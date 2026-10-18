Κιμ Γιονγκ Ουν: Φωτογραφίες αποκαλύπτουν... πλωτό Water park κοντά στη βίλα του - Το πολυτελές σκάφος με πισίνα 50 μέτρων και οι νεροτσουλήθρες

Ένα πολυτελές γιοτ μήκους 80 μέτρων εντοπίζεται επανειλημμένα σε δορυφορικές εικόνες στα ανοιχτά των ακτών της Βόνσαν στη Βόρεια Κορέα, από τον Ιούλιο έως και τα μέσα Οκτωβρίου, δηλαδή κοντά στην ευρύτερη περιοχή στην οποία έχει ιδιαίτερη αδυναμία ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Αυτό που ξεχωρίζει στο σκάφος είναι η πισίνα 50 μέτρων στο κατάστρωμα, στην άκρη της οποίας υπάρχει ένα συγκρότημα από νεροτσουλήθρες.

Αφού παρέμεινε ακινητοποιημένο για μήνες σε εγκατάσταση συντήρησης, το γιοτ μετακινήθηκε στις αρχές Ιουλίου στα ανοιχτά της χερσονήσου Κάλμα, κοντά στο παραθαλάσσιο θέρετρο της Βόνσαν, όπου βρίσκεται η αχανής βίλα του Κιμ Γιονγκ Ουν και της οικογένειάς του. Δεν ήταν όμως το μόνο μεγάλο σκάφος που κινητοποιήθηκε: από την ανάλυση των δορυφορικών εικόνων από το BBC, εντοπίστηκαν ακόμη λίγα σκάφη να κινούνται συχνά κοντά στη βίλα του Βορειοκορεάτη ηγέτη.

Πρώην αξιωματούχοι της χώρας, αυτομόλοι και αναλυτές εκτιμούν ότι τα σκάφη αυτά χρησιμοποιούνται από την οικογένεια Κιμ, καθώς θα ήταν αδύνατο για οποιονδήποτε εκτός του περιβάλλοντος της ηγεσίας να κατέχει ή να μετακινεί ελεύθερα θαλαμηγούς τέτοιου μεγέθους.

Θαλαμηγοί εκατομμυρίων απέναντι στη φτώχεια

«Τον χειμώνα, τα κρατούσαν στο ναυπηγείο. Όταν ερχόταν το καλοκαίρι, τα έβγαιναν έξω και τα μετέφεραν στη βίλα του Κιμ Γιονγκ Ουν ή προς την Κάλμα, και τα χρησιμοποιούσαν για κολύμπι και αναψυχή», λέει ο Ρι Τζονγκ Χο.

Ο Ρι υπήρξε κάποτε στέλεχος του «Γραφείου 39» του Κυβερνώντος Κόμματος, το οποίο θεωρείται ότι αναλαμβάνει τη συγκέντρωση και διαχείριση ξένου συναλλάγματος για λογαριασμό της ηγεσίας. Ο πλούτος όσων βρίσκονται στην κορυφή της μυστικοπαθούς δικτατορίας της Βόρειας Κορέας είναι εξίσου δύσκολο να υπολογιστεί όσο και τα οικονομικά μεγέθη της ίδιας της χώρας. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και άλλοι διεθνείς φορείς βασίζονται σε εκτιμήσεις για να κατατάξουν τη Βόρεια Κορέα ανάμεσα στα φτωχότερα κράτη του κόσμου, με έναν δυσανάλογα τεράστιο στρατιωτικό προϋπολογισμό που χρηματοδοτεί το -υπό διεθνείς κυρώσεις- πυρηνικό της πρόγραμμα.

Το θέρετρο της οικογένειας Κιμ και οι Ρώσοι τουρίστες

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ το 2025, η πλειονότητα των Βορειοκορεατών ζει υπό το καθεστώς «συστηματικών, ευρέων και σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», με απόλυτο κρατικό έλεγχο, εκτεταμένη καταναγκαστική εργασία και χρόνιες ελλείψεις τροφίμων που αφήνουν υποσιτισμένο περίπου το 40% του πληθυσμού.

Ωστόσο, είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι η ηγεσία του καθεστώτος ζει μέσα στη χλιδή. Αν και το ακριβές κόστος των σκαφών που καταγράφηκαν στις δορυφορικές εικόνες παραμένει άγνωστο, αντίστοιχες πολυτελείς θαλαμηγοί κυμαίνονται από αρκετές δεκάδες έως και πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 75 εκατ. λίρες). Συγκριτικά, το πολύ μικρότερο γιοτ του Κιμ, τύπου Princess μήκους 29 μέτρων, είχε εκτιμηθεί στο παρελθόν γύρω στα 7 εκατομμύρια δολάρια.

