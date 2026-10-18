Σαν σήμερα 18 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Γραβάτας.
- Ημέρα του Μακεδονικού Αγώνα.
- Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης.
- Πανευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων.
Γεγονότα
- 1776: Θαμώνας ενός μπαρ της Νέας Υόρκης παραγγέλνει το πρώτο κοκτέιλ («ουρά του κόκορα»), που είναι διακοσμημένο με ουρά πτηνού.
- 1851: Εκδίδεται για πρώτη φορά το μυθιστόρημα του Χέρμαν Μέλβιλ «Μόμπι Ντικ», με τίτλο «Η Φάλαινα».
- 1860: Λήγει ο Β’ Πόλεμος του Οπίου, με την υπογραφή της Συνθήκης του Τιεντσίν εις βάρος της Κίνας. Οι Κινέζοι υποχρεώνονται να ανοίξουν τα λιμάνια τους, να νομιμοποιήσουν το εμπόριο του οπίου και να επιτρέπουν τη δράση των χριστιανών ιεραποστόλων.
- 1912: Ο υποπλοίαρχος Νικόλαος Βότσης τορπιλίζει το τουρκικό θωρηκτό «Φετίχ Μπουλέντ» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
- 1979: Η Σουηδική Ακαδημία βραβεύει με το Νόμπελ Λογοτεχνίας τον ποιητή Οδυσσέα Ελύτη.
- 1981: «Το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, ο Λαός στην εξουσία». Ο Ανδρέας Παπανδρέου και το κόμμα του κερδίζουν τις βουλευτικές εκλογές με ποσοστό 48,06%, έναντι 35,86% της Νέας Δημοκρατίας και 10,93% του ΚΚΕ. Ταυτόχρονα διεξάγονται και οι πρώτες ευρωεκλογές, στις οποίες λαμβάνουν: ΠΑΣΟΚ 40,12%, ΝΔ 31,34%, ΚΚΕ 12,84%, ΚΚΕ Εσωτερικού 5,29%, ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. 4,25%, Κόμμα Προοδευτικών 1,95%, Λοιπά 4,21%.
Γεννήσεις
- 1918: Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πολιτικός από τα Χανιά, που διετέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 1990- 1993, και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. (Θάν. 29/5/2017).
- 1920: Μελίνα Μερκούρη, ηθοποιός και πολιτικός. (Θάν. 6/3/1994).
- 1926: Τσακ Μπέρι, Αμερικανός κιθαρίστας, από τους πιονιέρους του rock ’n’ roll. (Θάν. 18/3/2017).
Θάνατοι
- 1871: Τσαρλς Μπάμπατζ, Βρετανός μαθηματικός και μηχανικός, ο οποίος εφηύρε μία από τις πρώιμες αυτόματες αριθμομηχανές, που σήμερα θεωρείται ο πρόδρομος των ηλεκτρονικών υπολογιστών. (Γενν. 26/12/1791).
- 1931: Tόμας Έντισον, Αμερικανός επιχειρηματίας και εφευρέτης, με 1.093 πατέντες στο ενεργητικό του. Μεταξύ άλλων, ανακάλυψε τον ηλεκτρικό λαμπτήρα, το γραμμόφωνο και τον τηλέγραφο. (Γενν. 11/2/1847).
- 1955: Χοσέ Ορτέγα ι Γκάσετ, Iσπανός φιλόσοφος, συγγραφέας του έργου «Η επανάσταση των μαζών» (1930), στο οποίο επισημαίνει τις καθοριστικές κοινωνικές αλλαγές που συνεπάγεται η είσοδος του μαζάνθρωπου και της μαζικής κουλτούρας στην ανθρώπινη ιστορία. (Γενν. 9/5/1883).