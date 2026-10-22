Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια μεταξύ βουλευτών της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης – Δείτε βίντεο

Η ένταση που επικρατεί στους δρόμους των Τιράνων μεταφέρθηκε στο αλβανικό κοινοβούλιο, όπου σημειώθηκαν διαπληκτισμοί, χειροδικίες και ανατροπές εδράνων μεταξύ βουλευτών του Σοσιαλιστικού και του Δημοκρατικού Κόμματος. Παράλληλα με τα επεισόδια, διαδηλώσεις φοιτητών και πανεπιστημιακών βρίσκονται σε εξέλιξη έξω από τη Βουλή, την ώρα που από τη Σύνοδο στο Μαυροβούνιο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απηύθυνε έκκληση αποφυγής της βίας και της πόλωσης στα Δυτικά Βαλκάνια.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Αλβανία βουλή επεισόδια
Πηγή: Χ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ένταση που επικρατεί στους δρόμους των Τιράνων πέρασε και στο αλβανικό κοινοβούλιο, με τη συνεδρίαση της ολομέλειας να ξεκινά εν μέσω υψηλών τόνων και διαπληκτισμών μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
  • Η κατάσταση ξέφυγε και σημειώθηκαν χειροδικίες, όταν οι βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος επιχείρησαν να μπλοκάρουν το βήμα της Βουλής με το σύνθημα «ήρθε το τέλος», πέταξαν νερό και έκαναν λόγο για «εγκληματικό κοινοβούλιο».
  • Βουλευτικά έδρανα ανατράπηκαν στην πλευρά της αντιπολίτευσης και ακολούθησε διακοπή της συνεδρίασης, ενώ έξω από το κτίριο συνεχίστηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας φοιτητών και πανεπιστημιακών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η ένταση που επικρατεί στους δρόμους των Τιράνων πέρασε και στο αλβανικό κοινοβούλιο, με τη συνεδρίαση της ολομέλειας να ξεκινά εν μέσω υψηλών τόνων και διαπληκτισμών μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Αλβανία: «Μπλόκο» στη Βουλή επιχειρούν οι διαδηλωτές για 10η ημέρα κινητοποιήσεων – Νέα επεισόδια με μολότοφ στα Τίρανα

Η κατάσταση ξέφυγε και σημειώθηκαν χειροδικίες, όταν οι βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος επιχείρησαν να μπλοκάρουν το βήμα της Βουλής με το σύνθημα «ήρθε το τέλος», πέταξαν νερό και έκαναν λόγο για «εγκληματικό κοινοβούλιο».

Βουλευτικά έδρανα ανατράπηκαν στην πλευρά της αντιπολίτευσης και ακολούθησε διακοπή της συνεδρίασης.

Ταραχές στην Αλβανία: Ο Ράμα έβαλε νέες καρέκλες «διαλόγου», προειδοποιεί με διώξεις και φεύγει… για το Μαυροβούνιο

Καταγγελίες για βία

Κατά την επιστροφή στην συνεδρίαση μετά τη διακοπή, η αντιπολίτευση προκάλεσε νέα ένταση στη Βουλή.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ταουλάντ Μπάλα, έδειξε το ματωμένο του δάχτυλο μετά τη σύγκρουσή του με τον βουλευτή Φλαμούρ Νόκα του Δημοκρατικού Κόμματος και δήλωσε ότι η βία του Σαλί Μπερίσα δεν θα εμποδίσει τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Αλβανίας.


Διαδηλώσεις έξω από το Κοινοβούλιο

Οι βουλευτές είχαν μεταβεί νωρίς σήμερα το πρωί στο Κοινοβούλιο, πριν από την συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ώστε να αποφύγουν εντάσεις.


Οι πανεπιστημιακοί συγκεντρώθηκαν και σήμερα έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο και ο επικεφαλής του συνδικάτου τους, ο Σαντέρ Κοβάτσι τους κάλεσε να συμμετάσχουν στην διαμαρτυρία μπροστά από το Κοινοβούλιο μαζί με τους φοιτητές.

Μήνυμα Φρίντριχ Μερτς

Στο μεταξύ, από το Μαυροβούνιο, όπου πραγματοποιείται η Διάσκεψη των Ηγετών της Διαδικασίας του Βερολίνου, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έστειλε κατά την έναρξη των εργασιών μήνυμα πως η βία και η πόλωση δεν πρέπει να επιτραπεί να γίνουν μέρος της απάντησης στις πολιτικές προκλήσεις.

Στη σύνοδο κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου συμμετεχουν οι ηγέτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών.

Κατά την ομιλία του, ο Μερτς κάλεσε τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις και να εργαστούν για την επίτευξη του στόχου της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