετοι», καταλήγει: «Στον δημόσιο λόγο ανέδειξα το γενικότερο ζήτημα της προστασίας της Δικαιοσύνης από παρεμβάσεις, οι οποίες οδηγούν αθώους ανθρώπους και χωρίς καθόλου στοιχεία σε δίκες».

Η υπόθεση

Σημειώνεται ότι η υπόθεση αφορά σε αναίρεση που άσκησε ο Βασίλης Φλωρίδης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος που αφορά σε στενό συγγενικό πρόσωπο υπουργού.

Στο ερώτημα, αν σκέφτηκε λόγω της συγγενικής του σχέσης με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να μην ασχοληθεί με την επίμαχη υπόθεση, ο ανώτατος εισαγγελέας θυμίζει πως όταν κληρώθηκε από τη Βουλή στην υπόθεση του πρώην υπουργού Κώστα Καραμανλή (για την υπόθεση των Τεμπών), «αυθημερόν υπέβαλα την παραίτησή μου, λόγω της ιδιότητας του αδελφού μου. Ομως αυτή η υπόθεση δεν είχε πολιτικό χαρακτήρα. Ήταν μια κοινή υπόθεση στην οποία ένας εκ των έντεκα και τηγορουμένων ήταν συγγενικό πρόσωπο κυβερνητικού αξιωματούχου».