Συγκλονιστικό βίντεο από τη Γαλλία: Η στιγμή που γυναίκα ικετεύει διαδηλωτές να μην κάνουν πλιάτσικο σε σούπερ μάρκετ – «Δεν είναι αυτός ο σκοπός»

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η Γαλλία μετά τα εκτεταμένα επεισόδια βίας, τους εμπρησμούς και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν σε μεγάλες πόλεις της χώρας, από το Παρίσι και τη Μασσαλία μέχρι τη Λιμόζ και τη Λυών.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από τη λεηλασία σε σούπερ μάρκετ, ενώ ένας υπάλληλος παρακολουθεί αβοήθητος όσα συνέβαιναν. Μία γυναίκα, όπως βλέπετε στο βίντεο, προσπάθησε να εμποδίσει το πλιάτσικο και να πείσει την ομάδα των κουκουλοφόρων να σταματήσει.

Με την πρόσοψη του καταστήματος ήδη κατεστραμμένη, η γυναίκα στάθηκε στην είσοδο και φώναζε ξανά και ξανά «Γιατί το κάνετε αυτό; Δεν είναι αυτός ο σκοπός», προσπαθώντας να τους εξηγήσει ότι οι βανδαλισμοί και οι κλοπές δεν έχουν καμία σχέση με τις διαδηλώσεις για την ακρίβεια.