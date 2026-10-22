Ιράν: «Φυλάκισαν» τον Τραμπ σε πλατεία της Τεχεράνης – Ηθοποιός πίσω από κάγκελα, selfies και το μήνυμα «Είναι έγκλημα να μη δεις αυτή τη σκηνή» – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένα πρωτοφανές δρώμενο έκανε την εμφάνισή του σε πολυσύχναστη πλατεία της Τεχεράνης, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζεται «φυλακισμένος» μέσα σε κελί, μπροστά στα μάτια εκατοντάδων περαστικών. Φυσικά, πρόκειται για ηθοποιό που φορά ρεαλιστική μάσκα του Αμερικανού προέδρου, σκούρο κοστούμι και κόκκινη γραβάτα, συμμετέχοντας σε μια ασυνήθιστη παράσταση που οργανώθηκε από τις δημοτικές αρχές της ιρανικής πρωτεύουσας. Η αυτοσχέδια «φυλακή» έχει τοποθετηθεί ψηλά σε διαφημιστική πινακίδα στην πλατεία Τατζρίς, ενώ το σύνθημα «Είναι έγκλημα να μη δεις αυτή τη σκηνή» συνοδεύει το θέαμα, που έχει προκαλέσει περιέργεια, γέλια αλλά και έντονες αντιδράσεις.

Η εγκατάσταση παρουσιάστηκε την Τετάρτη (21/10) στη βόρεια Τεχεράνη, σε μία από τις πλέον πολυσύχναστες εμπορικές περιοχές της πόλης.

Σύμφωνα με το AFP και το ιορδανικό Roya News, οι ιρανικές αρχές μετέτρεψαν μια μεγάλη διαφημιστική πινακίδα σε τρισδιάστατη κατασκευή που προσομοιάζει με κελί φυλακής, τοποθετημένο αρκετά μέτρα πάνω από τον δρόμο.

Μέσα στο κελί βρίσκεται ένας ηθοποιός που υποδύεται τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ από κάτω κυκλοφορούν αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και πεζοί, πολλοί από τους οποίους σταματούν για να φωτογραφίσουν το ασυνήθιστο θέαμα.

Iranians have set up a mock prison cell in Tehran, with a figure of Trump behind bars. https://t.co/JPhFLpXqU2 — Clash Report (@clashreport) October 21, 2026

Ένας «Τραμπ» πίσω από κάγκελα, με κρεβάτι και τουαλέτα

Η κατασκευή περιλαμβάνει μεταλλικά κάγκελα, ένα απλό κρεβάτι και εγκαταστάσεις υγιεινής, δημιουργώντας την εικόνα ενός πραγματικού χώρου κράτησης.

Ο ηθοποιός φορά μάσκα που αναπαριστά το πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά του Αμερικανού προέδρου.

Στη διάρκεια της παράστασης κινείται μέσα στον περιορισμένο χώρο, κάθεται στο κρεβάτι, πλησιάζει τα κάγκελα και κάνει χειρονομίες προς τους περαστικούς.

Ορισμένες φορές εμφανίζεται να προσπαθεί να προσελκύσει την προσοχή του κοινού, ενώ άλλες παραμένει καθισμένος, υποδυόμενος έναν κρατούμενο.

Η εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί ως ένα ζωντανό διαφημιστικό πλαίσιο, συνδυάζοντας το πολιτικό μήνυμα με τη θεατρική παράσταση σε δημόσιο χώρο.

Το περσικό σύνθημα που τη συνοδεύει μεταφράζεται ως «Είναι έγκλημα να μη δεις αυτή τη σκηνή».

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, οι διοργανωτές σχεδιάζουν η εγκατάσταση να λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ώστε να είναι ορατή στους κατοίκους της πόλης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.

IRGC’s latest circus stunt: caged Trump on a Tehran billboard! Still tryna cut a deal with these psycho fuckheads, Mr. president @realDonaldTrump?! https://t.co/8YyuRp6hIk — Yaar ᵀʰᵉ ᴾᵉʳˢⁱᵃⁿ 🇮🇷🇮🇱 (@YaarPersian) October 21, 2026

Selfies, γέλια και αποδοκιμασίες από τους περαστικούς

Το θέαμα προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στην πλατεία Τατζρίς, με δεκάδες πολίτες να συγκεντρώνονται γύρω από την κατασκευή, να καταγράφουν βίντεο και να φωτογραφίζουν τον ηθοποιό με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Σύμφωνα με το AFP, ορισμένοι περαστικοί αντιμετώπισαν την παράσταση με χιούμορ.

«Μην ανησυχείτε, θα πληρώσουμε την εγγύησή σας και θα σας βγάλουμε έξω!», φώναξε ένας άνδρας προς τον ηθοποιό που υποδυόταν τον Αμερικανό πρόεδρο.

Άλλοι πολίτες αντέδρασαν πιο έντονα, απευθύνοντας αποδοκιμασίες και απειλητικά συνθήματα προς τον «φυλακισμένο» Τραμπ.

Μία γυναίκα που παρακολούθησε την εγκατάσταση δήλωσε στο Reuters ότι βρήκε το θέαμα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό.