Παρότι η θέση των σκαφών δεν μπορεί να επιβεβαιώσει με βεβαιότητα τη φυσική παρουσία της οικογένειας, οι μετακινήσεις τους -οι οποίες συμπίπτουν με περιόδους απουσίας του Κιμ από τις δημόσιες εμφανίσεις- υποδηλώνουν δραστηριότητες που σε διαφορετική περίπτωση θα παρέμεναν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με βιογράφους και αναφορές μυστικών υπηρεσιών, η Βόνσαν είναι η πόλη όπου ο Κιμ Γιονγκ Ουν πέρασε μέρος των παιδικών του χρόνων μαζί με τη μητέρα του, ενώ ειδικός δήλωσε στο BBC ότι η περιοχή συνδέεται με την ηγετική οικογένεια από την εποχή της διακυβέρνησης του πατέρα του, Κιμ Γιονγκ Ιλ.

Ένας αυτόμολος, ο οποίος υπηρέτησε για 13 χρόνια στη φρουρά των κατοικιών του τότε ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ιλ (από τη δεκαετία του ’90 έως τις αρχές του 2000), ανέφερε στο BBC ότι οι βίλες γύρω από τη Βόνσαν χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο από την ελίτ της χώρας, ανακαλώντας στη μνήμη του δεκάδες παιδιά και εφήβους να κάνουν θαλάσσιο σκι κατά τους θερινούς μήνες.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας σπάνια δημοσιεύουν ρεπορτάζ για τις διακοπές του Κιμ, παρουσιάζοντας συνήθως τέτοιες επισκέψεις ως επίσημες επιθεωρήσεις ή καθοδήγηση. Ωστόσο, αυτόμολοι με τους οποίους μίλησε το BBC φαίνεται να γνώριζαν ότι η οικογένεια περνούσε τις διακοπές της στη Βόνσαν, γεγονός που υποδηλώνει ότι τουλάχιστον ορισμένοι Βορειοκορεάτες είχα ενημέρωση.

Παράλληλα, τα κρατικά μέσα της χώρας υποστηρίζουν ότι η Βόνσαν διαθέτει πολυώροφα ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις και υδάτινα πάρκα, με δυνατότητα φιλοξενίας σχεδόν 20.000 επισκεπτών. Μάλιστα, κρατικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουν δημοσιεύσει εικόνες από μικρές ομάδες Ρώσων τουριστών που επισκέπτονται το θέρετρο «Wonsan Kalma», το οποίο άνοιξε τις πύλες του τον Ιούλιο του 2025. Παρότι αναπτύχθηκε για την προσέλκυση ξένων επισκεπτών, το θέρετρο είναι επίσης προσβάσιμο και σε ντόπιους τουρίστες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Νότια Κορέα, το οποίο επικαλείται ανώνυμη πηγή, σε ορισμένους κατοίκους προσφέρθηκαν τουριστικά πακέτα τεσσάρων διανυκτερεύσεων έναντι περίπου 100 δολαρίων – ένα σημαντικό ποσό για τους περισσότερους Βορειοκορεάτες. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας -περίπου 667 δολάρια το 2024, σύμφωνα με τον ΟΗΕ- αποτελεί ένα μικρό κλάσμα του αντίστοιχου μεγέθους της Νότιας Κορέας, το οποίο ανέρχεται σε 36.227 δολάρια.

Απαγορευμένος «καρπός» οι διακοπές για τους πολίτες

Για τη συντριπτική πλειονότητα των Βορειοκορεατών, οι διακοπές αποτελούν σήμερα άπιαστο όνειρο. Ακόμη όμως και για την αναδυόμενη μεσαία τάξη της χώρας, ο ελεύθερος χρόνος για ψυχαγωγία είναι ελάχιστος. Αυτόμολοι ανέφεραν στο BBC ότι, αν και ο νόμος προβλέπει 14 ημέρες ετήσιας άδειας για εργάτες, υπαλλήλους γραφείου και αγρότες συνεταιρισμών, η διάταξη αυτή σπάνια εφαρμόζεται στην πράξη. Το να πάρει κανείς συνεχόμενες μέρες άδειας για να ταξιδέψει είναι εξαιρετικά σπάνιο, με τους πολίτες να περιορίζονται συνήθως σε διήμερες εξορμήσεις τα Σαββατοκύριακα ή κατά τις εθνικές εορτές, αντί για τις κλασικές «θερινές διακοπές». Ακόμη κι αν εγκριθεί η άδεια, οι μετακινήσεις παραμένουν αυστηρά περιορισμένες, καθώς απαιτείται ειδική κρατική άδεια για να ταξιδέψει κανείς εκτός της πόλης ή της επαρχίας του. Έτσι, η ελευθερία μετακίνησης συνιστά συχνά μια πολυτέλεια εξίσου μεγάλη με τις ίδιες τις διακοπές.

