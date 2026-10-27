Βραζιλία: Το κόμμα του Μπολσονάρου αναγνώρισε το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών

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Τη νίκη στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής στη Βραζιλία εξασφάλισε ο πρόεδρος της χώρας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, συγκεντρώνοντας περίπου 4,4 εκατομμύρια ψήφους περισσότερες από τον αντίπαλό του.

Το Φιλελεύθερο Κόμμα του Φλάβιο Μπολσονάρου αναγνώρισε τη Δευτέρα το εκλογικό αποτέλεσμα, παρά τις ενστάσεις που είχε διατυπώσει ο υποψήφιος σχετικά με τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας, το κόμμα ανέφερε: «Αναγνωρίζουμε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, όπως ανακοινώθηκαν από το Ανώτατο Εκλογικό Δικαστήριο (TSE), αλλά πιστεύουμε ότι οι ανησυχίες που έχουν εκφραστεί πρέπει να αντιμετωπιστούν επαρκώς στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης και δημοκρατικής πολιτικής συζήτησης».

Πηγή: AFP