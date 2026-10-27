Λιόλιος: Όσα υποστήριξε στο απολογητικό υπόμνημά του – «Αόριστο» και «αναπόδεικτο» το κατηγορητήριο

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν πληροφορίες σχετικά με το απολογητικό υπόμνημα που υπέβαλε ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση των καταγγελλόμενων στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την απολογία του, ο Βαγγέλης Λιόλιος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης των δικαστικών αρχών για την προφυλάκιση του Βαγγέλη Λιόλιου, κρίθηκε ότι, αν αφεθεί ελεύθερος, είναι «πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα», χωρίς να αρκεί οποιοσδήποτε περιοριστικός όρος.

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ, στο υπόμνημά του, αρνείται τις 49 πράξεις που του αποδίδονται στην υπόθεση, ενώ στο πλαίσιο της υπερασπιστικής του γραμμής, φέρεται να κάνει λόγο για εκβιασμό και οργανωμένη προσπάθεια προσωπικής και επαγγελματικής εξόντωσής του, ενώ χαρακτηρίζει το κατηγορητήριο «αόριστο, αναπόδεικτο».

Αμφισβητεί την αξιοπιστία μαρτυρικών καταθέσεων

Στο υπόμνημά του, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το dikastiko.gr, ο ίδιος φέρεται να αμφισβητεί την αξιοπιστία μαρτυρικών καταθέσεων, να θέτει ζητήματα ως προς την πληρότητα του αποδεικτικού υλικού και να υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει συγκεκριμένη δική του ενέργεια που να συνδέεται με παρέμβαση στη διαιτησία ή αλλοίωση αγώνων.

«Δεν έχω απολύτως καμία εμπλοκή, συμμετοχική πολλώ μάλλον αυτουργική», φέρεται να αναφέρει, αρνούμενος τις πράξεις που του αποδίδονται. Παράλληλα, φέρεται να υποστηρίζει ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια απομάκρυνσής του από την ηγεσία της ΕΟΚ και πλήγματος στην προσωπική και επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Η συνάντηση με Στασινόπουλο και οι ισχυρισμοί περί εκβιασμού

Κεντρική θέση στην επιχειρηματολογία του φέρεται να κατέχει η συνάντηση που, σύμφωνα με την περιγραφή του, πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 2026 στα γραφεία της ΕΟΚ, παρουσία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Δήμου Στασινόπουλου.

Κατά την εκδοχή που φέρεται να παρουσιάζει ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας, η συζήτηση αφορούσε την αγωνιστική πορεία του Αμαρουσίου και τη διαιτητική αντιμετώπιση της ομάδας. Ο Στασινόπουλος φέρεται να εξέφρασε παράπονα για τη διαιτησία, επικαλούμενος παράλληλα την οικονομική επένδυσή του στην ΚΑΕ και λέγοντας, σύμφωνα με το υπόμνημα: «Έχω βάλει ένα εκατομμύριο. Εγώ γιατί να το χάσω;».

Στη συνέχεια, κατά τους ισχυρισμούς του Λιόλιου, η συζήτηση φέρεται να επεκτάθηκε σε προσωπικά μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου, κατά την περίοδο που εκείνος εργαζόταν στον Προμηθέα Πατρών. Όταν φέρεται να ρώτησε τον συνομιλητή του πώς είχε αποκτήσει γνώση των συγκεκριμένων μηνυμάτων, εκείνος φέρεται να απάντησε «Ο Ηλίας».

Σύμφωνα με το υπόμνημα, ο Λιόλιος φέρεται να υποστηρίζει ότι τα μηνύματα είχαν διαβιβαστεί και σε άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ φέρεται να αποδίδει στη συνάντηση εκβιαστικό χαρακτήρα, υποστηρίζοντας ότι επιδιωκόμενος σκοπός ήταν η εξασφάλιση ευνοϊκής διαιτητικής μεταχείρισης για το Μαρούσι. Στο πλαίσιο αυτό, φέρεται να αναφέρει: «Ο Στασινόπουλος λοιπόν, ως κοινός εκβιαστής, είναι που επιχείρησε να μου ζητήσει παράνομα ωφελήματα πρώτος».

