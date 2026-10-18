Καναδάς: Μεγάλη φωτιά με νεκρούς και τραυματίες σε στρατιωτική βάση

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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε στρατιωτική βάση στο δυτικό Καναδά, όπου υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

«Υπάρχουν θάνατοι και τραυματισμοί», ενημέρωσε ο υπουργός Άμυνας, Ντέιβιντ ΜακΓκίντι, σχετικά με την πυρκαγιά στην στρατιωτική βάση του Γουεϊνράιτ, στην επαρχία Αλμπέρτα.

Νωρίτερα, ο καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ, έκανε λόγο για «σοβαρό περιστατικό» που προκάλεσε «μεγάλη πυρκαγιά» στην στρατιωτική βάση.

Αδιευκρίνιστα τα αίτια

Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, η φωτιά εξαπλώθηκε πέρα από τα όρια της βάσης και σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση του μετώπου.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.