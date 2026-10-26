Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για τα voucher – Τι προβλέπει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση

Με αύξηση 10% στην αξία των vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, υψηλότερα εισοδηματικά όρια και κατάργηση του εισοδηματικού περιορισμού για τα vouchers μειωμένης αξίας των τρίτεκνων οικογενειών, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διευρύνει τη στήριξη των γονιών για την περίοδο 2026–2027.

Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει αύξηση κατά 2.000 ευρώ των εισοδηματικών ορίων για τα vouchers πλήρους και μειωμένης αξίας, ενώ επεκτείνει και στις τρίτεκνες οικογένειες τη δυνατότητα λήψης voucher μειωμένης αξίας ανεξαρτήτως εισοδήματος, όπως ήδη ισχύει για τις πολύτεκνες. Παράλληλα, θα ακολουθήσει δεύτερη πρόσκληση, ώστε περισσότερες οικογένειες να μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

«Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε περισσότερη στήριξη για τις οικογένειες με παιδιά. Αυξάνουμε κατά 10% την αξία των vouchers για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ανεβάζουμε κατά 2.000 ευρώ τα εισοδηματικά όρια και καταργούμε τον εισοδηματικό περιορισμό για τα vouchers μειωμένης αξίας των τρίτεκνων οικογενειών. Κάνουμε ένα ακόμη βήμα ώστε περισσότεροι γονείς να έχουν πρόσβαση στην προσχολική φροντίδα, να μπορούν να εργάζονται και να οργανώνουν καλύτερα την καθημερινότητά τους. Στηρίζουμε ιδιαίτερα τις οικογένειες που μεγαλώνουν τρία ή περισσότερα παιδιά, γιατί γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες τους είναι αυξημένες και θέλουμε να τους δίνουμε περισσότερες δυνατότητες», δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η αύξηση κατά 10% αφορά τόσο στα vouchers πλήρους όσο και τα vouchers μειωμένης αξίας για τις προβλεπόμενες κατηγορίες βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Ενδεικτικά, για βρεφική θέση με σίτιση το ποσό αυξάνεται από 3.239 σε 3.563 ευρώ, ενώ για νηπιακή θέση με σίτιση από 2.612 σε 2.873 ευρώ. Αντίστοιχα, η αξία του voucher μειωμένης αξίας αυξάνεται από 2.178 σε 2.396 ευρώ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Η αύξηση εφαρμόζεται αυτόματα και στα vouchers που έχουν ήδη χορηγηθεί, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση. Επιπλέον, vouchers μειωμένης αξίας που έχουν ήδη εκδοθεί αναπροσαρμόζονται αυτοδίκαια σε πλήρους αξίας, εφόσον οι οικογένειες πληρούν πλέον τα αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια.

Τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση voucher πλήρους αξίας αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ και διαμορφώνονται στις 29.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά, στις 32.000 ευρώ για τρίτεκνες, στις 35.000 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά και στις 38.000 ευρώ για όσες έχουν πέντε ή περισσότερα.

Για τα vouchers μειωμένης αξίας, το εισοδηματικό όριο των οικογενειών με έως δύο παιδιά αυξάνεται από 35.000 σε 37.000 ευρώ. Παράλληλα, καταργείται το όριο των 38.000 ευρώ που ίσχυε για τις τρίτεκνες οικογένειες. Έτσι, οι οικογένειες με τρία παιδιά μπορούν πλέον να διεκδικήσουν voucher μειωμένης αξίας ανεξαρτήτως εισοδήματος, όπως ήδη ισχύει για τις πολύτεκνες, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του προγράμματος.

Με βάση τα νέα κριτήρια, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) θα εκδώσει δεύτερη πρόσκληση για την περίοδο 2026–2027, δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε οικογένειες που καλύπτονται από τις νέες προϋποθέσεις και δεν έχουν ήδη λάβει voucher.

Με τις αλλαγές αυτές, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διευρύνει την πρόσβαση στην προσχολική αγωγή και ενισχύει τη στήριξη των γονιών στην καθημερινότητά τους, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις οικογένειες με περισσότερα παιδιά.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση συνυπογράφουν η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, η Υφυπουργός Εσωτερικών Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.