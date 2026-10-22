Βρετανία: Έγινε εκατομμυριούχος από κάρτες Pokémon που είχε ξεχάσει στη σοφίτα για 15 χρόνια – Πωλήθηκαν για 1,56 εκατ. λίρες

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Ένας συνταξιούχος ελαιοχρωματιστής στη Βρετανία έγινε εκατομμυριούχος χάρη σε μια συλλογή από κάρτες Pokémon, την οποία είχε φυλάξει στη σοφίτα του σπιτιού του για 15 ολόκληρα χρόνια, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική της αξία. Οι 42 συλλογές καρτών που είχε αγοράσει στα τέλη της δεκαετίας του 1990 πουλήθηκαν σε δημοπρασία έναντι 1,56 εκατομμυρίων λιρών, με τον οίκο δημοπρασιών να κάνει λόγο για ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα στην ιστορία των συλλεκτικών καρτών στη Βρετανία. Μάλιστα, ένα σετ που ο άνδρας είχε αγοράσει για μόλις 300 λίρες έφτασε τις 75.000 λίρες, ενώ η ακριβότερη συλλογή, με μια σπάνια κάρτα Charizard, πουλήθηκε για 100.000 λίρες.

Ο άνδρας, ο οποίος κατάγεται από το Γουόκινγκ του Σάρεϊ και επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δεν είχε φανταστεί ότι η παλιά του συλλογή θα μπορούσε να του αποφέρει μια ολόκληρη περιουσία.

Όπως περιέγραψε στο BBC, συνειδητοποίησε ότι οι κάρτες ενδέχεται να έχουν σημαντική αξία όταν διάβασε στην τοπική του εφημερίδα ότι μία και μόνο κάρτα Pokémon είχε πουληθεί για περισσότερες από 6.000 λίρες.

Αποφάσισε τότε να αναζητήσει τις συλλογές που είχε αποθηκεύσει στη σοφίτα του πριν από περίπου 15 χρόνια.

Την Τετάρτη (21/10), οι κάρτες βγήκαν σε δημοπρασία από τον οίκο Ewbank’s, με το τελικό ποσό των πωλήσεων να φτάνει τις 1,56 εκατομμύρια λίρες.

«Ο θησαυρός στη σοφίτα μου ήταν πραγματικός»

Η ιστορία της συλλογής ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν ο γιος του Βρετανού άρχισε να αγοράζει και να ανταλλάσσει κάρτες Pokémon με τους συμμαθητές του.

Ο πατέρας παρατήρησε ότι οι κάρτες είχαν ενδιαφέρον και σκέφτηκε πως ίσως αποδεικνύονταν καλή επένδυση.

Άρχισε λοιπόν να αγοράζει δικές του συλλογές, τις οποίες διατηρούσε χωριστά από εκείνες του παιδιού του.

Μερικά πλήρη σετ τα προμηθεύτηκε μέσω eBay από πωλητή στη Μαλαισία.

Ένα από αυτά, το οποίο είχε αγοράσει έναντι 300 λιρών, πουλήθηκε στη δημοπρασία για 75.000 λίρες, δηλαδή 250 φορές την αρχική τιμή αγοράς.

Όταν ο γιος του έχασε το ενδιαφέρον του για τα Pokémon, ο πατέρας τοποθέτησε τις συλλογές σε ειδικά άλμπουμ και τις αποθήκευσε στη σοφίτα. Εκεί παρέμειναν για περίπου μιάμιση δεκαετία.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η ιστορία του αποτελεί κυριολεκτικά την πραγματοποίηση του γνωστού ονείρου της ανακάλυψης ενός ξεχασμένου θησαυρού στη σοφίτα.

Μάλιστα, αστειεύτηκε ότι ευτυχώς δεν είχε επιτρέψει στον γιο του να αγγίξει τις κάρτες που προόριζε για τη συλλογή του.

100.000 λίρες για συλλογή με σπάνια κάρτα Charizard

Όταν ο άνδρας παρουσίασε τις 42 συλλογές στον οίκο δημοπρασιών Ewbank’s, οι ειδικοί έμειναν έκπληκτοι από την κατάστασή τους.

Ο Τζέιμς Σπούνερ, επικεφαλής του τμήματος συλλεκτικών καρτών, εξήγησε ότι οι κάρτες ήταν τόσο καλά διατηρημένες, ώστε το προσωπικό δυσκολευόταν να πιστέψει τι είχε μπροστά του.