Τα βίντεο που δημοσιεύθηκαν από διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα δείχνουν περαστικούς να σταματούν στη μέση των καθημερινών τους μετακινήσεων, προκειμένου να παρακολουθήσουν την ασυνήθιστη πολιτική παράσταση.

Οι εικόνες κυκλοφόρησαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετατρέποντας την εγκατάσταση σε ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της Τεχεράνης.

Μέρος 15ήμερης εκστρατείας του Δήμου της Τεχεράνης

Η εγκατάσταση δεν αποτελεί μεμονωμένη πρωτοβουλία. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim και το ISNA, εντάσσεται σε 15ήμερη πολιτιστική και επικοινωνιακή εκστρατεία του Οργανισμού Καλλωπισμού του Δήμου της Τεχεράνης.

Ο επικεφαλής του οργανισμού, Μεχντί Μαζχαμπί, εξήγησε ότι η εκστρατεία ξεκίνησε με αινιγματικές εικόνες και μηνύματα σε διαφημιστικές πινακίδες, με στόχο να προκαλέσει την περιέργεια των κατοίκων.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε μια συμβολική γαμήλια πομπή στους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας.

Ωστόσο, η αρχική εικόνα της γιορτής μετατράπηκε σταδιακά σε μια αναπαράσταση πένθους, με αναφορές σε μια γαμήλια τελετή στην περιοχή Σιρίκ, στη νότια επαρχία Χορμοζγκάντ, η οποία, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, είχε πληγεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η εκστρατεία κορυφώθηκε με την παρουσίαση του «φυλακισμένου» Τραμπ στην πλατεία Τατζρίς.

Ο Μαζχαμπί υποστήριξε ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι να μετατραπούν τα γεγονότα του πολέμου σε εικόνες και συμβολισμούς που μπορούν να γίνουν άμεσα αντιληπτοί από τους πολίτες.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η δημόσια παρουσίαση συνδέεται με την απαίτηση των ιρανικών αρχών να λογοδοτήσουν όσοι θεωρούνται υπεύθυνοι για τον θάνατο Ιρανών αμάχων.

Προβάλλονται καταγγελίες για αμερικανικά πλήγματα σε σχολείο και γάμο

Η πολιτική διάσταση της εγκατάστασης γίνεται ακόμη πιο εμφανής από τα μηνύματα που προβάλλονται σε οθόνη δίπλα στο αυτοσχέδιο κελί.

Σύμφωνα με το AFP, εμφανίζονται αναφορές σε καταγγελλόμενα αμερικανικά εγκλήματα πολέμου, ενώ τα σχετικά μηνύματα επικεντρώνονται σε επιθέσεις κατά αμάχων.

Το πρακτορείο Anadolu αναφέρει ότι οι επιγραφές συνδέουν τον Αμερικανό πρόεδρο με στρατιωτικά πλήγματα σε σχολείο στην περιοχή Μινάμπ και σε γαμήλια τελετή στο Σιρίκ, στο νότιο Ιράν.

Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για επιθέσεις εναντίον πολιτικών εγκαταστάσεων, υποστηρίζοντας ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονταν γυναίκες και παιδιά.

Η αναπαράσταση της φυλάκισης του Τραμπ αποτελεί μέρος της συγκεκριμένης ιρανικής πολιτικής εκστρατείας και δεν συνδέεται με πραγματική σύλληψη ή δικαστική διαδικασία εναντίον του Αμερικανού προέδρου.

ای اولین نقطه زن همین بیلبورد باشه 😂

بعد بی‌بی ترامپ رو آزاد کنه

ای بخندیم

🦦 https://t.co/fHHxnlvAkC — 🇮🇷♛🐈‍⬛مَلوس (@Malusakam) October 21, 2026

Το πολιτικό μήνυμα εν μέσω της σύγκρουσης Ιράν και ΗΠΑ

Το θέαμα πραγματοποιείται σε μια περίοδο ιδιαίτερα τεταμένων σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου 2026 με αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενώ ακολούθησαν ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων σε στόχους του Ισραήλ και αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία έχει εντείνει τις επικοινωνιακές εκστρατείες της εναντίον της αμερικανικής κυβέρνησης.

Στην Τεχεράνη έχουν παρουσιαστεί τοιχογραφίες, πολιτικά πανό, ψηφιακές απεικονίσεις και άλλες εγκαταστάσεις με αντι-αμερικανικό περιεχόμενο.

Η τελευταία πρωτοβουλία διαφοροποιείται επειδή δεν χρησιμοποιεί απλώς μια στατική εικόνα ή ένα σύνθημα, αλλά έναν πραγματικό ηθοποιό που αλληλεπιδρά με όσους παρακολουθούν.

Έτσι, η πλατεία Τατζρίς μετατρέπεται σε σκηνικό μιας δημόσιας πολιτικής παράστασης, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται συμβολικά πίσω από τα κάγκελα, ενώ οι περαστικοί καλούνται να παρακολουθήσουν μια εικόνα που οι ιρανικές αρχές συνδέουν με την απαίτησή τους για λογοδοσία σχετικά με τον πόλεμο.