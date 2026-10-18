Καναδάς: Τα σενάρια για τη φονική φωτιά σε στρατιωτική βάση – Γιατρός κάνει λόγο για «καταστροφή»

Νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός περιστατικού σε στρατιωτική βάση στην Αλμπέρτα στον δυτικό Καναδά, το οποίο προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της χώρας.

«Υπάρχουν θάνατοι και τραυματισμοί μετά από περιστατικό στη βάση», του Γουέινραϊτ, στην επαρχία Αλμπέρτα δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων ο υπουργός Άμυνας Ντέιβιντ ΜακΓκίντι. Ο υπουργός Άμυνας δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον αριθμό των θυμάτων ή τις συνθήκες του «περιστατικού» αλλά δήλωσε ότι «δεν θυμάται να παρόμοιο περιστατικό στο πρόσφατο παρελθόν».

«Θα έχουμε περισσότερα πράγματα να ανακοινώσουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες» σχετικά με τις συνθήκες, τόνισε, προσθέτοντας ότι είναι «μια ευαίσθητη κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη». Οι αρχές εξακολουθούν «να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας.

Δυνάμεις της πυροσβεστικής έδωσαν μάχη αργά το βράδυ, καθώς οι ισχυροί άνεμοι οδήγησαν στην εξάπλωση της φωτιάς πέρα από τα όρια της Στρατιωτικής Βάσης Wainwright (CFB) και προς την γύρω αγροτική περιοχή.

«Είναι μια καταστροφή που γίνεται μια φορά κάθε 15 έως 25 χρόνια»

Δεν έγινε αμέσως σαφής ο ακριβής αριθμός των νεκρών ή των τραυματιών, όμως γιατρός σε νοσοκομείο της πόλης Έντμοντον, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της στρατιωτικής βάσης, δήλωσε στο εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Καναδά ότι ασθενείς μεταφέρονται σε νοσοκομεία σε ολόκληρη την πόλη, καθώς οι υγειονομικές δομές γύρω από τη βάση έχουν «κατακλυστεί πραγματικά» από τον αριθμό των ανθρώπων που χρειάζονται περίθαλψη.

«Υπάρχουν περισσότεροι ασθενείς από όσους θα ήθελε κάποιος από εμάς να μετρήσει αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Γουόρεν Θερσκ στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CBC. «Είναι μια καταστροφή που γίνεται μια φορά κάθε 15 έως 25 χρόνια».

Ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ είχε αναφέρει νωρίτερα σε ανάρτησή του στο Χ ότι αυτό το «σοβαρό περιστατικό» προκάλεσε πυρκαγιά μεγάλης έκτασης» στη στρατιωτική βάση. Ο Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι σε στενή συνεργασία με τους αξιωματούχους στην Αλμπέρτα και τις τοπικές αρχές. «Οι σκέψεις μας είναι με όλες τις γενναίες γυναίκες και τους γενναίους άνδρες που επλήγησαν», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ.

Ο δήμος του Γουέινραϊτ εξήγησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η πυρκαγιά «εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων». Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι η φωτιά είχε «τεθεί υπό έλεγχο για την ώρα» ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχιζαν να επιτηρούν την περιοχή.

Η αιτία της έκρηξης

Τα επίσημα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς στη στρατιωτική βάση CFB Wainwright στην Αλμπέρτα παραμένουν υπό ενεργή επίσημη έρευνα, παρόλο που πολλαπλά ειδησεογραφικά μέσα, επικαλούμενα πηγές των Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων, ανέφεραν ότι μια βολή με αληθινά πυρά κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης έπληξε αγωγό ή φρέαρ φυσικού αερίου εντός της βάσης. Ισχυρές ριπές ανέμου που έφταναν έως και τα 100 χλμ./ώρα αναζωπύρωσαν τις φλόγες, προκαλώντας την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς πέρα από την περίμετρο της βάσης και στον παρακείμενο Δήμο του Γουέινραϊτ.

Η πόλη Γουέινραϊτ, κοντά στη βάση, έχει περίπου 7.000 κατοίκους.

Η πυρκαγιά προκάλεσε επίσης αναστάτωση στην πρόωρη ψηφοφορία ενόψει του δημοψηφίσματος της Δευτέρας, το οποίο αφορά το ερώτημα αν η Αλμπέρτα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανεξαρτησία της από τον Καναδά.

Η αρχή «Elections Alberta» ανακοίνωσε ότι δύο εκλογικά τμήματα, στο Λόιντμινστερ και το Βερμίλιον, έκλεισαν νωρίτερα το Σάββατο και τα ψηφοδέλτια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια.