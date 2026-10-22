Αλβανία: «Μπλόκο» στη Βουλή επιχειρούν οι διαδηλωτές για 10η ημέρα κινητοποιήσεων – Νέα επεισόδια με μολότοφ στα Τίρανα

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Νέο ραντεβού έξω από το αλβανικό κοινοβούλιο δίνουν σήμερα στις 10:00 (τοπική ώρα) οι διαδηλωτές, διανύοντας τη 10η ημέρα κινητοποιήσεων, με στόχο να μπλοκάρουν την είσοδο των βουλευτών ενόψει της προγραμματισμένης συνεδρίασης της Πέμπτης.

Επιμονή Ράμα για «Διάλογο» παρά τις αντιδράσεις

Ωστόσο, και για τρίτη ημέρα ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα απευθύνει έκκληση για διάλογο προς τους διαδηλωτές.

Εξω απο το γραφειο του σημερα τοποθετήθηκαν πέτρινα παγκάκια που είχαν χρησιμοποιήσει για οδοφράγματα οι φοιτητές πάνω στα οποία υπάρχει ένα χαρτί όπου αναγράφεται η λέξη «Διάλογος».

Τις δύο προηγούμενες ημέρες τις καρέκλες διαλόγου είχαν καταστρέψει οι διαδηλωτές ως απάντηση στο αίτημά του.

PM Edi Rama @ediramaal renewed his call for dialogue with protesters, this time placing the invitations on stone benches after protesters broke the chairs he used the day before. #Albania #Tirana

https://t.co/qUqgBN3EIT Αλβανία: Νύχτα έντασης στα Τίρανα με διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης – Συγκρούσεις, συλλήψεις και εκ νέου αίτημα για παραίτηση Ράμα — 🇦🇱 Shqipëria 24 (@Shqipria24) October 22, 2026

Πολιτική αντιπαράθεση

Η συνεδρίαση της βουλής της περασμένης Πέμπτης είχε αναβληθεί λόγω των βίαιων επεισοδίων.

Σήμερα, αναμένεται να κυριαρχήσουν κατά την συνεδρίαση οι διαδηλώσεις και οι αντιδράσεις της αστυνομίας, καθώς όπως έγινε γνωστό το Δημοκρατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης, κατέθεσε επείγουσα επερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών, Έρβιν Ντέμο, για το ζήτημα.

Επεισόδια και μολότοφ στα Τίρανα

Η αγορά στα Τίρανα φαίνεται να επανέρχεται, οι τράπεζες από χθες ξεκίνησαν την επαναλειτουργία τους το ίδιο και οι επιχειρήσεις που είχαν κατεβάσει ρολά λόγω των καταστροφών και των εμπρησμών τις πρώτες ημέρες των διαδηλώσεων.

Dita e shtatë e protestës së studentve në Tiranë nisi te Ministria e Arsimit, ku turma u shpërnda me ujë dhe gaz lotsjellës. Më pas, protestuesit u shpërndanë në zona të ndryshme të kryeqytetit. https://t.co/Fz6AKKGl26 — Citizens.al (@citizensalb) October 19, 2026



Χθες το βράδυ, έπειτα από ώρες ηρεμίας χωρίς επεισόδια μικρές ομάδες κουκουλοφόρων εμφανίστηκαν και πάλι στον κεντρικό δρόμο «Μαρτύρων του Έθνους» και ξεκίνησαν να πετούν μολότοφ γύρω από το Γραφείο του Αλβανού Πρωθυπουργού και στις επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά στους δίδυμους πύργους των Τιράνων.

Pas orësh përplasjesh para Ministrisë së Arsimit, protestuesit janë zhvendosur në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, ku kanë nisur sulmet me breshwri gurësh, molotovësh dhe fishekzjarrwsh ndaj policisë. https://t.co/cficKDTx1X — Shqiptarja.com (@shqiptarjacom) October 17, 2026



Στη συνέχεια άρχισε ο πετροπόλεμος με την αστυνομία, η οποία έκανε ρίψεις νερού για να τους διαλύσει.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν σε επιφυλακή, καθώς η κατάσταση παραμένει τεταμένη.

Διπλωματικές επαφές

Ο Αλβανός πρόεδρος Μπαϊράμ Μπεγκάι, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, είχε ξεχωριστές συναντήσεις με τους πρέσβεις την Ηνωμένων Πολιτειών και χωρών της Ε.Ε, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενο των συνομιλιών του.

Ο Εντι Ράμα αναχώρησε χθες το βράδυ για το Μαυροβούνιο προκειμένου να παραστεί στην Διάσκεψη Ηγετών της Διαδικασίας του Βερολίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