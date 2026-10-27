Κώστας Μπακογιάννης: «Σχολεία χωρίς ασφάλεια, έργα χωρίς χρονοδιάγραμμα, δημότες χωρίς απαντήσεις»

Μια μακροσκελή ανάρτηση έκανε ο Κώστας Μπακογιάννης στην προσωπική σελίδα του στο facebook και αναφέρεται σε όλα τα θέματα που απασχολούν τον Δήμο Αθηναίων, από την Γκράβα και την Κυψέλη, μέχρι την Πλάκα, τα αντιπλημμυρικά και το Μαράσλειο.

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», κάνει αρχικά λόγο για «Σχολεία χωρίς ασφάλεια, έργα χωρίς χρονοδιάγραμμα, δημότες χωρίς απαντήσεις» και συνεχίζει:

«Από τη Γκράβα και το Μαράσλειο μέχρι την Κυψέλη, την Πλάκα και τη Ριζούπολη, οι Αθηναίοι ζητούν το αυτονόητο: ασφάλεια, έργα που προχωρούν και δεσμεύσεις που γίνονται πράξη. Και σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο επιμείναμε σε όλα αυτά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη

«Όταν υπάρχει αναφορά για οσμή αερίου σε σχολείο, δεν χωρούν καθυστερήσεις ούτε μετακύλιση ευθυνών. Οι γονείς πρέπει να ξέρουν ότι τα παιδιά τους είναι ασφαλή.

Στη Γκράβα, ζητήσαμε απαντήσεις για το τι έγινε από την πρώτη αναφορά, στις 16 Σεπτεμβρίου, μέχρι τους ελέγχους που ακολούθησαν. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τα συστήματα ασφαλείας. Τρία χρόνια μετά τις δεσμεύσεις για ασφαλέστερα σχολεία, με ευρωπαϊκούς πόρους διαθέσιμους, η δημοτική αρχή οφείλει να περάσει από τα λόγια στις πράξεις. Η ασφάλεια των παιδιών είναι πάνω απ’ όλα.

Οι κάτοικοι της Κυψέλης δεν ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο απλώς για να περιγράψουν την κατάσταση. Κατέθεσαν συγκεκριμένη πρόταση: ένα μνημόνιο συνεργασίας με γραπτές δεσμεύσεις από όλους τους εμπλεκόμενους και σαφή επόμενα βήματα. Η συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό πήγε καλά. Αυτό, όμως, δεν αρκεί. Ήρθε η ώρα να περάσουμε από τις αποφάσεις στις πράξεις.

Στις 20 Μαΐου, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων είχαν προειδοποιήσει εγγράφως για κινδύνους στο σχολικό συγκρότημα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ένας μαθητής τραυματίστηκε σοβαρά. Τι έγινε στους τέσσερις μήνες που μεσολάβησαν; Αυτό ρωτήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία και όχι γενικές διαβεβαιώσεις.

Οι γονείς ζητούν τα αυτονόητα:

Αυτοψία σε ολόκληρο το σχολικό συγκρότημα και κατάθεση της έκθεσης ελέγχου.

Έλεγχο όλων των παραθύρων, θυρών και κουφωμάτων που παραμένουν.

Αναλυτική ενημέρωση για τα προσωρινά μέτρα προστασίας.

Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αναγκαίες παρεμβάσεις.

Δεν λάβαμε τις απαντήσεις και τα στοιχεία που ζητήσαμε. Αντίστοιχες καταγγελίες έχουμε δεχθεί και για άλλα σχολεία, όπως το 71ο Δημοτικό στο Κουκάκι, του οποίου το προαύλιο βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Δεν αρκεί να λέμε ότι τα σχολεία είναι ασφαλή. Πρέπει να το αποδεικνύουμε με ελέγχους, μέτρα και διαφάνεια.

Οι κάτοικοι δεν μπορούν να μένουν με αόριστες απαντήσεις για έργα που επηρεάζουν την περιοχή τους. Θέλουν να ξέρουν τι γίνεται, τι καθυστερεί και πότε θα ολοκληρωθεί κάθε παρέμβαση. Μεταφέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αιτήματα τόσο των κατοίκων της Ριζούπολης, όσο και αυτών του Κολωνού για την πορεία των αντιπλημμυρικών έργων, τις καθυστερήσεις και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους. Οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν γενικές. Γι’ αυτό ζητήσαμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες γραπτή ενημέρωση, συγκεκριμένα στοιχεία για την πορεία κάθε έργου και σαφή χρονοδιαγράμματα. Οι δημότες δεν ζητούν υποσχέσεις. Ζητούν να ξέρουν τι θα γίνει και πότε.

Μετά την έκρηξη του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες περιμένουν να μάθουν πότε θα ανοίξει ξανά ο δρόμος και ποια μέτρα λαμβάνονται για την ασφάλειά τους. Ζητήσαμε συγκεκριμένο σχέδιο, χρονοδιάγραμμα και εναλλακτικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο δήμαρχος ζήτησε να αλλάξουν οι κανόνες, ώστε οι αθλητικοί σύλλογοι να μπορούν να χρησιμοποιούν τα κλειστά σχολικά γυμναστήρια. Ο αρμόδιος γενικός γραμματέας συμφώνησε να προχωρήσουν οι αλλαγές. Η απόφαση, όμως, που δημοσιεύτηκε την επόμενη ημέρα δεν περιλάμβανε τις τροποποιήσεις.

Το αποτέλεσμα; Έχουν ήδη αναβληθεί σχολικοί αγώνες, αγώνες της ΕΣΚΑ και της Β΄ Εθνικής. Ζητήσαμε εξηγήσεις για το γιατί η δημοσιευμένη απόφαση δεν αποτυπώνει όσα συμφωνήθηκαν δημόσια. Δεκάδες σύλλογοι και αθλητές χρειάζονται σαφείς κανόνες, ώστε να μπορούν να προγραμματίζουν κανονικά τις δραστηριότητές τους.

Ένα θέμα που επαναφέρουμε συνεχώς. Τώρα, μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει σταματήσει η εκπόνηση της νέας μελέτης. Ζητήσαμε να ενημερωθούμε αν αυτό ισχύει, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Οι δημότες δικαιούνται να γνωρίζουν ποιο είναι το σχέδιο και πότε θα προχωρήσει η αξιοποίηση του χώρου.

Έχουμε δεχθεί καταγγελίες για καταστήματα στις οδούς Αχαρνών και Λιοσίων που φέρονται να λειτουργούν πέρα από το επιτρεπόμενο ωράριο. Ζητήσαμε αναλυτική ενημέρωση για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις δύο οδούς, τους ελέγχους που διενεργούνται και το αν τηρούνται οι όροι λειτουργίας.

Πολλές είναι οι καταγγελίες που δεχόμαστε στην παράταξή μας από κατοίκους της Πλάκας για τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων στις ταράτσες και την έλλειψη ελέγχων για την τήρηση της νομιμότητας. Ζητήσαμε απαντήσεις για το αν έχουν γίνει οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, ποιες παραβάσεις έχουν καταγραφεί και πού βρίσκονται οι σχετικές εκθέσεις. Ζητήσαμε επίσης να διευκρινιστεί αν οι έλεγχοι διακόπηκαν και, αν ναι, με ποιανού εντολή. Οι κάτοικοι δικαιούνται σαφείς απαντήσεις και πλήρη ενημέρωση για την υπόθεση».