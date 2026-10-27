Αϊτή: Ισχυρός κρότος στην Πορτ-ο-Πρενς – Αδιευκρίνιστα τα αίτια

Ισχυρός κρότος σημειώθηκε στην Πορτ-ο-Πρενς, χωρίς να έχουν εξακριβωθεί τα αίτια ή οι συνέπειές του. Η ένταση στην Αϊτή έχει αυξηθεί μετά την ανάπτυξη στρατιωτικών του Ελ Σαλβαδόρ για τον εντοπισμό τεσσάρων αγνοουμένων.

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Αϊτή
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρός κρότος ακούστηκε στην Πορτ-ο-Πρενς, πρωτεύουσα της Αϊτής, χωρίς να έχουν εξακριβωθεί άμεσα η αιτία ή οι συνέπειες του περιστατικού.
  • Το συμβάν καταγράφηκε σε περίοδο αυξημένης έντασης, μετά την ανάπτυξη εκατοντάδων στρατιωτικών και μελών των ειδικών δυνάμεων του Ελ Σαλβαδόρ στη χώρα.
  • Οι στρατιωτικοί επιχειρούν στο πλαίσιο διεθνούς δύναμης του ΟΗΕ για τον εντοπισμό τεσσάρων συναδέλφων τους, οι οποίοι αγνοούνται μετά από ενέδρα συμμορίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ισχυρός κρότος ακούστηκε τη Δευτέρα (26/10) στην Πορτ-ο-Πρενς, πρωτεύουσα της Αϊτής, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters. Το πρακτορείο ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει άμεσα την αιτία του περιστατικού ή τις συνέπειές του.

Το συμβάν καταγράφηκε σε περίοδο αυξημένης έντασης στη χώρα της Καραϊβικής, μετά την ανάπτυξη εκατοντάδων στρατιωτικών του Ελ Σαλβαδόρ την προηγούμενη εβδομάδα, μεταξύ των οποίων και μέλη των ειδικών δυνάμεων.

Η ανάπτυξή τους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχειρήσεων για τον εντοπισμό τεσσάρων στρατιωτικών του Ελ Σαλβαδόρ, οι οποίοι συμμετέχουν σε διεθνή δύναμη με την υποστήριξη του ΟΗΕ.

Οι τέσσερις στρατιωτικοί αγνοούνται από την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, όταν έπεσαν σε ενέδρα που αποδίδεται σε μέλη συμμορίας.

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