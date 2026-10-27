ΗΠΑ: Νέα δίωξη κατά του Τζέιμς Κόμι για διαρροή άκρως απόρρητων πληροφοριών

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Αντιμέτωπος με τρίτη ποινική δίωξη βρίσκεται ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι, καθώς το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης του απήγγειλε τη Δευτέρα κατηγορίες για διαρροή άκρως απόρρητων πληροφοριών. Η νέα υπόθεση αφορά ενέργειες που αποδίδονται στον 65χρονο τον Οκτώβριο του 2016, όταν ήταν επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, ο Κόμι κατηγορείται ότι παρέδωσε διαβαθμισμένες πληροφορίες σε «πρόσωπο που δεν δικαιούτο να τις λάβει». Ειδικότερα, οι αμερικανικές αρχές του αποδίδουν ότι έδωσε εντολή σε άτομο, του οποίου η ταυτότητα δεν αποκαλύπτεται, να «αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με την εθνική άμυνα σε δημοσιογράφο».

Ο πρώην επικεφαλής του FBI, γνωστός για την κριτική που ασκεί στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αρνείται τις κατηγορίες.

Η αντίδραση του Κόμι και η θέση του συνηγόρου του

Με βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Substack, ο Τζέιμς Κόμι σχολίασε τη νέα δίωξη, αναφέροντας αρχικά με σαρκαστικό τόνο: «Επέστρεψαν».

«Θα ήταν αστείο, αν δεν ήταν τόσο απαίσια κατάχρηση του υπουργείου Δικαιοσύνης», δήλωσε, επιμένοντας στην αθωότητά του.

«Συνεχίζω να μη φοβάμαι αυτούς τους ανθρώπους και να πιστεύω πάντα στην ανεξαρτησία της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του, Πάτρικ Φιτζέραλντ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του προς αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι κατηγορίες είχαν ήδη εξεταστεί κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως υποστήριξε, η τότε κυβέρνηση είχε «κρίνει ότι δεν θα μπορούσε να ασκηθεί δίωξη εναντίον οποιουδήποτε».

Οι δύο προηγούμενες διώξεις

Η νέα δικαστική υπόθεση αποτελεί την τρίτη δίωξη κατά του Τζέιμς Κόμι από τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν είχε κατηγορηθεί για ψευδείς δηλώσεις κατά τη διάρκεια ένορκης κατάθεσής του ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη διαδικασία ακυρώθηκε με απόφαση ομοσπονδιακής δικαστή, η οποία έκρινε ότι ο διορισμός της εισαγγελέως που είχε ασκήσει τη δίωξη ήταν παράνομος.

Ακολούθησε, τον Απρίλιο του 2026, δεύτερη δίωξη, με την κατηγορία ότι ο πρώην διευθυντής του FBI είχε απειλήσει τη ζωή του Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησης στο Instagram.

Η υπόθεση αφορούσε φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει ο Κόμι, στην οποία διακρίνονταν κοχύλια τοποθετημένα στην άμμο με τρόπο που σχημάτιζαν το μήνυμα «86 47».

Ο αριθμός «86» χρησιμοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις για να εκφράσει την επιθυμία απομάκρυνσης κάποιου, ενώ, ανάλογα με τα συμφραζόμενα, μπορεί να υποδηλώνει ακόμη και επιθυμία δολοφονίας. Ο αριθμός «47» αποτελούσε αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ, έχοντας προηγουμένως διατελέσει και 45ος πρόεδρος της χώρας.

Δικαστική δικαίωση για την κόρη του Κόμι

Η ανακοίνωση της τρίτης δίωξης έγινε λίγες ώρες μετά την έκδοση ξεχωριστής δικαστικής απόφασης στη Νέα Υόρκη, με την οποία δικαιώθηκε η κόρη του πρώην διευθυντή του FBI, Μορίν Κόμι.

Η Μορίν Κόμι, πρώην ομοσπονδιακή εισαγγελέας που είχε συμμετάσχει στην έρευνα για την υπόθεση Τζέφρι Έπστιν, είχε απομακρυνθεί από τη θέση της με απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η απομάκρυνσή της ήταν παράνομη, εκδίδοντας απόφαση υπέρ της.