Επικό σκηνικό σε αγώνα πυγμαχίας: Δέχθηκε γροθιά και του έφυγε η… περούκα – Βίντεο

  • Ο πυγμάχος Τζάρελ Μίλερ κέρδισε στον αγώνα του το βράδυ του Σαββάτου, έχασε όμως την περούκα του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.
  • Δέχτηκε μια δεξιά γροθιά στον δεύτερο γύρο, με το χτύπημα να είναι τόσο δυνατό που ξεκόλλησε τα πρόσθετα μαλλιά από το κεφάλι του. Παρά το αμήχανο σκηνικό, ο Μίλερ συνέχισε να παλεύει.
  • Τελικά, ο Μίλερ ξήλωσε εντελώς το περουκίνι του, το πέταξε στο κοινό και συνέχισε τον υπόλοιπο αγώνα δείχνοντας τη φαλάκρα του. Ο ίδιος δήλωσε πως όλα ξεκίνησαν από ένα περιστατικό όπου χρησιμοποίησε κατά λάθος «λευκαντικό με αμμωνία».
Ο Jarrell Miller (δεξιά) έχασε το περούκα του κατά τη διάρκεια αγώνα στις 31 Ιανουαρίου στο Garden. Στιγμιότυπο οθόνης μέσω X/@Hassanwellss
Ο Jarrell Miller (δεξιά) έχασε το περούκα του κατά τη διάρκεια αγώνα στις 31 Ιανουαρίου στο Garden. Στιγμιότυπο οθόνης μέσω X/@Hassanwellss

Ο πυγμάχος Τζάρελ Μίλερ (Jarrell Miller) κέρδισε στον αγώνα που έδινε το βράδυ του Σαββάτου, έχασε όμως την… περούκα του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Μίλερ, ο οποίος επικράτησε του Κίνγκσλεϊ Ιμπέ (Kingsley Ibeh) με πλειοψηφική απόφαση (split decision) στον προκαταρκτικό αγώνα που διεξήχθη στο Madison Square Garden, δέχτηκε μια δεξιά γροθιά στον δεύτερο γύρο. Το χτύπημα ήταν τόσο δυνατό που ξεκόλλησε τα πρόσθετα μαλλιά από το κεφάλι του, με αποτέλεσμα αυτά να «εκτοξευτούν» στον αέρα για λίγο αμέσως μετά την επαφή.  Παρά το αμήχανο σκηνικό, ο Μίλερ συνέχισε να παλεύει και στο τέλος κατάφερε να πάρει τη νίκη στα σημεία.

Τελικά, πριν ξεκινήσει ο επόμενος γύρος, ο Μίλερ ξήλωσε εντελώς το… περουκίνι του, το πέταξε στο κοινό και συνέχισε τον υπόλοιπο αγώνα δείχνοντας κανονικά τη φαλάκρα του.

Φταίει το… σαμπουάν

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξη μέσα στο ρινγκ μετά το τέλος του ματς, όλα ξεκίνησαν από ένα περιστατικό πριν από δύο ημέρες: αντί για σαμπουάν, χρησιμοποίησε κατά λάθος «λευκαντικό με αμμωνία» στο σπίτι της μητέρας του για να λουστεί.

«Είμαι κωμικός», δήλωσε ο Μίλερ στη συνέντευξή του μετά τον αγώνα, σύμφωνα με το ESPN. «Πρέπει να αυτοσαρκάζεσαι». Αφού εξασφάλισε τη νίκη του επί του Ιμπέ, ο Μίλερ το γιόρτασε χορεύοντας λίγο και τρίβοντας το -φαλακρό πλέον- σημείο στο κεφάλι του. Με αυτή τη νίκη, το ρεκόρ του βελτιώθηκε σε 27-1-2, ενώ ο αγώνας του Σαββάτου ήταν ο πρώτος του μετά την ισοπαλία με τον Άντι Ρουίζ τον Αύγουστο του 2024.

Η μοναδική ήττα στην καριέρα του σημειώθηκε τον Δεκέμβριο σε αγώνα εναντίον του Ντάνιελ Ντιμπουά. Αν και αρχικά ήταν προγραμματισμένο να αγωνιστεί στο Madison Square Garden το 2019 εναντίον του Άντονι Τζόσουα, ένας αποτυχημένος έλεγχος ντόπινγκ τού στέρησε την ευκαιρία, με αποτέλεσμα να κάνει τελικά το ντεμπούτο του στον ιστορικό αυτό χώρο μόλις αυτό το Σάββατο. Κεντρικό γεγονός της βραδιάς ήταν ο αγώνας του Τεόφιμο Λόπεζ εναντίον του αήττητου Σακούρ Στίβενσον.

