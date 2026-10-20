Μπελέρης: Η Αλβανία ολισθαίνει στο να γίνει μία χώρα Λατινικής Αμερικής με πολύ πλούσιους και πολύ φτωχούς – Η κυβέρνηση Ράμα έχει αποτύχει

Στις μαζικές διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Αλβανία, τη διαφθορά και την πολιτική κρίση στη χώρα, αλλά και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντυ Μπελέρης, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio.

Διαφθορά, φυγή πληθυσμού και πολιτικό αδιέξοδο στην Αλβανία

Ο κ. Μπελέρης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση του Έντι Ράμα, κάνοντας λόγο για εκτεταμένη διαφθορά, μαζική φυγή πολιτών και αδυναμία αντιμετώπισης των προβλημάτων της αλβανικής κοινωνίας.

«Ο κόσμος που είναι στους δρόμους επί σχεδόν 140 ημέρες διαμαρτύρεται για την κακή διακυβέρνηση και διαφθορά. Το μισό υπουργικό συμβούλιο είναι κατηγορούμενοι και δύο αντιπρόεδροι της κυβέρνησης. Υπάρχει τεράστια διαφθορά, μεγάλη φυγή του κόσμου. Η Αλβανία έχει εγγεγραμμένους στα ληξιαρχεία 4,5 εκατομμύρια. Στη μεγάλη φυγή της δεκαετίας του ’90 φύγαν από εκεί το μεγάλο μέρος. Σήμερα στην Αλβανία μένουν λιγότερα από 2 εκατ. Το 1.000.000 έχει φύγει κατά τη διακυβέρνηση του κ. Ράμα από το ’13 μέχρι σήμερα, ενώ υπάρχει μία ανάπτυξη στην Αλβανία, κυρίως βασιζόμενη στο μαύρο χρήμα.

Η Αλβανία ολισθαίνει στο να γίνει μία χώρα Λατινικής Αμερικής με πολύ πλούσιους και πολύ φτωχούς. Σχεδόν σε καμία πόλη της Αλβανίας δεν μπορεί να είσαι σίγουρος ότι θα έχεις ρεύμα 24 ώρες ή νερό. Άρα έχει αποτύχει η κυβέρνηση Ράμα να απαντήσει στα αιτήματα της κοινωνίας και αυτό σήμερα βγαίνει με αυτές τις βίαιες συγκρούσεις που θυμίζουν τα επεισόδια στην Αθήνα για να καταλάβει ο κόσμος μετά την δολοφονία Γρηγορόπουλου το 2008. Η ιστορία όλη αυτή οδηγείται σε αδιέξοδο.

Ο κ. Ράμα πρότεινε πρόωρες εκλογές, αλλά μια προσωρινή επιτροπή των ανθρώπων που είναι στο δρόμο δεν το δέχονται. Γιατί; Γιατί η Αλβανία σήμερα υπάρχουν λιγότερο από 2 εκατομμύρια και στην κάλπη πάνε γύρω στο 1,5 εκατομμύριο με 600 ψηφοφόρους. Σε μία χώρα όπου οι 250.000 είναι δημόσιοι υπάλληλοι, 350.000 συνταξιούχοι και 45.000 μυστικοί πράκτορες του κ. Ράμα. Άρα μιλάμε για 700.000 οι οποίοι σιτίζονται από το κράτος. Αν πάμε αύριο στις εκλογές το αποτέλεσμα θα είναι ίδιο και αυτό βολεύει τον κ. Ράμα», τόνισε με έμφαση ο κ.Μπελέρης.

«Ανησυχητική η κατάσταση στην Ε.Ε. – Σε αδιέξοδο οι πολιτικές της»

Αναφερόμενος στη συνέχεια στις εξελίξεις στην Ευρώπη, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, εξέφρασε την ανησυχία του για την ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος, τις πολεμικές συγκρούσεις και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται ουσιαστικές πολιτικές απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών.

«Είναι μια ανησυχητική κατάσταση που δείχνει τα αδιέξοδα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλούς τομείς. Δηλαδή, ενώ υπάρχει αυτή η κατακραυγή σε όλη την Ευρώπη και η ριζοσπαστικοποίηση προς τα άκρα, δεξιά και αριστερά, αρκετές χώρες επιμένουν όχι στην πολιτική συνοχής, της ανεξέλεγκτης εισόδου στα σύνορα. Δηλαδή δεν απαντάει ως Ευρώπη, δεν απαντάμε στα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Υπάρχουν δύο πόλεμοι στη γειτονιά μας, όπου η Ευρώπη είναι σαν να μην υπάρχει η τεράστια ακρίβεια ενεργειακό κόστος. Όλα αυτά έχουν φέρει σε αυτά τα αδιέξοδα, ενώ θα πρέπει να διευκολύνουμε τον κόσμο. Έξι χώρες, πριν από ελάχιστες μέρες, είπαν να περικοπούν τα κονδύλια της κοινωνικής συνοχής. Άρα η Ευρώπη δεν δεν πάει καλά. Ασφαλώς είναι αναντίστοιχη των περιστάσεων.

Ο κόσμος στην Ευρώπη έχει βγαίνει στους δρόμους γιατί κάτι τον απασχολεί. Έχει ζητήματα και οι απαντήσεις πρέπει να είναι πολιτικές. Ποια είναι η επιτυχία της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξοδεύοντας 400 δισ. για την Ουκρανία και αφήνοντας τους δικούς της πολίτες να μαστίζονται από την ενεργειακή ακρίβεια. Υπάρχει και εδώ σε εμάς το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας που η κυβέρνηση με συγκεκριμένα μέτρα προσπαθεί να το καταπολεμήσει. Η Ελλάδα έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από την οικονομική κρίση. Όλοι θυμόμαστε το 2012 τις τεράστιες διαδηλώσεις, την πλατεία. Όλα αυτά έφεραν ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Η Ελλάδα πέρασε μία έρημο. Σήμερα τα οικονομικά της βελτιώνονται, τα μακροοικονομικά της σίγουρα, είμαστε παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς μίμηση. Έχουμε την ηγεσία του Eurogroup εκεί που πριν δέκα χρόνια ήθελαν να μας πετάξουν έξω. Γίνονται κάποια βήματα. Πιστεύω ότι οι Έλληνες δεν ξέχασαν τόσο γρήγορα τι τραβήξαμε και θα επικρατήσει η λογική», υπογράμμισε.