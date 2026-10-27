Μεξικό: Αγνοείται 67χρονος καθολικός ιερωμένος στη Σιναλόα – Έρευνες για τον εντοπισμό του

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 67χρονου καθολικού ιερωμένου Κλεμέντε Μοράλες, ο οποίος αγνοείται στην πολιτεία Σιναλόα, στο βορειοδυτικό Μεξικό, σύμφωνα με τις τοπικές και τις εκκλησιαστικές αρχές.

Ο ιερωμένος εθεάθη για τελευταία φορά σε περιοχή της Κουλιακάν, πρωτεύουσας της πολιτείας, όπου καταγράφονται καθημερινά ληστείες, απαγωγές και δολοφονίες που συνδέονται με τις συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων φατριών του καρτέλ Σιναλόα.

Η κυβερνήτρια της πολιτείας, Γκρασιέλα Ντομίνγκες, επιβεβαίωσε σε δηλώσεις της προς δημοσιογράφους ότι οι τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας διερευνούν την εξαφάνιση. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αρχές διατηρούν επικοινωνία με την Εκκλησία, προκειμένου να ενημερώνουν την εκκλησιαστική ιεραρχία για την πορεία των ερευνών.

Έκκληση της Εκκλησίας και κινητοποίηση πιστών

Η Διάσκεψη των Επισκόπων του Μεξικού ζήτησε την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για τον εντοπισμό του 67χρονου.

«Ζητάμε από τις αρμόδιες αρχές να εκπληρώσουν το καθήκον τους και να συνεργαστούν ώστε να βρεθεί γρήγορα ο πάτερ Κλεμέντε», ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τη Δευτέρα, πιστοί από τον ναό στον οποίο λειτουργούσε ο ιερωμένος συγκεντρώθηκαν έξω από την έδρα της πολιτειακής κυβέρνησης, όπου προσευχήθηκαν και ζήτησαν να βρεθεί ζωντανός. Εικόνες από τη συγκέντρωση μετέδωσαν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης.

Περισσότεροι από 2.000 νεκροί από τις συγκρούσεις στη Σιναλόα

Η εξαφάνιση του 67χρονου καταγράφεται ενώ συνεχίζεται η διαμάχη για τον έλεγχο του καρτέλ Σιναλόα, μεταξύ φατριών που συνδέονται με τους ιστορικούς ιδρυτές και πρώην συνεργάτες Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν και Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα. Αμφότεροι βρίσκονται φυλακισμένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Κουλιακάν αποτελεί βασική περιοχή δράσης των αντίπαλων ομάδων, με τις συγκρούσεις να έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 2.000 ανθρώπους από το 2024.

Η βία που συνδέεται με τη δράση των καρτέλ ναρκωτικών αποτελεί πρόβλημα για το Μεξικό εδώ και περίπου δύο δεκαετίες. Σύμφωνα με καταμέτρηση κέντρου πολυμέσων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας του Μεξικού, τουλάχιστον 14 ιερωμένοι έχουν δολοφονηθεί στη χώρα τα τελευταία επτά χρόνια.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP