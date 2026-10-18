Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 46χρονος για τον βιασμό και τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του – Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Στη σύλληψη ενός 46χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, παράνομη κατακράτηση και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, ενώ την προανάκριση της υπόθεσης διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου.

Η περιπολία που αποκάλυψε την υπόθεση

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Παρασκευής (16/10), αστυνομικοί του Α.Τ. Λαγκαδά που εκτελούσαν περιπολία εντόπισαν μια 47χρονη αλλοδαπή μαζί με τον σύντροφό της. Διαπιστώνοντας ότι η γυναίκα βρισκόταν σε δυσχερή θέση, τους οδήγησαν αρχικά στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και στη συνέχεια στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου.

Καταγγελίες για ξυλοδαρμό και βιασμό

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, καταγγέλθηκε ότι ο 46χρονος είχε ασκήσει νωρίτερα την ίδια μέρα (16/10) σωματική βία σε βάρος της συντρόφου του, τόσο στην πολυκατοικία όπου διαμένουν στον Εύοσμο όσο και μέσα στο όχημά του. Επιπλέον, η 47χρονη κατήγγειλε ότι και την προηγούμενη ημέρα (15/10) ο συλληφθείς την είχε κακοποιήσει σωματικά και είχε προβεί σε ασελγείς πράξεις παρά τη θέλησή της.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στην αρμόδια δικαστική Αρχή.