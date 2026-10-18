Ξανά πρωταθλητής ο Ντάνιελ Ντιμπουά – Χρειάστηκε μόλις δύο γύρους – Δείτε βίντεο

Μόλις δύο γύρους χρειάστηκε ο Ντάνιελ Ντιμπουά για να επικρατήσει του Φάμπιο Γουόρντλεϊ, διατηρώντας στο Λονδίνο τον παγκόσμιο τίτλο βαρέων βαρών της WBO. Ο Βρετανός πυγμάχος κυριάρχησε από τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, με τον αντίπαλό του να δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα, ώσπου οι άνθρωποί του αποφάσισαν να σταματήσουν τον αγώνα στον δεύτερο γύρο.

Ο Ντιμπουά μπήκε αποφασισμένος στο ρινγκ και επέβαλε αμέσως τον ρυθμό του, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στον Γουόρντλεϊ. Ο τελευταίος άντεξε έναν ιδιαίτερα δύσκολο πρώτο γύρο, αλλά η πίεση συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση, οδηγώντας στην οριστική διακοπή του αγώνα.

Η υπεροχή του Ντιμπουά ήταν εμφανής από την αρχή, με τον πρωταθλητή να εξαπολύει διαδοχικές επιθέσεις και να υποχρεώνει τον αντίπαλό του σε παθητικό ρόλο. Ο Γουόρντλεϊ κατάφερε να ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο, παρά τα ισχυρά χτυπήματα που δέχθηκε, ωστόσο η συνέχεια αποδείχθηκε ακόμη δυσκολότερη.

Προς το τέλος του δεύτερου γύρου, η γωνία του Γουόρντλεϊ πέταξε λευκή πετσέτα στο ρινγκ, σηματοδοτώντας την εγκατάλειψη και δίνοντας τη νίκη στον Ντιμπουά.

Highlights from Daniel Dubois’ DEMOLITION of Fabio Wardley in their rematch for the WBO heavyweight title 👊 https://t.co/mkXlSWSMUm — Ring Magazine (@ringmagazine) October 17, 2026

Επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του

Με αυτόν τον τρόπο, ο Βρετανός διατήρησε τη ζώνη του στην κατηγορία των βαρέων βαρών, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του απέναντι στον ίδιο αντίπαλο για δεύτερη φορά.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Ντιμπουά μίλησε στο DAZN, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εμφάνισή του και αναγνωρίζοντας παράλληλα τη μαχητικότητα του αντιπάλου του.

«Ο Φάμπιο είναι σπουδαίος μαχητής, αλλά ήταν η δική μου στιγμή, η δική μου εποχή», δήλωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι είχε αποφασίσει από την αρχή να μπει ιδιαίτερα επιθετικά στον αγώνα, έχοντας στο μυαλό του όσα είχαν συμβεί στην πρώτη τους αναμέτρηση.

«Είχα επιθετικές διαθέσεις από το ξεκίνημα. Την πρώτη φορά είχαμε βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Έπρεπε απλώς να βγούμε εκεί έξω και να δείξουμε ότι απόψε ήμασταν αποφασισμένοι», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Γουόρντλεϊ αναγνώρισε την αξία του αντιπάλου του και στάθηκε στην ικανότητά του να επιστρέφει μετά από ήττες.

«Ο Ντιμπουά είναι ο ίδιος παράδειγμα ανθρώπου που χάνει και επιστρέφει. Αυτό ακριβώς θα προσπαθήσω να κάνω κι εγώ», δήλωσε, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την προσπάθειά του.

Το ενδιαφέρον στράφηκε στη συνέχεια στον Φίλιπ Χργκόβιτς, με τον Κροάτη πυγμάχο να ανεβαίνει στο ρινγκ μετά τον αγώνα και να ανοίγει τη συζήτηση για μια νέα αναμέτρηση με τον Ντιμπουά τον Μάρτιο.

Ο Χργκόβιτς, κάτοχος του παγκόσμιου τίτλου βαρέων βαρών της IBF, έθεσε το ενδεχόμενο μιας ρεβάνς με τον Βρετανό πρωταθλητή, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια αναμέτρηση με δύο παγκόσμιες ζώνες στο προσκήνιο.

Οι δύο πυγμάχοι έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωποι στο παρελθόν, με τον Ντιμπουά να έχει επικρατήσει στη μεταξύ τους αναμέτρηση το 2024.