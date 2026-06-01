Καλαμάτα: Το σενάριο που παρουσιάζει ο 41χρονος συζυγοκτόνος και τα «κενά» στις καταθέσεις – Την ζήλευε παθολογικά

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με την άγρια δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής από τον 41χρονο σύζυγό της στην Καλαμάτα. Το αποτρόπαιο έγκλημα, έγινε μέσα στο σπίτι της οικογένειας, ενώ τα δύο παιδιά του ζευγαριού κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο. Ο άνδρας της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι στην κρεβατοκάμαρά τους, ενώ οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες που αναφέρουν πως ο άνδρας την ζήλευε παθολογικά.

Ο δράστης φέρεται να πίστευε πως η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση και οι καβγάδες ήταν συχνοί το τελευταίο διάστημα.

Το ζευγάρι είχε μετακομίσει πριν από 3 χρόνια στο διαμέρισμα, το οποίο ανακαίνισαν. Ο 41χρονος εργαζόταν ως βοηθός λογιστή και η 39χρονη σε ξενοδοχείο.



Τι υποστήριξε ο δράστης

Ο καθ’ομολογίαν δράστης υποστήριξε ότι κοιμόταν και όταν άνοιξε τα μάτια του είδε την 39χρονη από πάνω του να κρατάει μαχαίρι, και έτσι πιάστηκαν στα χέρια με τραγική κατάληξη τον θάνατο της γυναίκας.

«Ξύπνησα και την είδα πάνω από το κεφάλι μου να κρατάει ένα μαχαίρι. Παλέψαμε, άρπαξα το μαχαίρι και τη σκότωσα» είπε στους αστυνομικούς.

Ο 41χρονος έχει δώσει διαφορετικές εκδοχές στους αστυνομικούς. Η εκδοχή του ότι η 39χρονη του επιτέθηκε πρώτη με το μαχαίρι φαίνεται να έχει «αδυναμίες». Το μαχαίρι βρέθηκε στο αριστερό χέρι της, όμως η γυναίκα φέρεται να είναι δεξιόχειρας, άρα το πιο πιθανόν είναι ο δράστης να τοποθέτησε στο χέρι της το μαχαίρι ώστε να «ενισχύσει» το δικό του σενάριο αυτοάμυνας.

Ο ιατροδικαστής θα ρίξει φως στα αίτια και το πώς έγινε το φονικό. Ο δράστης σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία δεν έχει εκδορές που να συνάδουν με πάλη και με αμυντικά τραύματα σε καβγά, σε αντίθεση με το θύμα.

Η γυναίκα έχει δεκάδες τραύματα στο σώμα και το κεφάλι. Οι έμπειροι αστυνομικοί δεν αποκλείουν κανένα σενάριο, ούτε το σενάριο ο δράστης να της κατάφερε το πρώτο πλήγμα, ενώ εκείνη κοιμόταν.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας δεν υπάρχει καταγεγραμμένο ενδοοικογενειακό περιστατικό, αλλά το περιβάλλον του ζευγαριού αναφέρει πως το τελευταίο διάστημα υπήρχαν προστριβές λόγω της ζήλειας του 41χρονου.

Πώς έγινε το φονικό

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης, στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Κανάρη. Οι γείτονες άκουσαν φωνές και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Μία γειτόνισσα ανέφερε πως τις προηγούμενες ημέρες άκουσε τη γυναίκα να λέει στον 41χρονο «μη διανοηθείς να απλώσεις χέρι πάνω μου».

Φώναζε βοήθεια η 39χρονη

Στις 1:47 τα ξημερώματα το Κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. δέχθηκε κλήσεις από γείτονες που ανέφεραν γυναικείες κραυγές και εκκλήσεις για βοήθεια. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 1:52, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο. Παρά τις προσπάθειες των περιοίκων να επικοινωνήσουν με τους ενοίκους, σύμφωνα με το messinialive.gr, κανείς δεν άνοιγε την πόρτα.

Όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να εισέλθουν στο διαμέρισμα, εντόπισαν νεκρή την 39χρονη γυναίκα μέσα στο υπνοδωμάτιο. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής για την εξέταση της σορού και τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του θανάτου.

Μέσα στην κατοικία βρισκόταν και ο 41χρονος σύζυγός της, ο οποίος προσήχθη από τις αστυνομικές Αρχές και στη συνέχεια συνελήφθη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ομολόγησε την πράξη του, κάνοντας λόγο για έντονο διαπληκτισμό που προηγήθηκε.

Ιδιαίτερα τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει η παρουσία των δύο ανήλικων παιδιών του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών. Τα δύο κοριτσάκια βρίσκονταν σε διπλανό δωμάτιο την ώρα του περιστατικού. Τα παιδιά εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας για προστατευτική φύλαξη και υποστήριξη.

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία γνωστοποίησε ότι σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ κατασχέθηκε το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας συνεχίζει την προανάκριση για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Φίλη της 39χρονης: «Δεν ξέρω τι έγινε… Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί»

Φίλη της 39χρονης μίλησε στα τοπικά ΜΜΕ φανερά σε κατάσταση σοκ από την τραγική είδηση.

«Είμαι φίλη της, έκανε χρόνια παρέα με την αδελφή μου. Την ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια και μόλις είδα την είδηση το είπα στην αδελφή μου» είπε μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Δεν ξέρω τι έγινε… Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί. Τώρα τα παιδιά είναι στο νοσοκομείο και η αδελφή μου, μου ζήτησε να τους πάω ρούχα» πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.