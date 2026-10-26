Κωνσταντίνος Μαυροπάνος: «Συναγερμός» σε Γουέστ Χαμ και Εθνική Ελλάδας μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο

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Πρόβλημα με τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο προέκυψε στη Γουέστ Χαμ, μετά την αναμέτρηση με τη Σαουθάμπτον, όπου τα «σφυριά» γνώρισαν την ήττα με 3-2. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός τραυματίστηκε στο γόνατο έπειτα από σύγκρουση με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις της αγγλικής ομάδας, αλλά και στην Εθνική Ομάδα.

Όπως αναφέρει το «The West Ham Way», που καλύπτει το ρεπορτάζ του λονδρέζικου συλλόγου, ο Μαυροπάνος αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του τραυματισμού του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι ιδιαίτερα… καθησυχαστικές, με τις πηγές απ’ την ομάδα να θεωρούν ιδιαίτερα δύσκολο το ενδεχόμενο να αποφύγει ο διεθνής άσος μία απουσία αρκετών εβδομάδων.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα καθορίσουν το ακριβές διάστημα της αποθεραπείας του, με τη Γουέστ Χαμ να περιμένει πλέον τις επόμενες ώρες τις οριστικές απαντήσεις για την κατάσταση του Έλληνα αμυντικού.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι φόβοι για σοβαρό τραυματισμό, ο Μαυροπάνος είναι πολύ πιθανό να απουσιάσει από τις προσεχείς υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία (13/11) και τη Σερβία (16/11) για το Nations League.