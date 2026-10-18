Κυρανάκης: Δεν θα αφήσουμε να γίνει η Ελλάδα όπως οι δρόμοι της Γαλλίας – Κάποιοι επιδιώκουν να κάνουν το ίδιο εδώ

Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η κοινωνική ειρήνη και να αποτραπούν τα φαινόμενα βίας που καταγράφονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τόνισε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Σχολιάζοντας τα επεισόδια σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ο κ. Κυρανάκης έκανε λόγο για μια «μαύρη μέρα για την Ευρώπη», εκφράζοντας την ανησυχία του ότι κάποιοι επιδιώκουν να κάνουν το ίδιο εδώ.

«Κάποιοι επιχειρούν να στρατεύσουν νέα παιδιά που ψάχνονται, για να τους βάλουν σε μία λογική ότι πάμε να κάνουμε ό,τι που συμβαίνει στη Γαλλία, την Ιταλία και άλλες χώρες, και να καταστρέψουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε να συμβεί. Η Ελλάδα έχει διανύσει πολύ δρόμο για να φύγει μακριά από εκείνες τις μαύρες μέρες, που το Σύνταγμα καιγόταν κάθε μέρα – τις μαύρες μέρες της βίας, με τις κρεμάλες και τις καταστροφές απλών επιχειρήσεων, αυτοκινήτων, της περιουσίας των απλών ανθρώπων – και να μπορέσει ορθοποδήσει, να έχουμε μία κοινωνική ηρεμία. Αυτή την κοινωνική ηρεμία και την κοινωνική ειρήνη την έχουμε κατακτήσει ως Ελλάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε την πατρίδα μας να γίνει όπως οι δρόμοι των Παρισίων» τόνισε.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ του διαλόγου με μαθητές και φοιτητές, με αφορμή τις κινητοποιήσεις στην εκπαίδευση. Όπως είπε ο κ. Κυρανάκης, η πολιτεία οφείλει να ακούει τα αιτήματα των νέων για τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και το μέλλον τους, επισημαίνοντας παράλληλα τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στις φοιτητικές εστίες και τα μέτρα στήριξης της φοιτητικής στέγης.

Τι είπε για την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος

Σχετικά με την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, σημειώνοντας ότι χωρίς τις κυβερνητικές παρεμβάσεις η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είχε διαμορφωθεί σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.

Για τα «κόκκινα» δάνεια, ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι απαιτείται ισορροπία ανάμεσα στη στήριξη όσων αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες και στην προστασία των συνεπών δανειοληπτών, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε ρυθμίσεις και μέτρα ελάφρυνσης.

Όπως είπε, η συνέπεια πρέπει να επιβραβεύεται, καθώς διαφορετικά υπονομεύεται η κουλτούρα πληρωμών και επαναλαμβάνονται λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν τη χώρα στην κρίση και τα μνημόνια.

Σχετικά με την πρόσφατη αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για το όριο του 25% ενόψει εκλογών, επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών συνεργασιών εφόσον αυτό προκύψει από την ετυμηγορία των πολιτών. «Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε επίσης ότι σε μια δημοκρατία δεν υπάρχουν αναντικατάστατοι πολιτικοί και πως ένα αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να πυροδοτήσει εσωτερικές διεργασίες. Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα σημερινά δεδομένα και το κλίμα που εισπράττει από τις περιοδείες του ανά τη χώρα δεν παραπέμπουν σε ποσοστά της τάξης του 25%, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να έχει ως βασικό στόχο την αυτοδυναμία.