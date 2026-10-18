Πολεμικό σκηνικό στην Αλβανία: Ο Ράμα ξήλωσε τα πεζοδρόμια έξω από το γραφείο του – «Όποιος θέλει να μου μιλήσει χωρίς μάσκα, είμαι εδώ»

Σε κλοιό πρωτοφανούς πολιτικής και κοινωνικής κρίσης βρίσκεται η Αλβανία, με τα Τίρανα να μετατρέπονται σε πεδίο μάχης για έκτη διαδοχική ημέρα. Χιλιάδες διαδηλωτές -στην πλειονότητά τους φοιτητές και νέοι- παραμένουν στους δρόμους απαιτώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ενώ καταγγέλλουν εκτεταμένη διαφθορά και ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στη χώρα.

Οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται σε άγριες συγκρούσεις με την αστυνομία. Μόνο το τελευταίο εικοσιτετράωρο, τα επεισόδια στο κέντρο της αλβανικής πρωτεύουσας διήρκεσαν σχεδόν 11 ώρες. Διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορείες προς το Πρωθυπουργικό Γραφείο και το Κοινοβούλιο, εκτοξεύοντας πέτρες και άλλα αντικείμενα προς τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες απάντησαν με ευρεία χρήση μέτρων καταστολής.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τουλάχιστον 65 άνθρωποι, ανάμεσά τους διαδηλωτές και αστυνομικοί, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 30.

Τα επεισόδια άφησαν πίσω τους εκτεταμένες υλικές ζημιές σε δημόσια κτίρια και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στο στόχαστρο των διαδηλωτών βρέθηκαν το Ανώτατο Δικαστήριο και η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας, όπου σημειώθηκαν καταστροφές και απόπειρες εμπρησμού, ενώ δεκάδες καταστήματα υπέστησαν φθορές. Με σπασμένες βιτρίνες και συντρίμμια, η εικόνα στο κέντρο των Τιράνων αποτυπώνει το μέγεθος της έντασης.

Οι αλβανικές Αρχές έχουν θέσει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τις δυνάμεις ασφαλείας ενόψει νέων κινητοποιήσεων. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν γύρω από το υπουργείο Παιδείας, όπου συγκεντρώθηκαν εκ νέου φοιτητές, ενώ δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί γύρω από τα κυβερνητικά κτίρια.

Ενδεικτική της έκρυθμης κατάστασης είναι η απόφαση του Έντι Ράμα να εντολή για ξήλωμα των πεζοδρομίων έξω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Με την κίνηση αυτή, η κυβέρνηση επιχείρησε να στερήσει από τους διαδηλωτές τα «πολεμοφόδια» τους, καθώς τις προηγούμενες ημέρες οι κυβόλιθοι των πεζοδρομίων μετατρέπονταν σε βασικό μέσο επίθεσης κατά των αστυνομικών δυνάμεων.

Αυτοσυγκράτηση ζητεί ο Ράμα

Ο Αλβανός πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες σε αυτοσυγκράτηση, αποδίδοντας τις ταραχές σε ξένες παρεμβάσεις. Υποστήριξε μάλιστα ότι οι Αρχές αναχαίτισαν drone που πετούσε πάνω από το πρωθυπουργικό μέγαρο και το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο μετέφερε εμπρηστικό υλικό. Μάλιστα, κατηγόρησε τη Ρωσία για υποκίνηση των ταραχών. «Στόχος δεν είμαι εγώ, αλλά η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας», είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις αποσκοπούν στην παρεμπόδιση της προσπάθειας ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030.

Πρόταση διαλόγου και μήνυμα στους κουκουλοφόρους

Ο Ράμα δήλωσε έτοιμος να συνομιλήσει με οποιονδήποτε επιζητεί τον διάλογο, είτε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο είτε σε πανεπιστημιακούς χώρους. Το μήνυμά του όμως ήταν διττό: από τη μία πλευρά, μια πρόσκληση για επικοινωνία, από την άλλη, μια προειδοποίηση ότι το κράτος δεν θα υποχωρήσει μπροστά σε βίαιες πράξεις. Η ουσία της δήλωσης ήταν ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να διαχωρίσει τους διαδηλωτές που θέλουν να ακουστούν από εκείνους που, σύμφωνα με την ίδια, καταφεύγουν σε συγκρούσεις και εκφοβισμούς στους δρόμους.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, προειδοποίησε για αυστηρότερα μέτρα εναντίον των διαδηλωτών που καλύπτουν τα πρόσωπά τους με μάσκες και εμπλέκονται σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία. Μέσω τοποθέτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ράμα δήλωσε ότι οι αρχές θα αποκαλύψουν την ταυτότητα των κουκουλοφόρων που συμμετέχουν σε βίαιες διαμαρτυρίες. «Ο κλοιός θα σφίξει γύρω από όσους φορούν μάσκες.»

Ο επικεφαλής της αλβανικής κυβέρνησης σχολίασε επίσης τη χρήση πλαστικών σφαιρών από την αστυνομία, δικαιολογώντας την επέμβαση με την επικαλούμενη τραυματισμό ενός αστυνομικού. Σύμφωνα με τον Ράμα, ο αστυνομικός χτυπήθηκε με μεταλλικό αντικείμενο, το οποίο του προκάλεσε κάταγμα στη γνάθο. «Ξέρετε γιατί εκτοξεύτηκε η πλαστική σφαίρα; Ο αστυνομικός δέχθηκε χτύπημα με μεταλλικό αντικείμενο εδώ, υπέστη κάταγμα στη γνάθο και ο συνάδελφός του απομάκρυνε τον εγκληματία που τον χτύπησε».

Υπερασπιζόμενος τις ενέργειες των δυνάμεων επιβολής του νόμου, ο Ράμα αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει η γαλλική αστυνομία κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων. Δικαιολόγησε παράλληλα την εμπλοκή της ειδικής μονάδας RENEA, δηλώνοντας ότι η επέμβασή της είναι απαραίτητη όταν προκύπτουν απειλές.

«Δείτε την αστυνομία στη Γαλλία. Τι είναι αυτό; Η RENEA έχει καθήκον να βγαίνει στους δρόμους όταν υπάρχει απειλή. Βγήκε και θα ξαναβγεί.»

Τέλος, ο Ράμα έκανε διαχωρισμό μεταξύ των διαδηλωτών που επιζητούν το διάλογο και εκείνων που χρησιμοποιούν τη βία ως μέσο διαμαρτυρίας, Όπως είπε, είναι διατεθειμένος να επικοινωνήσει με πολίτες που διαδηλώνουν χωρίς μάσκες, αλλά προειδοποίησε όσους επιτίθενται με πέτρες.

«Όποιος θέλει να μου μιλήσει χωρίς μάσκα, είμαι εδώ. Όποιος στέλνει μήνυμα με πέτρες και μάσκες, θα βρίσκεται αντιμέτωπος με εμένα και το κράτος», δήλωσε ο Ράμα.