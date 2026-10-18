Καιρός: Νεφώσεις και άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα – Πού θα βρέξει

Βελτιωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες αναμένεται ο καιρός σήμερα Κυριακή, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει πως δεν θα είναι τοπικά αυξημένες οι νεφώσεις από το μεσημέρι (κυρίως στα νότια και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας), ενώ υπάρχει και πιθανότητα για λίγες βροχές σε Έβρο και Νότια Πελοπόννησο. Νωρίς το πρωί, εξάλλου, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Αττική

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 ως 20-21 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 ως 19 βαθμούς Κελσίου.

Υπόλοιπη χώρα

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 ως 16-17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 ως 18-20 και τοπικά 21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 ως 19-21, στη Θεσσαλία από 4 ως 20-22, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 ως 19-21 και τοπικά 22 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 ως 20-22 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 ως 18-20 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 ως 20-22 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι

Οι άνεμοι θα πνέουν, στο Αιγαίο από νοτιοδυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και στο Ιόνιο από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς.