Συγκλονιστικό βίντεο από τη Γαλλία: Η στιγμή που γυναίκα ικετεύει διαδηλωτές να μην κάνουν πλιάτσικο σε σούπερ μάρκετ – «Δεν είναι αυτός ο σκοπός»

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η Γαλλία μετά τα εκτεταμένα επεισόδια βίας, τους εμπρησμούς και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν σε μεγάλες πόλεις της χώρας, από το Παρίσι και τη Μασσαλία μέχρι τη Λιμόζ και τη Λυών.
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από τη λεηλασία σε σούπερ μάρκετ, ενώ ένας υπάλληλος παρακολουθεί αβοήθητος όσα συνέβαιναν. Μία γυναίκα, όπως βλέπετε στο βίντεο, προσπάθησε να εμποδίσει το πλιάτσικο και να πείσει την ομάδα των κουκουλοφόρων να σταματήσει.
Με την πρόσοψη του καταστήματος ήδη κατεστραμμένη, η γυναίκα στάθηκε στην είσοδο και φώναζε ξανά και ξανά «Γιατί το κάνετε αυτό; Δεν είναι αυτός ο σκοπός», προσπαθώντας να τους εξηγήσει ότι οι βανδαλισμοί και οι κλοπές δεν έχουν καμία σχέση με τις διαδηλώσεις για την ακρίβεια.
🔴 INFO – #FaitsDivers : Scène désolante : un supermarché #Franprix a été pillé sous les yeux impuissants d’un employé. Une passante a tenté de raisonner les abrutis de pillards et de les convaincre de cesser leurs agissements.
👉 Ces images illustrent les conséquences des pillages sur les commerces et les salariés, pris au piège de violences qui les dépassent.
— FranceNews24 (@FranceNews24) October 18, 2026