Η συλλογή περιλάμβανε πλήρη σετ, σπάνιες εκδόσεις και κάρτες σε εξαιρετική κατάσταση.

Το ακριβότερο αντικείμενο της δημοπρασίας ήταν το Legendary Collection Complete Master Set, το οποίο περιλάμβανε μια κάρτα Charizard σε σχεδόν άριστη κατάσταση.

Αρχικά, οι εκτιμήσεις τοποθετούσαν την αξία του συγκεκριμένου σετ μεταξύ 15.000 και 20.000 λιρών.

Ωστόσο, το έντονο ενδιαφέρον των συλλεκτών ανέβασε την τελική τιμή στις 100.000 λίρες, ξεπερνώντας κατά πολύ τις προβλέψεις.

Ο οίκος δημοπρασιών υποστήριξε ότι επρόκειτο για τη μεγαλύτερη δημοπρασία συλλεκτικών καρτών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Βρετανία ως προς τη συνολική αξία, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αποτελεί και ευρωπαϊκό ρεκόρ.

Συλλέκτες από ολόκληρο τον κόσμο συμμετείχαν στη δημοπρασία

Το ενδιαφέρον για τις κάρτες ξεπέρασε τα βρετανικά σύνορα, καθώς στη δημοπρασία συμμετείχαν υποψήφιοι αγοραστές από διάφορες χώρες.

Ο Άντριου Γιούμπανκ, επικεφαλής του οίκου Ewbank’s, ανέλαβε προσωπικά τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

Όπως ανέφερε, η ανταπόκριση των συλλεκτών ήταν εντυπωσιακή, καθώς η συλλογή συνδύαζε τρία σπάνια χαρακτηριστικά: μεγάλη έκταση, πληρότητα και εξαιρετική κατάσταση διατήρησης.

Μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας, ο ίδιος αστειεύτηκε ότι χρειαζόταν να ξαπλώσει για να συνέλθει από την ένταση.

Η πώληση αποτέλεσε την πιο επιτυχημένη δημοπρασία στα περισσότερα από 30 χρόνια λειτουργίας του οίκου.

Το ποσό των 1,56 εκατομμυρίων λιρών ξεπέρασε επίσης το προηγούμενο βρετανικό ρεκόρ που, σύμφωνα με τον Ewbank’s, είχε καταγραφεί μόλις στις 9 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.

Εκείνη η δημοπρασία, από τον οίκο Stanley Gibbons, είχε αποφέρει συνολικά 872.000 λίρες.

Γιατί οι κάρτες Pokémon αξίζουν πλέον μια περιουσία

Η εντυπωσιακή αύξηση της αξίας των καρτών Pokémon συνδέεται με την αναβίωση του ενδιαφέροντος για το ιαπωνικό franchise, που έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από παιχνίδια, κινούμενα σχέδια και συλλεκτικές κάρτες.

Σύμφωνα με τον Άντριου Γιούμπανκ, όσοι μεγάλωσαν με τα Pokémon στα τέλη της δεκαετίας του 1990 είναι σήμερα κυρίως μεταξύ 30 και 40 ετών.

Πολλοί διαθέτουν πλέον μεγαλύτερη οικονομική άνεση και είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν σημαντικά ποσά για να αποκτήσουν αντικείμενα που τους θυμίζουν τα παιδικά τους χρόνια.

Η νοσταλγία αποτελεί, όπως εξήγησε, βασικό παράγοντα της σημερινής άνθησης της αγοράς.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για σπάνιες κάρτες που έχουν διατηρηθεί σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς οι συλλέκτες είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν πολύ υψηλά ποσά για να τις αποκτήσουν.

Με αφορμή τη δημοπρασία, ο επικεφαλής του Ewbank’s προέτρεψε όσους έχουν παλιές συλλογές αποθηκευμένες στα σπίτια τους να εξετάσουν την αξία τους.

Η συμβουλή του είναι απλή: ένα αντικείμενο που αγοράστηκε κάποτε για ένα παιδί και στη συνέχεια ξεχάστηκε μπορεί, αρκετά χρόνια αργότερα, να έχει αποκτήσει απροσδόκητη συλλεκτική αξία.

Στην περίπτωση του συνταξιούχου από το Γουόκινγκ, η απόφαση να φυλάξει προσεκτικά τις κάρτες Pokémon αποδείχθηκε μια επένδυση που ξεπέρασε ακόμη και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες του.