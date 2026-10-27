Αϊτή: Ισχυρός κρότος στην Πορτ-ο-Πρενς – Αδιευκρίνιστα τα αίτια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ισχυρός κρότος ακούστηκε τη Δευτέρα (26/10) στην Πορτ-ο-Πρενς, πρωτεύουσα της Αϊτής, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters. Το πρακτορείο ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει άμεσα την αιτία του περιστατικού ή τις συνέπειές του.

Το συμβάν καταγράφηκε σε περίοδο αυξημένης έντασης στη χώρα της Καραϊβικής, μετά την ανάπτυξη εκατοντάδων στρατιωτικών του Ελ Σαλβαδόρ την προηγούμενη εβδομάδα, μεταξύ των οποίων και μέλη των ειδικών δυνάμεων.

Η ανάπτυξή τους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχειρήσεων για τον εντοπισμό τεσσάρων στρατιωτικών του Ελ Σαλβαδόρ, οι οποίοι συμμετέχουν σε διεθνή δύναμη με την υποστήριξη του ΟΗΕ.

Οι τέσσερις στρατιωτικοί αγνοούνται από την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, όταν έπεσαν σε ενέδρα που αποδίδεται σε μέλη συμμορίας.