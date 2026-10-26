Basketgate: Το σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκιση του Βαγγέλη Λιόλιου

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης των δικαστικών αρχών για την προφυλάκιση του Βαγγέλη Λιόλιου, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος του για πράξεις κατ' εξακολούθηση με σκοπό τον επηρεασμό αποτελεσμάτων αγώνων. Για την προσωρινή του κράτηση κρίθηκε ότι είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα αν αφεθεί ελεύθερος, καθώς διατηρεί εκτεταμένες επαφές με παράγοντες και διαιτητές του αθλήματος.

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Αθλητισμός

Βαγγέλης Λιόλιος - μπάσκετ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώνεται σήμερα στον ανακριτή η διαδικασία των απολογιών των κατηγορουμένων για τα στημένα παιχνίδια στο μπάσκετ, μετά τις προφυλακίσεις των Βαγγέλη Λιόλιου, Πέτρου Παπαπέτρου και Γιώργου Μαυραγάνη.
  • Σύμφωνα με το ένταλμα, προκύπτουν «σοβαρές ενδείξεις ενοχής» για τον Βαγγέλη Λιόλιο σχετικά με παροχές σε διαιτητές με σκοπό τον επηρεασμό αποτελεσμάτων αγώνων, σκοπός που κατά το ένταλμα «και επετεύχθη».
  • Για την προσωρινή του κράτηση κρίθηκε ότι, αν αφεθεί ελεύθερος, είναι «πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα», συνεκτιμώντας τη διαχρονική δράση του και τις επαφές του με τον χώρο της καλαθοσφαίρισης.

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Με τις απολογίες των τριών τελευταίων κατηγορουμένων από τον χώρο της διαιτησίας ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία στον ανακριτή για τις καταγγελίες περί στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Οι τρεις βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορητήριο για χρηματισμό με σκοπό τον έλεγχο και τον επηρεασμό του αποτελέσματος αγώνων. Μετά το πέρας των απολογιών ο ανακριτής θα ξεκινήσει όλες τις ενέργειες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι σημερινές απολογίες έρχονται μετά τις προφυλακίσεις του Πέτρου Παπαπέτρου, του Βαγγέλη Λιόλιου, τέως προέδρου της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), και του επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη. Η διαδικασία για τους δύο τελευταίους ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής, έπειτα από περίπου 12 ώρες, και κατέληξε στην απόφαση να προφυλακιστούν.

Το σκεπτικό της προφυλάκισης του Βαγγέλη Λιόλιου

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο ένταλμα σημειώνεται ότι από τις καταθέσεις, τα έγγραφα και τις εκθέσεις, σε συνδυασμό με την απολογία του, προκύπτουν «σοβαρές ενδείξεις ενοχής» για πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν κατ’ εξακολούθηση, ενώ οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί του «στο παρόν δικονομικό τουλάχιστον στάδιο δεν κρίνονται πειστικοί».

Ο δικαστικός λειτουργός αναφέρεται στην «ιδιαίτερη απαξία» των αποδιδόμενων αδικημάτων: προσφορά και υπόσχεση δώρων, ωφελημάτων και άλλων παροχών σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα, συμπεριλαμβανομένης της ανέλιξης ως διαιτητή αλλά και χρηματικών παροχών, με σκοπό τον επηρεασμό του αποτελέσματος αγώνων καλαθοσφαίρισης, σκοπός που κατά το ένταλμα «και επετεύχθη».

Μεταξύ των αγώνων περιλαμβάνονται αγώνες σε στοιχηματικές διοργανώσεις, αλλά και του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων, του Πρωταθλήματος Εφήβων και του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος. Ο κ. Λιόλιος φέρεται να ενεργούσε ως πρόεδρος της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών και ως de facto πρόεδρος της ομάδας, ενώ κατά τον χρόνο επιμέρους πράξεων ήταν και πρόεδρος της ΕΟΚ, δρώντας από κοινού με τους συγκατηγορουμένους του, «χωρίς κανέναν δισταγμό και από ταπεινά αίτια», μέσω «θεσμικών και εξωθεσμικών προσβάσεων» σε διαιτητές.

Για την προσωρινή κράτηση κρίθηκε ότι, αν αφεθεί ελεύθερος, είναι «πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα», χωρίς να αρκεί οποιοσδήποτε περιοριστικός όρος. Συνεκτιμήθηκαν η εξακολουθητική δράση του διαχρονικά στο συγκεκριμένο πεδίο μέσω προσώπων του περιβάλλοντός του, μεταξύ των οποίων και εν ενεργεία διαιτητές, καθώς και το ότι διατηρεί πλείστες γνωριμίες και επαφές με σχεδόν το σύνολο των παραγόντων του χώρου της καλαθοσφαίρισης.

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