Ουκρανία – Ρωσία: Νύχτα καταστροφών σε Χάρκοβο, Ζαπορίζια και Βορονέζ – Οι όροι Ζελένσκι στον Τραμπ για τα πλήγματα στα διυλιστήρια

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Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας με σφοδρούς βομβαρδισμούς σε κρίσιμους σταθμούς ηλεκτροδότησης, λιμάνια και αστικά κέντρα, την ώρα που ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι έθετε τους δικούς του όρους προς την Ουάσινγκτον προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια.

Ρωσικό σφυροκόπημα σε Ζαπορίζια, Τσερνίχιβ και ενεργειακούς στόχους

Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων της Μόσχας προκάλεσε τραυματισμούς και εκτεταμένες ζημιές σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Στη νοτιοανατολική χώρα, ρωσικό πλήγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Ζαπορίζια είχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Μιχαΐλο Σεμίκιν.



Παράλληλα, η ουκρανική υπηρεσία άμεσης δράσης γνωστοποίησε ότι ακόμη δύο πολίτες τραυματίστηκαν από ρωσικά πυρά στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν στοχευμένα πλήγματα κατά καίριων ενεργειακών και στρατιωτικών υποδομών της Ουκρανίας.



Συγκεκριμένα, η Μόσχα υποστήριξε ότι χτύπησε έναν κομβικό σταθμό ηλεκτροδότησης στο Χάρκοβο -τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας-, μια στρατιωτική αποθήκη στην ευρύτερη περιφέρεια του Χαρκόβου, καθώς και έναν ακόμη σταθμό παραγωγής/διανομής ενέργειας στην περιφέρεια του Χμελνίτσκι.

Στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων βρέθηκαν επίσης εκ νέου οι ουκρανικές λιμενικές εγκαταστάσεις στο Τσορνομόρσκ, καθώς και ένα εμπορικό φορτηγό πλοίο που έπλεε προς το λιμάνι της Οδησσού, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ρωσικού υπουργείου, χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Επιθέσεις drones στο Βορονέζ και εκτροχιασμός τρένου

Την ίδια ώρα, η ρωσική ενδοχώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με νέο κύμα επιθέσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Στην πόλη Βορονέζ της Ρωσίας, 500 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, επίθεση με drones έπληξε εμπορικό κέντρο 25 ορόφων και συγκροτήματα κατοικιών. Το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Astra ανέφερε ότι ένα drone προσέκρουσε στο επιχειρηματικό κέντρο «Chizhova Gallery», ένα επιβλητικό συγκρότημα 25 ορόφων που αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα αρχιτεκτονικά τοπόσημα στο κέντρο της πόλης.



Η ανάλυση που διενήργησε το Astra σε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο επιβεβαίωσε πολλαπλές εστίες ζημιών και πυρκαγιών.



Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από την επίθεση των ουκρανικών drone στο Βορονέζ, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντρ Γκούσεφ.

«Έπειτα από τρομοκρατική επίθεση στο Βορονέζ, δύο άνθρωποι δυστυχώς σκοτώθηκαν (…) και 17 τραυματίστηκαν», ανακοίνωσε μέσω του Telegram, διευκρινίζοντας ότι «περισσότερα από 70 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα» καταρρίφθηκαν πάνω απ’ αυτή την πόλη στη διάρκεια της περασμένης νύχτας, καθώς και σήμερα το πρωί.



Μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων MAX, ο Γκούσεφ δήλωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν πάνω από την περιφέρειά του 113 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ πρόσθεσε πως πυρκαγιές ξέσπασαν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Το ουκρανικό κανάλι παρακολούθησης Exilenova+ ισχυρίστηκε ότι ορισμένες από τις προσκρούσεις προκλήθηκαν από τη λειτουργία των ρωσικών συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου εντός του αστικού ιστού, υποστηρίζοντας ότι η ρωσική αεράμυνα προκάλεσε ζημιές στην προσπάθειά της να αναχαιτίσει τα drones – ισχυρισμός που δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα.



Παράλληλα, το κανάλι Supernova+ αναφέρθηκε σε πιθανό στόχο της επίθεσης τη Γέφυρα Σεβέρνι στο Βορονέζ, επικαλούμενο αναφορές για διακοπή της κυκλοφορίας και πυκνούς καπνούς στην ευρύτερη περιοχή.



Την ίδια στιγμή, ένα σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στην περιφέρεια Σβερντλόβσκ στα Ουράλια, όπου ο εκτροχιασμός εμπορικής αμαξοστοιχίας είχε ως αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες επτά βαγόνια-δεξαμενές μεταφοράς καυσίμων.

Οι αμερικανικές πιέσεις και οι όροι Ζελένσκι

Οι εκατέρωθεν επιθέσεις διεξάγονται σε ένα εξαιρετικά έκρυθμο διπλωματικό σκηνικό. Οι ΗΠΑ έχουν ασκήσει έντονες πιέσεις στην Ουκρανία να αναστείλει τα πλήγματα κατά των ρωσικών διυλιστηρίων, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις αυτές συμβάλλουν στην περαιτέρω αύξηση των ήδη υψηλών τιμών της ενέργειας παγκοσμίως.

Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο για την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία διεξάγει παράλληλα στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ενώ προετοιμάζεται για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του ερχόμενου μήνα.

Απαντώντας στις αμερικανικές αιτιάσεις, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε τις θέσεις του Κιέβου σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή.

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε κατηγορηματικά ότι προκειμένου να σταματήσει το Κίεβο τα πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια, πρέπει πρώτα η Μόσχα να σταματήσει να βομβαρδίζει τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.



Παράλληλα, ο Ζελένσκι έθεσε δύο εναλλακτικές επιλογές προς την Ουάσινγκτον, τονίζοντας ότι εάν οι ΗΠΑ επιθυμούν την παύση των ουκρανικών επιθέσεων στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία, θα πρέπει είτε να επιτρέψουν τη χρήση του δορυφορικού συστήματος Starshield πάνω από τη ρωσική επικράτεια ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως οι εγκαταστάσεις εκτόξευσης ρωσικών πυραύλων, είτε να προμηθεύσουν άμεσα την Ουκρανία με πρόσθετα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot για την κάλυψη των πόλεών της.

Με πληροφορίες από: Kyiv Post, ΑΠΕ-ΜΠΕ