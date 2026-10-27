Λαύριο: Κατασχέθηκαν περισσότερα από 18 κιλά κοκαΐνης αξίας άνω του 1,3 εκατ. ευρώ – Συνελήφθη 43χρονος Βρετανός

Περισσότερα από 18 κιλά κοκαΐνης εντόπισαν και κατέσχεσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι του Λαυρίου, συλλαμβάνοντας έναν 43χρονο Βρετανό υπήκοο. Τα ναρκωτικά, μοιρασμένα σε 127 συσκευασίες με εκτιμώμενο παράνομο όφελος άνω των 1,3 εκατομμυρίων ευρώ, ήταν κρυμμένα σε ειδική κρύπτη αυτοκινήτου που άνοιγε με συγκαλυμμένο κουμπί. Την υπόθεση χειρίζεται το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, έπειτα από θετική ένδειξη ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών.

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Λαύριο- ναρκωτικά
Πηγή: Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περισσότερα από 18 κιλά κοκαΐνης εντόπισαν και κατέσχεσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι του Λαυρίου, συλλαμβάνοντας έναν 43χρονο Βρετανό υπήκοο.
  • Τα ναρκωτικά εντόπισε εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης, επιμελώς κρυμμένα στους θόλους και σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη του αυτοκινήτου, που άνοιγε με συγκαλυμμένο κουμπί.
  • Όπως επεσήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, το προσδοκώμενο παράνομο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ.

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Περισσότερα από 18 κιλά κοκαΐνης εντόπισαν και κατέσχεσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έπειτα από στοχευμένη και συντονισμένη επιχείρηση στο λιμάνι του Λαυρίου. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 43χρονος Βρετανός υπήκοος, ο οποίος οδηγούσε όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, αξιοποιώντας πληροφορίες της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος.

Ο εκπαιδευμένος σκύλος εντόπισε τα ναρκωτικά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι λιμενικοί εντόπισαν τον 43χρονο να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο, που είχε εισέλθει στον εμπορικό λιμένα Λαυρίου. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ελέγχου που διενεργήθηκε, ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών, έδωσε θετική ένδειξη, με αποτέλεσμα ο οδηγός και το όχημα, να μεταφερθούν στον κεντρικό λιμένα Πειραιά για περαιτέρω έλεγχο.

Εκεί εντοπίστηκαν 127 πλαστικές συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού μεικτού βάρους 18 κιλών και 113 γραμμαρίων. Οι συσκευασίες ήταν επιμελώς κρυμμένες στους θόλους του χώρου αποσκευών, καθώς και σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, κάτω από τον κύριο αποθηκευτικό χώρο του αυτοκινήτου.

Η κρύπτη άνοιγε μέσω ειδικού, συγκαλυμμένου κουμπιού, το οποίο δεν αποτελούσε μέρος της αρχικής κατασκευής του οχήματος.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν η ποσότητα της κοκαΐνης, το αυτοκίνητο και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας. Οι ναρκωτικές ουσίες, πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, για εξέταση.

Κικίλιας: «Πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ το εκτιμώμενο παράνομο όφελος»

Στην επιχείρηση και στην ποσότητα των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν αναφέρθηκε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

 


Όπως επεσήμανε, το προσδοκώμενο παράνομο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση της συγκεκριμένης ποσότητας κοκαΐνης, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ.

Ο υπουργός συνεχάρη τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος για τον επαγγελματισμό τους και την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης, τονίζοντας τη στήριξη της Πολιτείας στο έργο τους, για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.

«Στηρίζουμε καθημερινά τις γυναίκες και τους άνδρες του Λιμενικού στον αγώνα κατά των ναρκωτικών. Για την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία των παιδιών μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

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