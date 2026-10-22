myDiesel: Άνοιξε η πλατφόρμα για άμεση απαλλαγή ΕΦΚ και ΦΠΑ στο αγροτικό πετρέλαιο – Από 1η Νοεμβρίου η διάθεση

Σε εφαρμογή μπαίνει η απαλλαγή από ΕΦΚ και αναλογούντως ΦΠΑ για το αγροτικό πετρέλαιο που παρουσίασαν νωρίτερα σήμερα (22/10) από κοινού τα υπουργεία Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και η ΑΑΔΕ μέσω της πλατφόρμας myDiesel.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα από σήμερα ξεκινούν οι υποχρεωτικές εγγραφές των πρατηριούχων στην εφαρμογή myDiesel και από την 1η Νοεμβρίου 2026 ξεκινά η υποχρεωτική ψηφιακή διακίνηση του αγροτικού πετρελαίου.

Το myDiesel καταργεί το χρονοβόρο σύστημα της εκ των υστέρων επιστροφής, προσφέροντας πλέον άμεση απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον αναλογούντα ΦΠΑ απευθείας στην αντλία. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή: Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myDiesel, καθώς και μέσω της δωρεάν εφαρμογής για κινητές συσκευές myDieselApp (iOS & Android).

Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή διαδικασία σε τέσσερα απλά βήματα:

Ο δικαιούχος συνδέεται στην εφαρμογή με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet και εκδίδει ψηφιακό κουπόνι, για την αγορά πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο φέρει μοναδικό κωδικό και QR code.

Ο πρατηριούχος σαρώνει ή καταχωρίζει τον αριθμό του κουπονιού και εκδίδει το σχετικό παραστατικό με την προβλεπόμενη απαλλαγή από τον ΕΦΚ και τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Η εφαρμογή διασταυρώνει αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο τη συναλλαγή, ελέγχει την ποσότητα πετρελαίου που δικαιούται ο κάθε αγρότης, και ενημερώνει το διαθέσιμο υπόλοιπό του.

Η επιστροφή του ΕΦΚ στα πρατήρια καυσίμων πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα, τουλάχιστον κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, κατόπιν επαλήθευσης των παραστατικών πώλησης μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ (myDATA ή eSend), χωρίς να απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια από τον πρατηριούχο.

Τι είπαν για την πλατφόρμα

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, επεσήμανε: «Φουλάρεις, σκανάρεις και φεύγεις! Τρεις λέξεις που περιγράφουν τη μεγάλη αλλαγή που φέρνουμε στο αγροτικό πετρέλαιο. Ο αγρότης θα έχει πλέον τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης απευθείας στην αντλία, χωρίς να χρειάζεται να προκαταβάλει τον φόρο και να περιμένει την επιστροφή του. Τα χρήματα που δεν θα χρειαστεί να δώσει σήμερα στο πρατήριο, θα τα έχει αύριο για το χωράφι του.

Μιλάμε για ένα από τα πιο επίμονα αιτήματα των Ελλήνων αγροτών. Οι αγρότες το ζήτησαν. Ο Πρωθυπουργός το υποσχέθηκε. Η κυβέρνηση το υλοποιεί. Και το όφελος είναι σημαντικό. Ένας βαμβακοπαραγωγός με 100 στρέμματα, που την περίοδο 2020–2022 μπορούσε να έχει όφελος έως 615 ευρώ, το 2026 θα μπορεί να έχει όφελος 2.460 ευρώ. Τέσσερις φορές περισσότερα χρήματα, για την ίδια καλλιέργεια και τα ίδια στρέμματα. Με το myDiesel, κάθε παραγωγός θα μπορεί να βλέπει την ποσότητα πετρελαίου που δικαιούται, με βάση τα στοιχεία της δικής του εκμετάλλευσης. Αναλαμβάνω, επίσης, σήμερα την πρωτοβουλία να ξεκινήσει η διαδικασία επικαιροποίησης των πινάκων με τις ποσότητες αναφοράς για το αγροτικό πετρέλαιο. Οι πίνακες αυτοί καταρτίστηκαν το 2016. Πέρασαν δέκα χρόνια. Άλλαξαν οι καλλιέργειες, τα μηχανήματα και οι ανάγκες των παραγωγών. Η γεωργία προχώρησε δέκα χρόνια μπροστά. Δεν υπάρχει λόγος οι πίνακες να μείνουν δέκα χρόνια πίσω. Γνωρίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται κάτι τέτοιο, αλλά θα είναι η τελευταία φορά που ανακοινώνεται. Την επόμενη θα έχουμε τους νέους πίνακες. Το αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία γίνεται πράξη».

O Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, δήλωσε: «Στο πλαίσιο των πρωθυπουργικών εντολών για την ουσιαστική στήριξη του αγροτικού κόσμου, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επικουρεί εντατικά το έργο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με λαϊκές, στοχευμένες πολιτικές και ουσιαστικές φοροελαφρύνσεις–όπως η πλήρης απαλλαγή από τον φόρο για αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Με τη νέα πρωτοποριακή εφαρμογή myDiesel, σε στενή συνεργασία με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, και τους πρατηριούχους καυσίμων, η άμεση απαλλαγή στην αντλία γίνεται πλέον πράξη, καθιστώντας τη διαδικασία πιο εύκολη και άμεση από ποτέ. Ακούμε τις ανάγκες του Έλληνα αγρότη που αγωνίζεται καθημερινά και απαντάμε με έργα, διαφάνεια και λύσεις που δίνουν πραγματική ανάσα στον πρωτογενή τομέα».

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπογράμμισε: «Η εφαρμογή myDiesel αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της φορολογικής διοίκησης και στην έμπρακτη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, διασφαλίζουμε πλήρως τις συναλλαγές με αυτοματοποιημένους ελέγχους και ταχείες επιστροφές προς τα πρατήρια καυσίμων. Με το myDiesel, ο αγρότης βλέπει το όφελος άμεσα όταν γεμίζει, ο πρατηριούχος εξυπηρετεί με ταχύτητα μέσω μιας απλής ψηφιακής διαδικασίας και η ΑΑΔΕ διασφαλίζει πλήρως τη διαφάνεια και την εγκυρότητα της συναλλαγής».