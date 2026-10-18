Βρετανικό Μουσείο: Διαμαρτυρίες για τα Γλυπτά του Παρθενώνα στη δεξίωση στο Λονδίνο – Το φόρεμα ακτιβίστριας με σύνθημα για την «επιστροφή» τους

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Το βράδυ του Σαββάτου (17/10) πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο ο δεύτερος ετήσιος φιλανθρωπικός χορός του Βρετανικού Μουσείου στην αίθουσα Ντουβίν.

Στη δεξίωση έδωσαν το «παρών» πολλοί διάσημοι, μεταξύ των οποίων ο Μικ Τζάγκερ, ο Μπένεκτιτ Κάμπερμπας, ενώ ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν.

Η δεξίωση όμως, «σημαδεύτηκε» και από διαμαρτυρίες για τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Η γνωστή ακτιβίστρια, Τζόρτζι Ρόμπερτσον, εμφανίστηκε στην εκδήλωση με φόρεμα που έφερε το σύνθημα «Επιστρέψτε τα Γλυπτά», ζητώντας την επανένωσή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Παράλληλα, φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις διαδήλωσαν έξω από το Μουσείο, διαμαρτυρόμενες για τη χορηγική σχέση του με την πετρελαϊκή εταιρεία BP.

Υπενθυμίζεται ότι η περσινή αντίστοιχη εκδήλωση είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Αθήνας, καθώς το επίσημο δείπνο είχε πραγματοποιηθεί και στην αίθουσα όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.