Πρίγκιπας Τζορτζ: Επέστρεψε στο Ουίνδσορ για τις πρώτες διακοπές από το Κολέγιο Ίτον

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Στην οικογενειακή του εστία επέστρεψε ο πρίγκιπας Τζορτζ, μετά την ολοκλήρωση των πρώτων έξι εβδομάδων φοίτησής του στο ιστορικό Κολέγιο Ίτον. Ο 13χρονος πρίγκιπας ξεκίνησε τα μαθήματά του στις 8 Σεπτεμβρίου, ακολουθώντας την εκπαιδευτική πορεία του πατέρα του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, αλλά και του θείου του, πρίγκιπα Χάρι, οι οποίοι έχουν επίσης φοιτήσει στο συγκεκριμένο σχολείο.

Την Παρασκευή, ο Τζορτζ επέστρεψε στο Forest Lodge, την κατοικία της οικογένειας της Ουαλίας στο Μεγάλο Πάρκο του Ουίνδσορ, καθώς ξεκίνησε η φθινοπωρινή περίοδος διακοπών του Ίτον, γνωστή ως «μεγάλη άδεια». Η ανάπαυλα διαρκεί 16 ημέρες, με τους μαθητές να επιστρέφουν στις σχολικές τους υποχρεώσεις στις 8 Νοεμβρίου.

Το κόστος φοίτησης στο γνωστό ιδιωτικό οικοτροφείο ανέρχεται σε 65.673 λίρες ετησίως.

Χρόνος με την οικογένεια στο Ουίνδσορ

Η επιστροφή του Τζορτζ συμπίπτει με τις σχολικές διακοπές των δύο μικρότερων αδελφών του, της 11χρονης πριγκίπισσας Σάρλοτ και του οκτάχρονου πρίγκιπα Λούις, οι οποίοι φοιτούν στο σχολείο Λάμπρουκ.

Η κοινή αυτή περίοδος ανάπαυλας προσφέρει στον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την πριγκίπισσα Κέιτ την ευκαιρία να περάσουν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους, καθώς πλησιάζουν δύο σημαντικές ημερομηνίες στο βρετανικό ημερολόγιο: το Χάλοουιν και η Νύχτα του Γκάι Φοκς, στις 5 Νοεμβρίου.

Οι προηγούμενες άδειες από το Ίτον

Η επιστροφή του Τζορτζ στο σπίτι δεν είναι η πρώτη από την έναρξη της φοίτησης του. Όπως αναφέρει το βρετανικό περιοδικό Hello, οι εσωτερικοί μαθητές του Ίτον είχαν τη δυνατότητα να περάσουν ένα προαιρετικό Σαββατοκύριακο εκτός σχολείου στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, μόλις δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Είχε προηγηθεί ακόμη μία σύντομη άδεια, από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού ιδρύματος, οι μαθητές μπορούν να αναχωρούν μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους το Σάββατο και πρέπει να επιστρέφουν στο σχολείο έως τις 18:15 της Κυριακής.

Μετά την ολοκλήρωση των φθινοπωρινών διακοπών, ο πρίγκιπας Τζορτζ θα επιστρέψει στο Ίτον για τη συνέχιση των μαθημάτων του, συνεχίζοντας τη νέα εκπαιδευτική διαδρομή του μακριά από την καθημερινότητα της οικογενειακής κατοικίας.