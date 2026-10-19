Αλβανία: Στο «κόκκινο» η ένταση για έβδομη ημέρα – Δεκάδες συλλήψεις και σκληρό μήνυμα Ράμα στους διαδηλωτές

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Οι συγκρούσεις συνεχίζονται για έβδομη διαδοχική ημέρα στις διαδηλώσεις στην Αλβανία, με την κατάσταση στους δρόμους των Τιράνων να παραμένει εκρηκτική.

Επεισόδια στους δρόμους

Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία έχουν εισέλθει στην έβδομη ημέρα τους, με τις συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών να συνεχίζονται αμείωτες καθώς η ένταση παραμένει στα ύψη στους δρόμους.

Κατά τη διάρκεια των πορειών στην πρωτεύουσα, διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ απλοί πολίτες και περαστικοί είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος των δρόμων για να φωτογραφίσουν και να παρακολουθήσουν τα γεγονότα που εκτυλίσσονταν.

Παράλληλα, άλλοι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς τη Λεωφόρο των Μαρτύρων του Έθνους, με την αστυνομία να επιχειρεί να διαλύσει το πλήθος.

Καθώς η ένταση κλιμακώθηκε, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, με τους διαδηλωτές να απαντούν εκτοξεύοντας διάφορα αντικείμενα και μολότοφ, σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης.

Μόνο χθες, η αστυνομία των Τιράνων προχώρησε στη σύλληψη 61 ατόμων και άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος άλλων 22, σε σχέση με τα επεισόδια που καταγράφηκαν κατά τη χθεσινή πορεία στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες φέρονται να εκτόξευσαν πέτρες, σκληρά αντικείμενα και πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών και κτιρίων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Οι συγκρούσεις προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε αστυνομικούς, καθώς και υλικές ζημιές σε κτίρια και πινακίδες κυκλοφορίας.

Δεκάδες τραυματίες και νοσηλείες

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, συνολικά 28 άνθρωποι που τραυματίστηκαν κατά τις διαδηλώσεις στην Αλβανία έλαβαν ιατρική περίθαλψη στις 18 Οκτωβρίου, ανάμεσά τους και 19 αστυνομικοί.

Ειδικότερα, το υπουργείο ανέφερε ότι 23 άτομα έλαβαν ιατρική περίθαλψη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τραυμάτων στα Τιράνα: 17 αστυνομικοί, ένας ανήλικος διαδηλωτής, ένας εκπρόσωπος των μέσων ενημέρωσης και τέσσερις περαστικοί. Άλλα πέντε άτομα —δύο αστυνομικοί και τρεις διαδηλωτές— έλαβαν περίθαλψη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομειακό Κέντρο «Μητέρα Τερέζα».

Επιπλέον, σύμφωνα με το υπουργείο, 14 άτομα που είχαν τραυματιστεί από τις 13 Οκτωβρίου παρέμειναν σε νοσηλεία συνεχίζοντας τη θεραπεία τους.

Οργή Ράμα κατά διαδηλωτών και χρηματική επιβράβευση της αστυνομίας

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα επανήλθε με νέες δηλώσεις του, καθιστώντας σαφές ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί από την ηγεσία της χώρας.

«Η βία και οι επιθέσεις με πέτρες δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Οποιος χρησιμοποιεί τέτοιες μεθόδους, είναι εκτός διαλόγου. Όταν το κράτος διαπραγματεύεται με τη βία, έχει ήδη καταρρεύσει. Κορίτσια και αγόρια που πιστεύουν ότι η ζωή είναι το TikTok και χωρίς να μπορούν να αρθρώσουν 7 λέξεις μπορούν να φτιάξουν την Αλβανία. Είναι όμηροι μιας νέας ιδεολογίας που έχει μια αποστολή: Καταστροφή!», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προειδοποίησε όλους τους βίαιους διαδηλωτές ότι «Ο οικονομικός λογαριασμός για αυτές τις ζημιές θα τους κυνηγάει. Δεν θα έχουν δωρεάν εκπαίδευση, δεν θα έχουν υποτροφίες αφού πέταξαν πέτρες στους γονείς άλλων Αλβανών παιδιών. Δεν θα λάβουν καμία υπηρεσία από τους φόρους των Αλβανών», τόνισε ο Ράμα.

