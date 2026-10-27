GNTM: Αποχώρησε με δάκρυα η Παναγιώτα – Ποιος κέρδισε τα 1.000 ευρώ και την ασυλία για την επόμενη δοκιμασία

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Η Παναγιώτα αποχώρησε από το GNTM 7 στο επεισόδιο της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου 2026, καθώς συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία μεταξύ των τριών διαγωνιζομένων που βρέθηκαν υποψήφιοι προς αποχώρηση. Η 18χρονη δεν συγκράτησε τα δάκρυά της μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ενώ η Ηλιάνα Παπαγεωργίου προσπάθησε να την ενθαρρύνει.

Στο ίδιο επεισόδιο, ο Ακύλλας εξασφάλισε την καλύτερη φωτογραφία, κερδίζοντας 1.000 ευρώ και ασυλία για την επόμενη δοκιμασία. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Γιάννης, ο οποίος είχε ήδη κατακτήσει δύο φορές την πρώτη θέση σε προηγούμενες φωτογραφίσεις.

Η φωτογράφιση σε ρινγκ κατς και οι αντιδράσεις των διαγωνιζομένων

Η δοκιμασία του επεισοδίου πραγματοποιήθηκε στον χώρο του ZMAK, όπου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να φωτογραφηθούν σε ένα επαγγελματικό ρινγκ κατς (wrestling). Στη διαδικασία συμμετείχε ως καλεσμένος ο Πέτρος Πολυχρονίδης, μαζί με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Κατά την άφιξή τους, οι διαγωνιζόμενοι παρακολούθησαν επίδειξη από επαγγελματίες παλαιστές, οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εκπαίδευση ως κασκαντέρ. Οι κινήσεις τους προκάλεσαν αρχικά αμηχανία και φόβο σε ορισμένα μοντέλα.

«Βλέπω τα παιδιά να κάνουν έτσι, “άου”, “άου”, και λέω: “Αποκλείεται να το κάνω εγώ αυτό, δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα”. Κατευθείαν ξενέρωσα. Λέω: “Τι concept είναι αυτό;”», ανέφερε η Σταυρούλα, περιγράφοντας την πρώτη της αντίδραση.

Μετά την αποχώρηση των επαγγελματιών παλαιστών από τον χώρο, οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για τη φωτογράφιση, αντιμετωπίζοντας τη δοκιμασία και ως ευκαιρία να εκτονώσουν την ένταση που είχε δημιουργηθεί στο σπίτι.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Πέτρος Πολυχρονίδης αναφέρθηκαν στη σχέση της μόδας με τη σωματική άσκηση και τις πολεμικές τέχνες, επισημαίνοντας ότι αρκετά μοντέλα χρησιμοποιούν ανάλογες μορφές προπόνησης. Ως παράδειγμα ανέφεραν τη Gisele, η οποία έχει ασχοληθεί με το jiu-jitsu.

Παράλληλα, έγινε αναφορά σε προσωπικότητες του wrestling, όπως ο Dwayne Johnson (The Rock), ο John Cena και ο Hulk Hogan, οι οποίοι απέκτησαν διεθνή αναγνωρισιμότητα και δραστηριοποιήθηκαν σε τομείς πέρα από την επαγγελματική πάλη, μεταξύ των οποίων και η μόδα.

Λίγο πριν ξεκινήσει η προετοιμασία των μοντέλων, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Πέτρος Πολυχρονίδης σχολίασαν ότι οι συμμετέχοντες δεν είχαν ακόμη αντιληφθεί πλήρως τις απαιτήσεις της φωτογράφισης.

«Τίποτα, δεν έχουν καταλάβει τι θα κάνουν σήμερα. Δεν ξέρουν τι τους περιμένει!», ανέφεραν.

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Η δυσκολία της Σταυρούλας Μαυρομάτη και τα σχόλια των συμπαικτών της

Ανάμεσα στους διαγωνιζομένους που αντιμετώπισαν δυσκολίες ήταν η 20χρονη Σταυρούλα Μαυρομάτη, η οποία έπρεπε να ποζάρει κρατώντας μια μεγάλη ποσότητα καλωδίων.

Το βάρος τους δυσκόλεψε τις κινήσεις της και επηρέασε την προσπάθειά της να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της φωτογράφισης. Μετά την ολοκλήρωση του διαθέσιμου χρόνου, η διαγωνιζόμενη ξέσπασε σε κλάματα, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να την πλησιάζει για να την παρηγορήσει.

Η Σταυρούλα εξήγησε στη συνέχεια τι αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας.

«Προσπαθούσα πάρα πολύ να τα σηκώσω, να βάλω κάτι πάνω μου, γιατί είχαν πέσει όλα και δεν μπορούσα. Το έκανα πόσες φορές και τίποτα», δήλωσε.

Η προσπάθειά της προκάλεσε σχόλια από άλλους συμμετέχοντες. Ο Ακύλλας αναφέρθηκε στη συμπεριφορά της τόσο κατά τη διάρκεια των φωτογραφίσεων όσο και εκτός κάμερας.

«Η Μαυρομάτη νομίζω ότι τα ήθελε και τα έπαθε, που δεν έχει οπαδούς πλέον. Ξέρει πώς να μεταμορφώνεται πίσω από την κάμερα, να μας κράζει όλους και να μας κοροϊδεύει στα σετ, και πώς να μεταμορφώνεται μπροστά από την κάμερα για να καλοπιάνει τους κριτές», σχολίασε.

Από την πλευρά της, η Άννα περιορίστηκε στη φράση: «Όλη την ώρα γκρινιάζει».