Την ίδια ώρα, το BBC εντόπισε τέσσερα μεγάλα σκάφη γύρω από τη Βόνσαν, μήκους περίπου 50, 55, 60 και 80 μέτρων. Και τα τέσσερα εμφανίστηκαν επανειλημμένα φέτος κοντά στη βίλα του Κιμ στη Βόνσαν. Το μεγαλύτερο από αυτά παρουσίασε την πιο έντονη δραστηριότητα, μετακινούμενο από την αποβάθρα στα ανοιχτά της χερσονήσου Κάλμα, όπου και παραμένει από τον Ιούλιο. Δύο από τα υπόλοιπα σκάφη -μήκους 50 και 55 μέτρων- παρατηρούνταν συνεχώς μέχρι τα τέλη Αυγούστου γύρω από τα νησιά Τάε και Σιν, σε μικρή απόσταση από τη Βόνσαν.

Απομονωμένα καταφύγια και η μαρτυρία Ρόντμαν

Δορυφορικές εικόνες έδειξαν επίσης τέσσερα μικρότερα σκάφη δίπλα στο σκάφος μήκους 50 μέτρων.

Ο ειδικός σε δορυφορικές εικόνες Τζονγκ Σονγκ-χακ εξήγησε ότι τα μικρότερα σκάφη μετέφεραν άτομα, καύσιμα και προμήθειες στη μεγαλύτερη θαλαμηγό, προσθέτοντας ότι τα μικρά νησιά, όπως το Τάε και το Σιν, προσφέρουν «απομονωμένα θαλάσσια καταφύγια όπου η ιδιωτικότητα μπορεί να διατηρηθεί μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα». Το σκάφος των 60 μέτρων εντοπιζόταν επανειλημμένα κοντά στη βίλα του Κιμ στη Βόνσαν μέχρι και την περασμένη εβδομάδα.

Παρότι η Βόρεια Κορέα δεν έχει αποκαλύψει ποτέ δημόσια το επίσημο ιδιοκτησιακό καθεστώς των σκαφών, η ανάλυση ιστορικών δορυφορικών εικόνων από το BBC αποκάλυψε ένα μεγάλο σκάφος με τα ίδια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη Βόνσαν ήδη από το 2002, όταν τη χώρα κυβερνούσε ο Κιμ Γιονγκ Ιλ.

Ο πρώην αστέρας του NBA Ντένις Ρόντμαν, που επισκέφθηκε τη χώρα το 2013, δήλωσε στη Sun ότι πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της επταήμερης επίσκεψής του με τον Κιμ Γιονγκ Ουν γύρω από τη Βόνσαν, όπου έκαναν τζετ σκι και ιππασία. Περιέγραψε μάλιστα ένα σκάφος 60 μέτρων που χρησιμοποίησαν ως κάτι ενδιάμεσο σε φέρι μπόουλινγκ και πλοίο της Disney -αν και παραμένει ασαφές αν πρόκειται για το ίδιο σκάφος των 60 μέτρων που απεικονίζεται στις πρόσφατες δορυφορικές λήψεις.

Για τη συντριπτική πλειονότητα των Βορειοκορεατών, η ζωή που ζει η οικογένεια Κιμ και τα στελέχη που υποστηρίζουν το καθεστώς δεν φαίνεται απλώς εξωφρενικά πολυτελής, αλλά εντελώς αδιανόητη. Ειδικά από τη στιγμή που η κρατική προπαγάνδα είναι αφοσιωμένη στο να παρουσιάζει τον «ανώτατο ηγέτη» ως έναν ανιδιοτελή άνθρωπο που βάζει πάντα το έθνος πάνω από όλα. «Ο Κιμ Γιονγκ Ουν υποτίθεται ότι είναι ένας “ηγέτης του λαού”», αναφέρει ο Ρι Τζονγκ Χο (Ri Jong Ho), «κι όμως διαθέτει τέσσερα πολυτελή σκάφη σαν κι αυτά, την ώρα που οι απλοί άνθρωποι παλεύουν για να εξασφαλίσουν ένα γεύμα την ημέρα».