Ο ίδιος φέρεται, επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να υποστηρίζει ότι η συνομιλία καταγράφηκε από το σύστημα ασφαλείας των γραφείων της Ομοσπονδίας, το οποίο, κατά τους ισχυρισμούς του, καταγράφει εικόνα και ήχο. Παράλληλα, φέρεται να επικαλείται καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ και μήνυση σε βάρος του Στασινόπουλου, του Παπαθεοδώρου και άλλων προσώπων, συνδέοντας τις ενέργειες αυτές με τη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση των προσωπικών μηνυμάτων.

Τα μηνύματα μετά τον αγώνα Περιστέρι – Μαρούσι

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Β. Λιόλιος φέρεται να επικαλείται καταγγελία διαιτητή σχετικά με μηνύματα απειλητικού περιεχομένου που, σύμφωνα με την καταγγελία, ελήφθησαν μετά τον αγώνα Περιστέρι – Μαρούσι, στις 6 Δεκεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, κατά την περιγραφή που φέρεται να περιλαμβάνεται στο υπόμνημα, ο διαιτητής είχε αναφέρει ότι την επομένη της αναμέτρησης έλαβε δύο μηνύματα από αριθμό τηλεφώνου, τον οποίο απέδιδε στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρουσίου.

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ φέρεται να επικαλείται τη συγκεκριμένη υπόθεση και τις ενέργειες που, όπως υποστηρίζει, ακολούθησαν από τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας, προκειμένου να ενισχύσει τον ισχυρισμό του ότι είχε προηγηθεί αντιπαράθεση πριν από τις καταγγελίες σε βάρος του.

Τι υποστηρίζει για τις καταθέσεις των κεντρικών μαρτύρων

Ιδιαίτερη αναφορά φέρεται να κάνει ο Βαγγέλης Λιόλιος στον διαιτητή που εμφανίζεται ως κεντρικός μάρτυρας στην υπόθεση. Ο ίδιος φέρεται να αρνείται ότι τον γνώριζε προσωπικά ή ότι είχε οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί του.

«Οφείλω δια μιας να ξεκαθαρίσω ότι τον εν λόγω κύριο δεν τον γνωρίζω. Ούτε καν εξ όψεως και σίγουρα δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του, δεν έχω συναντηθεί ποτέ μαζί του και δεν είχα ποτέ καμιά επαφή μαζί του», φέρεται να αναφέρει στο απολογητικό του υπόμνημα.

Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ φέρεται να αμφισβητεί την αναφορά του διαιτητή, σύμφωνα με την οποία ο τελευταίος εμφανίστηκε βέβαιος για πιθανή σύνδεση του Λιόλιου με την υπόθεση, χωρίς, όπως φέρεται να είχε δηλώσει, να μπορεί να το αποδείξει.

Ο Β. Λιόλιος φέρεται να υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη εκτίμηση δεν συνοδεύεται από αναφορά σε συγκεκριμένο περιστατικό ή αποδεικτικό στοιχείο που να τεκμηριώνει δική του παρέμβαση στη διαιτησία.

Επιπλέον, φέρεται να θέτει ζήτημα αξιοπιστίας και πληρότητας του υλικού που αφορά συνομιλίες, επικαλούμενος, όπως αναφέρει, διαφορές ανάμεσα σε φωτογραφίες μηνυμάτων και στο περιεχόμενο της κατάθεσης. Μεταξύ άλλων, φέρεται να επισημαίνει ότι σε στιγμιότυπο συνομιλίας εμφανίζεται το όνομα «Κάπρης», ενώ στο κείμενο της κατάθεσης αναγράφεται «Κρήτη».