Αρνητική ήταν και η τοποθέτηση της Σταυρούλας Χ., η οποία δήλωσε: «Η Σταυρούλα Μαυρομάτη, ακόμα και στον τόνο της φωνής της και στην έκφραση του προσώπου της, βγάζει μια μιζέρια».

Η Σταυρούλα Μαυρομάτη εξέφρασε την ανησυχία της για την επίδοσή της, περιμένοντας την αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής.

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Ο Ακύλλας κέρδισε την καλύτερη φωτογραφία και την ασυλία

Κατά την αξιολόγηση των φωτογραφιών, οι κριτές αναφέρθηκαν στην πρόοδο των διαγωνιζομένων και στη σημασία της αυτοπεποίθησης για την απόδοσή τους μπροστά στον φωτογραφικό φακό.

Τις δύο καλύτερες φωτογραφίες είχαν ο Ακύλλας και ο Γιάννης, οι οποίοι διεκδίκησαν την πρώτη θέση.

Ο Γιάννης είχε ήδη εξασφαλίσει δύο καλύτερες φωτογραφίες και συνολικά 1.000 ευρώ από προηγούμενες δοκιμασίες. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η κριτική επιτροπή επέλεξε τη φωτογραφία του Ακύλλα.

Με τη νίκη του, ο Ακύλλας παρέλαβε το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ και εξασφάλισε ασυλία για την επόμενη φωτογράφιση.

«Είναι η πρώτη φορά που παίρνω ασυλία και το 1Κ. Είμαι πολύ ευγνώμων. Πάμε για τα πολλά τώρα!», δήλωσε, αφιερώνοντας τη διάκρισή του στην οικογένειά του και στον εαυτό του.

Ο Γιάννης κατέλαβε τη δεύτερη θέση, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να σχολιάζει τη σταθερή παρουσία του στις υψηλές θέσεις της κατάταξης.

«Μπράβο σου. Έχεις ανέβει στο βάθρο και δεν λες να κατέβεις», του είπε.

Απαντώντας στην κριτική, ο διαγωνιζόμενος ανέφερε: «Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέει αυτό η Ηλιάνα. Ελπίζω εκεί να κάτσω, να μην κατέβω. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Εντάξει, μπορεί να κατέβω και μια φορά, δεν έγινε και κάτι, μη μας φάτε. Προσπαθούμε όμως να είμαστε στην κορυφή».

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Η αποχώρηση της Παναγιώτας και τα δάκρυα μετά την ανακοίνωση

Στο τελευταίο μέρος της αξιολόγησης, ο Γιώργος, η Παναγιώτα και η Σταυρούλα Μαυρομάτη βρέθηκαν στην τελευταία τριάδα (bottom 3).

Παρά τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει στη φωτογράφιση, η Σταυρούλα ήταν η πρώτη από τους τρεις που παρέλαβε τη φωτογραφία της, εξασφαλίζοντας την παραμονή της στον διαγωνισμό.

Η τελική απόφαση αφορούσε τον Γιώργο και την Παναγιώτα. Οι κριτές επέλεξαν να δώσουν ακόμη μία ευκαιρία στον Γιώργο, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί η συμμετοχή της 18χρονης στο GNTM.

«Έχεις ακόμη μία ευκαιρία. Ίσως να είναι και η τελευταία», είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στον Γιώργο, ο οποίος εξέφρασε ανακούφιση μετά την ανακοίνωση.

Αντίθετα, η Παναγιώτα ξέσπασε σε κλάματα. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εμφανίστηκε επίσης συγκινημένη και προσπάθησε να την ενθαρρύνει, αναφερόμενη στις δυνατότητες που διαθέτει για να ασχοληθεί με τον χώρο της μόδας.

«Είσαι ένα κορίτσι δεκαοχτώ χρονών, δύο μέτρα, με όλα τα προσόντα. Είσαι μία κούκλα. Μπορείς να κάνεις τα πάντα, αρκεί να το πιστέψεις εσύ. Αν το πιστεύεις κι αν μπαίνεις στο σετ με την πεποίθηση ότι ξέρεις τι κάνεις, θα σου βγαίνει η φωτογραφία, θα σου βγαίνει η λήψη», της είπε.

Την αντίδραση των υπόλοιπων συμμετεχόντων σχολίασε η Anastazja, η οποία ανέφερε ότι αρκετοί είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τον Γιώργο, ενώ η Παναγιώτα έκλαιγε.

«Όλοι βασικά είχαν πάει στον Γιώργο να του πουν “Μην αγχώνεσαι, αγόρι μου, όλα καλά”. Παίζει να ήμουν η μόνη που έκατσα μπροστά στην τηλεορασούλα κι έβλεπα τη Γιώτα να χύνει δάκρυα», δήλωσε.

Η αποχώρηση της Παναγιώτας προκάλεσε και την αντίδραση της Άννας, η οποία ανέφερε ότι δεν περίμενε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

«Στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Φεύγουν άτομα τα οποία βλέπω ότι έχουν προοπτικές», σχολίασε.

Πριν αποχωρήσει, η Παναγιώτα αναφέρθηκε στην εμπειρία της από τη συμμετοχή της στο GNTM, επισημαίνοντας ότι όσα έμαθε θα τη βοηθήσουν και εκτός διαγωνισμού.

«Σίγουρα έμαθα πάρα πολλά πράγματα που θα με βοηθήσουν και στην έξω ζωή μου. Δεν έχω ασχοληθεί με το μόντελινγκ, οπότε φεύγοντας από εδώ σίγουρα θα το δω και πιο επαγγελματικά. Οπότε κάτι τελειώνει και κάτι άλλο ξεκινά», δήλωσε η 18χρονη, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στο παιχνίδι.