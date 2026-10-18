Καιρός: Απομακρύνεται το χαμηλό βαρομετρικό, ανεβαίνει η θερμοκρασία – Κολυδάς: «Ανάμεσα σε δύο διαταραχές η Ελλάδα»

Βελτιώνεται ο καιρός καθώς το βαρομετρικό χαμηλό απομακρύνεται σταδιακά προς τα ανατολικά, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε ο Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως αναφέρει, «η Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται προσωρινά ανάμεσα στις δύο διαταραχές, με ευνοϊκότερες συνθήκες καιρού».

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει, τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, τα φαινόμενα θα περιοριστούν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.



Η ανάρτηση Κολυδά

«Το βαρομετρικό χαμηλό που επηρέασε τη χώρα μας απομακρύνεται σταδιακά προς τα ανατολικά, με αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες ο καιρός να παρουσιάσει βελτίωση, τα φαινόμενα να περιοριστούν και η θερμοκρασία να σημειώσει μικρή άνοδο.

Στο βίντεο, με βάση τα προγνωστικά δεδομένα του ICON-EU, διακρίνεται η μετατόπιση της διαταραχής προς την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, ενώ παράλληλα ένας νέος αυλώνας χαμηλών γεωδυναμικών υψών αναπτύσσεται στη Δυτική Ευρώπη, συνοδευόμενος από βροχοπτώσεις κυρίως στην Ιβηρική και τη δυτική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται προσωρινά ανάμεσα στις δύο διαταραχές, με ευνοϊκότερες συνθήκες καιρού. Η περαιτέρω εξέλιξη του συστήματος της Δυτικής Ευρώπης θα έχει ενδιαφέρον για τις επόμενες ημέρες μετά τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος».