«Στούντιο 4»: Έρχονται αλλαγές στο μεσημεριανό μαγκαζίνο

Αλλαγές έρχονται στο «Στούντιο 4». Η ΕΡΤ διαψεύδει τα σενάρια περί διορίας για τα νούμερα τηλεθέασης, ξεκαθαρίζοντας ότι η εκπομπή έχει λάβει έγκριση επεισοδίων έως το τέλος της σεζόν.

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Στούντιο 4
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αλλαγές έρχονται στο «Στούντιο 4», καθώς το μεσημεριανό μαγκαζίνο με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο παλεύει να βρει τον βηματισμό του, ενάμιση μήνα μετά την έναρξη της σεζόν.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα προσθήκη αφορά τη δημοσιογράφο Δέσποινα Γρηγοροπούλου, η οποία έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με την Κ. Καραβάτου και θα ενταχθεί στην ομάδα αρχισυνταξίας της εκπομπής.
  • Τα σενάρια που κυκλοφορούν ότι έχει δοθεί συγκεκριμένη διορία στην εκπομπή για να ανεβάσει τα νούμερα τηλεθέασης διαψεύδονται από την ΕΡΤ, ενώ τονίζεται ότι το «Στούντιο 4» έχει έγκριση για επεισόδια έως το τέλος της σεζόν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αλλαγές έρχονται στο «Στούντιο 4», καθώς το μεσημεριανό μαγκαζίνο με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο παλεύει να βρει τον βηματισμό του, ενάμιση μήνα μετά την έναρξη της σεζόν, με βάση τη Reallife.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν ραντεβού με πρόσωπα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ενίσχυση του περιεχομένου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα προσθήκη αφορά τη δημοσιογράφο Δέσποινα Γρηγοροπούλου, η οποία έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με την Κ. Καραβάτου και θα ενταχθεί στην ομάδα αρχισυνταξίας της εκπομπής.

Τα σενάρια που κυκλοφορούν ότι έχει δοθεί συγκεκριμένη διορία στην εκπομπή για να ανεβάσει τα νούμερα τηλεθέασης διαψεύδονται από την ΕΡΤ, ενώ τονίζεται ότι το «Στούντιο 4» έχει έγκριση για επεισόδια έως το τέλος της σεζόν.

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