Με βάση αυτές τις διαφορές, ο ίδιος φέρεται να ζητά να εξεταστεί ο τρόπος συγκέντρωσης και παρουσίασης του υλικού, ενώ φέρεται να επισημαίνει ότι δεν κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο του διαιτητή, ώστε να ελεγχθούν συνολικά οι συνομιλίες.

«Πουθενά αυτές τις συνομιλίες δεν αναφέρεται το όνομα μου, πουθενά δεν αναφέρεται οποιαδήποτε δική μου ενέργεια, πουθενά δεν υπάρχω εγώ», φέρεται να σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι από το συγκεκριμένο υλικό δεν προκύπτει προσωπική του εμπλοκή.

Τα μηνύματα με τον Ηλία Παπαθεοδώρου

Σημαντικό μέρος της απολογίας φέρεται να αφορά και την επικοινωνία του Λιόλιου με τον προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου, με τον οποίο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο υπόμνημα, διατηρούσε στενή προσωπική και επαγγελματική σχέση κατά την περίοδο της συνεργασίας τους στον Προμηθέα Πατρών.

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ φέρεται να παραθέτει μηνύματα που αντάλλαξαν το 2025, όταν ο Παπαθεοδώρου εξέταζε πρόταση για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Αμαρουσίου. Με τον τρόπο αυτό, φέρεται να επιχειρεί να υποστηρίξει ότι η επικοινωνία τους αφορούσε επαγγελματικά ζητήματα και προσωπικές συμβουλές σχετικά με την οικογένεια του προπονητή.

Σε μήνυμα της 28ης Μαΐου 2025, ο Λιόλιος φέρεται να έγραψε: «Η περιουσία μας είναι τα παιδιά μας. Και μόνο αυτά. Δεν στο λέω τυχαία αυτό. Το γεγονός πως θα είσαι Αθήνα και θα αγκαλιάζεις κάθε μέρα τη κόρη σου είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Πάνω και πέρα από λεφτά και μπάτζετ…Και για την οικογένειά σου πήρες τη σωστή απόφαση!!!».

Σε άλλο μήνυμα, στις 7 Ιουνίου 2025, φέρεται να ανέφερε: «Άκουσέ με και εμπιστεύσου με. Αν ισχύει η πρόταση, άκουσέ με και εμπιστεύσου με. Φύγε τώρα. Θα με θυμηθείς».

Ο κατηγορούμενος φέρεται να επικαλείται τις συγκεκριμένες συνομιλίες για να υποστηρίξει ότι ενθάρρυνε τον Παπαθεοδώρου να εξετάσει τη μετακίνησή του στην Αθήνα, με γνώμονα την οικογενειακή του ζωή.

Παράλληλα, φέρεται να αναφέρεται σε απαντήσεις του προπονητή σχετικά με ενδεχόμενα περιστατικά παρέμβασης στη διαιτησία. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στο υπόμνημα, ο Παπαθεοδώρου φέρεται να είχε δηλώσει ότι δεν γνώριζε συγκεκριμένο περιστατικό παρέμβασης του ίδιου ή του συγκατηγορουμένου Μαυραγάνη προς την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας.

Αναφορικά, εξάλλου, με μήνυμα στο οποίο φέρεται να αναφέρονται ονόματα διαιτητών, ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ υποστηρίζει ότι αυτό εστάλη αφού είχαν ήδη πραγματοποιηθεί οι ορισμοί των διαιτητών και όχι πριν από αυτούς, αμφισβητώντας έτσι τον ισχυρισμό περί προηγούμενης συνεννόησης.

Οι αγώνες και οι αντιφάσεις που επικαλείται

Στο υπόμνημα, ο Β. Λιόλιος φέρεται να αμφισβητεί και την αξιοπιστία μαρτυρίας πρώην ιδιοκτήτη ομάδας, αναφερόμενος σε περιστατικά και αγώνες του ελληνικού μπάσκετ, που περιλαμβάνονται στην υπόθεση.

