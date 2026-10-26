myDiesel: Πώς και από πότε θα προμηθεύονται αφορολόγητο πετρέλαιο οι αγρότες – Αναλυτικός οδηγός

Η νέα εφαρμογή myDiesel της ΑΑΔΕ καταργεί το σύστημα της εκ των υστέρων επιστροφής, προσφέροντας στους αγρότες άμεση απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον αναλογούντα ΦΠΑ απευθείας στην αντλία. Η έκπτωση ορίζεται στα 0,51 ευρώ ανά λίτρο κατά την αγορά από το πρατήριο καυσίμων, βάσει των όρων της Kοινής Yπουργικής Aπόφασης που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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Οικονομία

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ξεκινήσουν οι αγρότες να προμηθεύονται αφορολόγητο πετρέλαιο απευθείας από τα πρατήρια καυσίμων.
  • Η νέα εφαρμογή myDiesel της ΑΑΔΕ καταργεί το χρονοβόρο σύστημα της εκ των υστέρων επιστροφής, προσφέροντας άμεση απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον αναλογούντα ΦΠΑ στην αντλία.
  • Η έκπτωση ανέρχεται στα 0,51 ευρώ ανά λίτρο και παρέχεται κατά την αγορά από το πρατήριο, καθώς δεν πρόκειται πλέον για επιστροφή χρημάτων που θα ζητά εκ των υστέρων ο αγρότης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ξεκινήσουν οι αγρότες να προμηθεύονται αφορολόγητο πετρέλαιο απευθείας από τα πρατήρια καυσίμων.

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Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Η νέα εφαρμογή myDiesel της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που παρουσιάσθηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρη Μαρκόπουλο, και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, καταργεί το χρονοβόρο σύστημα της εκ των υστέρων επιστροφής, προσφέροντας πλέον άμεση απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον αναλογούντα ΦΠΑ απευθείας στην αντλία.

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Η νέα διαδικασία με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έκπτωση μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ περιγράφεται αναλυτικά  στην κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η έκπτωση στα 0,51 ευρώ ανά λίτρο και παρέχεται κατά την αγορά από το πρατήριο καθώς δεν πρόκειται για επιστροφή χρημάτων που θα  ζητά εκ των υστέρων ο αγρότης.

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