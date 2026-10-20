Αλβανία: Νύχτα έντασης στα Τίρανα με διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης – Συγκρούσεις, συλλήψεις και εκ νέου αίτημα για παραίτηση Ράμα  

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε για ακόμη μία ημέρα το κέντρο των Τιράνων, καθώς η πρωτεύουσα της Αλβανίας βρίσκεται στη δίνη ενός πρωτοφανούς κύματος διαμαρτυριών που κλιμακώνεται τις τελευταίες ημέρες.

Στη συγκέντρωση απόψε το βράδυ, οι διαδηλωτές έριχναν πυροτεχνήματα προς το μέρος των αστυνομικών στην κεντρική πλατεία των Τιράνων. Παράλληλα, κάποιοι από τους διαδηλωτές έριχναν πέτρες και βόμβες μολότοφ με τις δυνάμεις της Αστυνομίας να απαντούν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και με τις αύρες, που ρίχνουν υπό πίεση μεγάλη ποσότητα νερού, προκειμένου να απομακρύνουν το πλήθος.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές με κύριο κορμό τη νεολαία και το φοιτητικό κίνημα κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους, διεκδικώντας την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Νωρίτερα, η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν ομάδες διαδηλωτών κινήθηκαν προς τα κεντρικά κυβερνητικά κτίρια, το Κοινοβούλιο και το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν εκτεταμένη χρήση χημικών, δακρυγόνων και αντλιών νερού (AURA) προκειμένου να απωθήσουν το πλήθος, ενώ από την πλευρά των διαδηλωτών εκτοξεύτηκαν βόμβες μολότοφ, πέτρες και φωτοβολίδες.

Επίσης, στο στόχαστρο βρέθηκαν τραπεζικά καταστήματα και δημόσιες υποδομές, στις οποίες προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και εστίες φωτιάς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των υγειονομικών αρχών, ο αριθμός των τραυματιών από την έναρξη της οξείας φάσης των επεισοδίων έχει ξεπεράσει τους 300, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται τόσο αστυνομικοί όσο και διαδηλωτές. Οι προσαγωγές και οι συλλήψεις από τις Αρχές ασφαλείας ανέρχονται πλέον σε εκατοντάδες.

Να σημειωθεί ότι μαζί με τη νεολαία διαδηλώνουν και περιβαλλοντικές οργανώσεις που χαρακτηρίζεται ως «Επανάσταση των Φλαμίνγκο» και ξεκίνησε αρχικά ως κίνημα διαμαρτυρίας κατά αμφιλεγόμενων αναπτυξιακών και τουριστικών έργων σε προστατευόμενες περιβαλλοντικές ζώνες της χώρας. Μεταξύ των αιτημάτων είναι το αυξημένο κόστος διαβίωσης και σπουδών, η εκτεταμένη διαφθορά της κυβέρνησης Ράμα.

Ταυτόχρονα, οι διαδηλωτές ζητούν την άμεση παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα και τον σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης. Εκτός από τα Τίρανα, οι φοιτητικές απεργίες και οι διαδηλώσεις έχουν ήδη επεκταθεί και σε άλλες αστικές περιοχές, όπως το Ελμπασάν και τη Σκόδρα.

Η αντίδραση Ράμα

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, φαίνεται να σκληραίνει την στάση του και να διαμηνύει πως γονείς και μαθητές θα λογοδοτήσουν για τις καταστροφές και την βία, ενώ προειδοποίησε για μέτρα κατά των διαδηλωτών, εξετάζοντας το ενδεχόμενο μείωσης του ορίου ποινικής ευθύνης σε νέους κάτω των 16 ετών. Ο Έντι Ράμα δήλωσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για την προετοιμασία μιας δέσμης μέτρων όχι μόνο ποινικού, αλλά και διοικητικού χαρακτήρα, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο, όποιος βλάπτει δημόσια και ιδιωτική περιουσία θα πρέπει να πληρώσει. Αναγνωρίζοντας, μάλιστα, την κινητικότητα της νεολαίας άφησε ανοικτό ένα πιθανό μπλόκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών και αναφέρθηκε σε πιθανές αλλαγές στην ηλικία ποινικής ευθύνης.

Στο μεταξύ, ο Έντι Ράμα επανέλαβε προηγούμενες καταγγελίες του ότι «ξένοι δρώντες ευθύνονται για τη βία», έχοντας ήδη κατηγορήσει τόσο τη Ρωσία όσο και το Ιράν ότι υποκινούν παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο. «Αυτό πλέον έχει αναγνωριστεί και εξελίσσεται σε μείζον πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε ο Έντι Ράμα σε παρέμβασή του που μεταδόθηκε ζωντανά κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο Παιδείας.

«Πρόκειται για έναν υβριδικό πόλεμο που κερδίζει έδαφος ακριβώς επειδή στηρίζεται σε πραγματικά παράπονα, όχι σε απλή φαντασία», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, επικαλούμενος την αυξανόμενη ακρίβεια, τη δυσκολία απόκτησης κατοικίας και τις ανησυχίες για το μέλλον.

Λόγω των ταραχών στην αλβανική πρωτεύουσα αναβάλλεται ο Μαραθώνιος των Τιράνων, ο οποίος είχε προγραμματιστεί το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την αναβολή της αθλητικής εκδήλωσης για τις 14 και 15 Νοεμβρίου.