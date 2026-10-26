Ιαπωνία: Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο πρώην Πρωθυπουργός, Γιασούο Φουκούντα – Ο ηγέτης που «έσπασε τον πάγο» με την Κίνα

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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Γιασούο Φουκούντα. Την είδηση έκανε γνωστή ανώτερο στέλεχος του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο Φουκούντα είχε αναλάβει τα ηνία της χώρας τη διετία 2007-2008, αφήνοντας το στίγμα του για την προσήλωσή του στη βελτίωση και τη σταθεροποίηση των διμερών σχέσεων με το Πεκίνο.

Ο Φουκούντα πέθανε στις 22 Οκτωβρίου, δήλωσε σήμερα ο αξιωματούχος στο AFP.

Μονοετής θητεία

Ο Φουκούντα ηγήθηκε της Ιαπωνίας για ένα χρόνο, ξεκινώντας τον Σεπτέμβριο του 2007 και διαδεχόμενος τον Σίνζο Άμπε, του οποίου η πρώτη θητεία έληξε έπειτα από μόλις 12 μήνες.

Ο Φουκούντα παραιτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008, εν μέσω ραγδαίας πτώσης της δημοτικότητάς του, και αποσύρθηκε από την πολιτική το 2012.

Το άνοιγμα προς το Πεκίνο και η ιστορική συνάντηση

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Φουκούντα επιδίωξε να βελτιώσει τις σχέσεις με την Κίνα και κάλεσε τον τότε πρόεδρο της Κίνας, Χου Τζιντάο, να επισκεφθεί την Ιαπωνία.

Η επίσκεψη του Χου τον Μάιο του 2008 τον κατέστησε τον πρώτο Κινέζο αρχηγό κράτους που επισκέφθηκε την Ιαπωνία εδώ και μια δεκαετία.

Οι δύο ηγέτες εξέδωσαν στη συνέχεια κοινή δήλωση δεσμευόμενοι να δημιουργήσουν μια «αμοιβαία επωφελή σχέση βασισμένη σε κοινά στρατηγικά συμφέροντα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