Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια μεταξύ βουλευτών της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης – Δείτε βίντεο

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Η ένταση που επικρατεί στους δρόμους των Τιράνων πέρασε και στο αλβανικό κοινοβούλιο, με τη συνεδρίαση της ολομέλειας να ξεκινά εν μέσω υψηλών τόνων και διαπληκτισμών μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Η κατάσταση ξέφυγε και σημειώθηκαν χειροδικίες, όταν οι βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος επιχείρησαν να μπλοκάρουν το βήμα της Βουλής με το σύνθημα «ήρθε το τέλος», πέταξαν νερό και έκαναν λόγο για «εγκληματικό κοινοβούλιο».

Βουλευτικά έδρανα ανατράπηκαν στην πλευρά της αντιπολίτευσης και ακολούθησε διακοπή της συνεδρίασης.

Καταγγελίες για βία

Κατά την επιστροφή στην συνεδρίαση μετά τη διακοπή, η αντιπολίτευση προκάλεσε νέα ένταση στη Βουλή.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ταουλάντ Μπάλα, έδειξε το ματωμένο του δάχτυλο μετά τη σύγκρουσή του με τον βουλευτή Φλαμούρ Νόκα του Δημοκρατικού Κόμματος και δήλωσε ότι η βία του Σαλί Μπερίσα δεν θα εμποδίσει τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Αλβανίας.





Διαδηλώσεις έξω από το Κοινοβούλιο

Οι βουλευτές είχαν μεταβεί νωρίς σήμερα το πρωί στο Κοινοβούλιο, πριν από την συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ώστε να αποφύγουν εντάσεις.

Seanca e parë plenare në Kuvendin e Shqipërisë pas protestave ka nisur me tensione dhe përplasje mes opozitës dhe mazhorancës. Menjëherë pas leximit të rendit të ditës nga kryeparlamentari Niko Peleshi, deputetët e Partisë Demokratike bllokuan foltoren, duke shkaktuar përplasje në sallën e Kuvendit. Ndërkohë, jashtë ambienteve të Kuvendit vijoi protesta e dhjetë e studentëve dhe pedagogëve, të cilët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. — TRT Balkan AL (@TRTBalkanAL) October 22, 2026



Οι πανεπιστημιακοί συγκεντρώθηκαν και σήμερα έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο και ο επικεφαλής του συνδικάτου τους, ο Σαντέρ Κοβάτσι τους κάλεσε να συμμετάσχουν στην διαμαρτυρία μπροστά από το Κοινοβούλιο μαζί με τους φοιτητές.

Seanca plenare e të enjtes po mbahet nën rrethimin e forcave te shumta policore. Studentë, pedagogë dhe qytetarë qëndruan paqësisht për disa orë pranë godinës së Parlamentit. Ata arritën të rrëzonin një nga rrethimet e policisë, kjo e fundit këtë herë nuk ndërhyri me forcë për të https://t.co/1k4hAuRoWs — Citizens.al (@citizensalb) October 22, 2026

Μήνυμα Φρίντριχ Μερτς

Στο μεταξύ, από το Μαυροβούνιο, όπου πραγματοποιείται η Διάσκεψη των Ηγετών της Διαδικασίας του Βερολίνου, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έστειλε κατά την έναρξη των εργασιών μήνυμα πως η βία και η πόλωση δεν πρέπει να επιτραπεί να γίνουν μέρος της απάντησης στις πολιτικές προκλήσεις.

Στη σύνοδο κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου συμμετεχουν οι ηγέτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών.

Κατά την ομιλία του, ο Μερτς κάλεσε τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις και να εργαστούν για την επίτευξη του στόχου της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.