Τραμπ: Αποθέωσε δημόσια τα οπίσθια της Nicki Minaj και εξήγησε γιατί… – «Είναι δύσκολο να μην τα δεις»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Καθώς οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκει χρόνο να συνδυάσει τα σοβαρά ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας -όπως η μετανάστευση, οι δασμοί και οι διεθνείς σχέσεις- με ορισμένα… ασυνήθιστα, άβολα και προκλητικά σχόλια.

Κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μίσιγκαν την Κυριακή, για την υποστήριξη του Μάικ Ρότζερς, του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων για τη Γερουσία, ο 80χρονος Τραμπ χάρισε στο κοινό μια ιδιαίτερη στιγμή, επιλέγοντας να επαινέσει δημόσια τα οπίσθια της γνωστής ράπερ Nicki Minaj και ζητώντας της μάλιστα να σηκωθεί όρθια για να τη χειροκροτήσει το πλήθος.

Η αναφορά στη Nicki Minaj

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Τραμπ επιχείρησε να δικαιολογηθεί για μια πρόσφατη διαμάχη, η οποία είχε προκληθεί όταν παραδέχθηκε ότι είχε εξετάσει προσεκτικά τα οπίσθια του Τζον Χάστεντ, του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή από το Οχάιο.

Προσπαθώντας να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ο Τραμπ εξήγησε ότι ο Χάστεντ υπήρξε εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και ότι απλώς αξιολογούσε τη αθλητική του σωματική διάπλαση.

«Άρχισα να εξετάζω το σώμα του, γιατί δεν ήξερα ότι ήταν σπουδαίος αθλητής. Και κοίταξα, τον εξέτασα από πάνω μέχρι κάτω. Κοίταξα τα οπίσθία του και κοίταξα ολόκληρο το σώμα του – και μετά κοίταξα τα χέρια του. Κοιτάξτε τα χέρια του», είπε.

«Είσαι σπουδαίος αθλητής», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στον Χάστεντ. «Συγχαρητήρια».

«Κοίταξα τα οπίσθια του και δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό με άνδρα, είναι αλήθεια», επανέλεβαε ο Τραμπ.

«Off the record, γυναίκες ναι, άντρες όχι, εντάξει;», θέλησε να διευκρινήσει.

Ωστόσο, αντί να επιστρέψει στα εκλογικά ζητήματα, ο Τραμπ θυμήθηκε μια άλλη παρουσία στην ομιλία που του είχε αφήσει ανεξίτηλη εντύπωση.

Έτσι, αναφέρθηκε στη Minaj, η οποία, σύμφωνα με τη «New York Post», ήταν ντυμένη από την κορυφή μέχρι τα νύχια με Gucci.

«Παρεμπιπτόντως, είδα απίστευτα όμορφα οπίσθια πριν. Της Nicki Minaj!», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Είναι δύσκολο να μην τα προσέξεις. Σήκω επάνω! Είναι δύσκολο να τα χάσεις».

View this post on Instagram A post shared by LBC Radio (@lbc)



Η Minaj, η οποία καθόταν στο κοινό, ανταποκρίθηκε, σηκώθηκε όρθια και χαιρέτησε το ενθουσιασμένο πλήθος που την αποθέωνε.

«Ελπίζω η Nicki να μην προσβλήθηκε, αλλά αγαπάμε τη Nicki. Είναι μαζί μας εδώ και πολύ καιρό», συμπλήρωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

View this post on Instagram A post shared by COMPLEX (@complex)



Και σαν να μην έφταναν αυτά, ο Τραμπ επέστρεψε αργότερα στο θέμα των οπισθίων του Τζον Χάστεντ, περιγράφοντάς τα ως «ένα μεγάλο κομμάτι μυός».

Μάλιστα, προσφέρθηκε να επαινέσει ακόμη και τα οπίσθια του Μάικ Ρότζερς, του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν.

Η αποθέωση του Τραμπ από τη Minaj

Υπενθυμίζεται ότι η Nicki Minaj έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο ένθερμες υποστηρίκτριες του Τραμπ τον τελευταίο χρόνο.

Η ράπερ ταξίδεψε στο Μίσιγκαν μαζί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ επιβαίνοντας στο Air Force One και στη συνέχεια ανέβηκε στη σκηνή για να εκφωνήσει ομιλία υπέρ του.

«Τον αγαπώ τόσο πολύ», δήλωσε, υποσχόμενη να συνεχίσει να τον στηρίζει «για πάντα και πάντα».

Η ράπερ κατέστησε σαφές ότι αν ο Τραμπ έθετε ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία, θα τον στήριζε εκ νέου, παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα των ΗΠΑ περιορίζει τους προέδρους σε δύο εκλεγμένες θητείες.