Ειδική μνεία φέρεται να κάνει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Προμηθέα Πατρών και την ΑΕΚ, στις 16 Φεβρουαρίου 2020. Ο ίδιος φέρεται να αντιπαραβάλλει διαφορετικές περιγραφές του αγώνα, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις ως προς την αξιολόγηση της διαιτησίας και την αντιμετώπιση του Προμηθέα.

Στο πλαίσιο αυτό, φέρεται να παραθέτει αναφορά που αποδίδει σε διαιτητή, σύμφωνα με την οποία «ο Προμηθέας έχασε το κύπελλο, έγιναν κάποια ανθρώπινα λάθη από τους διαιτητές», θέτοντας ζήτημα ως προς τη συνοχή των μαρτυρικών καταθέσεων για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Επιπλέον, φέρεται να επικαλείται αγώνες του Προμηθέα με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, στους οποίους η ομάδα της Πάτρας είχε επικρατήσει με διαφορές 38 και 12 πόντων αντίστοιχα. Σύμφωνα με τη δική του επιχειρηματολογία, τα αποτελέσματα αυτά εντάσσονται στην αμφισβήτηση των καταγγελιών, καθώς, όπως φέρεται να υποστηρίζει, δεν προσδιορίζονται στο κατηγορητήριο συγκεκριμένες διαιτητικές ενέργειες που να τεκμηριώνουν αλλοίωση αποτελεσμάτων.

Οι αναφορές στην ΕΕΑ και η αντιπαράθεση για τη διαιτησία

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ φέρεται να αναφέρεται εκτενώς και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ), υποστηρίζοντας ότι πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που διεξαγόταν σε βάρος του διέρρευσαν προς συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, φέρεται να συνδέει την υπόθεση με τις προηγούμενες αντιπαραθέσεις του με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για ζητήματα που αφορούσαν την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, καθώς και με την απόφαση 51/2025 του ΑΣΕΑΔ.

Στο ίδιο πλαίσιο, φέρεται να υποστηρίζει ότι μέλη της ΕΕΑ είχαν οπαδικές προτιμήσεις υπέρ του Παναθηναϊκού και να επικαλείται ενέργειες που, όπως αναφέρει, είχε αναλάβει σε βάρος του προέδρου της Επιτροπής. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί εντάσσονται, σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, στο ιστορικό των αντιπαραθέσεων που, κατά την εκτίμησή του, συνδέονται με την υπόθεση.

«Ο κακουργηματικός χαρακτήρας των πράξεων που μου αποδίδονται δεν έχει αποσαφηνιστεί»

Στο νομικό σκέλος του υπομνήματος, ο Λιόλιος φέρεται να θέτει ζήτημα σαφήνειας και επάρκειας του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι δεν περιγράφονται με συγκεκριμένο τρόπο οι ενέργειες που αποδίδονται στον ίδιο για την αλλοίωση αγώνων.

Επιπλέον, φέρεται να αναφέρεται στην απάντηση που είχε ζητήσει από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων σχετικά με το ποιοι από τους 49 αγώνες συνδέονταν με στοιχηματικές διοργανώσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Όπως υποστηρίζει, έως τη σύνταξη του υπομνήματος δεν είχε λάβει την απάντηση που ανέμενε, γεγονός που, κατά τον ίδιο, δεν επέτρεπε να αποσαφηνιστεί η βάση του κακουργηματικού χαρακτήρα των πράξεων.

Παράλληλα, φέρεται να ζητεί την εξαίρεση τεσσάρων αγώνων σχολικών πρωταθλημάτων από την υπόθεση, με το επιχείρημα ότι τα σχολεία δεν αποτελούν αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά την έννοια του νόμου 2725/1999.

«Σήμερα, κατηγορούμαι και κρατούμαι ενώ ο κακουργηματικός χαρακτήρας των πράξεων που μου αποδίδονται δεν έχει αποσαφηνιστεί», φέρεται να αναφέρει, επαναλαμβάνοντας την αμφισβήτησή του για τη νομική και αποδεικτική θεμελίωση των κατηγοριών.

Πηγή: dikastiko.gr