Στον αντίποδα, στους αστυνομικούς που βρίσκονται αντιμέτωποι με πράξεις βίας ανακοινώθηκε χρηματική επιβράβευση ύψους 2.500 ευρώ, καθώς και αύξηση μισθών από την 1η Ιανουαρίου. Η απόφαση για το πριμ εγκρίθηκε και επίσημα κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η σαρκαστική απάντηση μιας influencer

Οι δηλώσεις του Ράμα περί ανικανότητας των νέων να αρθρώσουν επτά λέξεις προκάλεσαν την ειρωνική αντίδραση της blogger Χίλντα Κερτάλι.

Σε ανάρτησή της στα social media, η influencer απάντησε στον επικεφαλής της κυβέρνησης χρησιμοποιώντας ως «tutorial» μια ατάκα της βουλευτού του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ζετζίινε Τσαούσι, η οποία είχε γίνει viral στο διαδίκτυο.

«Για 3.700.000, 8.500 υπάλληλοι» ήταν η φράση της Τσαούσι στη Βουλή, την οποία η Κερτάλι χρησιμοποίησε στο βίντεο που δημοσίευσε λέγοντας: «Για να δοκιμάσω», για να αποδείξει ότι κατάφερε να συνδέσει επτά λέξεις.

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«Κόντρα» με τη Μόσχα

Την ίδια στιγμή, πολιτική «θύελλα» προκάλεσαν οι ισχυρισμοί του Έντι Ράμα ότι πίσω από τις βίαιες διαδηλώσεις κρύβονται «σκοτεινές δυνάμεις» της Ρωσίας και του Ιράν, με στόχο να αποτρέψουν την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας.

Η Μόσχα απάντησε επίσημα δια της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα, η οποία απηύθυνε αυστηρό μήνυμα στον Αλβανό Πρωθυπουργό μέσω δήλωσης που αναδημοσίευσε η ρωσική διπλωματική αποστολή στα Τίρανα.

«Όχι, Έντι Ράμα, είναι οι πολίτες της χώρας σας που έχουν βγει στους δρόμους για να διαδηλώσουν και δεν πρέπει να κατηγορείτε άλλους. Λύστε τα εσωτερικά σας προβλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζαχάροβα.

«Ανοιχτός» σε διάλογο

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Έντι Ράμα απάντησε επίσης στο αίτημα διαφόρων κοινωνικών φορέων της χώρας, υπογραμμίζοντας εκ νέου ότι παραμένει ανοιχτός σε διάλογο χωρίς όρους.

«Εσείς είστε οι πρώτοι που δίνετε το παράδειγμα του διαλόγου και όσον αφορά την κυβέρνηση, εμείς θα είμαστε εκεί», δήλωσε.

«Και στο μεταξύ, αποστασιοποιηθείτε ξεκάθαρα από τη βία, τις πέτρες, τον εμπρησμό θεσμών, την κακοποίηση ανηλίκων, ώστε να βοηθήσετε και τους ειρηνικούς διαδηλωτές να ασκήσουν το δικαίωμά τους, το οποίο δεν απειλείται από την αστυνομία αλλά από τους δράστες που ηγούνται της φοιτητικής παρωδίας».



«Και ναι, ας προστατεύσουμε όλοι μαζί το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία – από τους δράστες μέχρι τους ηγέτες της διαμαρτυρίας! Ας προστατεύσουμε όλοι μαζί τη ζωή και την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου, από τη βία και τη χειραγώγηση!».

«Καμία ζωή δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο και κανένα παιχνίδι δεν πρέπει να παιχτεί με τη ζωή της χώρας», πρόσθεσε.

«Διάλογος Όπου θέλετε. Οποτεδήποτε θέλετε. Χωρίς όρους», κατέληξε ο Ράμα.