Συγκλονιστικό βίντεο από τη Γαλλία: Η στιγμή που γυναίκα ικετεύει διαδηλωτές να μην κάνουν πλιάτσικο σε σούπερ μάρκετ – «Δεν είναι αυτός ο σκοπός»

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ένα σούπερ μάρκετ Franprix δέχεται έφοδο, καθώς ξεσπούν συγκρούσεις στο περιθώριο διαδήλωσης κατά του «υψηλού κόστους ζωής» στο Παρίσι, στις 17 Οκτωβρίου 2026.
Ένα σούπερ μάρκετ Franprix δέχεται έφοδο, καθώς ξεσπούν συγκρούσεις στο περιθώριο διαδήλωσης κατά του «υψηλού κόστους ζωής» στο Παρίσι, στις 17 Οκτωβρίου 2026. (GUILLAUME SALIGOT / AFP)
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η Γαλλία μετά τα εκτεταμένα επεισόδια βίας, τους εμπρησμούς και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν σε μεγάλες πόλεις της χώρας, από το Παρίσι και τη Μασσαλία μέχρι τη Λιμόζ και τη Λυών.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από τη λεηλασία σε σούπερ μάρκετ, ενώ ένας υπάλληλος παρακολουθεί αβοήθητος όσα συνέβαιναν. Μία γυναίκα, όπως βλέπετε στο βίντεο, προσπάθησε να εμποδίσει το πλιάτσικο και να πείσει την ομάδα των κουκουλοφόρων να σταματήσει.

Με την πρόσοψη του καταστήματος ήδη κατεστραμμένη, η γυναίκα στάθηκε στην είσοδο και φώναζε ξανά και ξανά «Γιατί το κάνετε αυτό; Δεν είναι αυτός ο σκοπός»,  προσπαθώντας να τους εξηγήσει ότι οι βανδαλισμοί και οι κλοπές δεν έχουν καμία σχέση με τις διαδηλώσεις για την ακρίβεια.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