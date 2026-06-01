Ιράν: Καταρρέει η εκεχειρία με τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ και τα πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο – Βίντεο με την επίθεση στο Κουβέιτ

Η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε τροχιά κατάρρευσης, καθώς το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για μη συμμόρφωση λόγω του ναυτικού αποκλεισμού και τα πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο. Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό και κατέλαβε χθες το κάστρο Μποφόρ, ενώ το Ιράν απάντησε με πλήγματα στο Κουβέιτ, επιτείνοντας την ένταση στην περιοχή.

Τεχεράνη, Ιράν / Φωτογραφία: AP
  • Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου κατήγγειλε τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ και τα πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο ως σαφή απόδειξη της αμερικανικής μη συμμόρφωσης με την κατάπαυση του πυρός. Το ιρανικό ΥΠΕΞ επιμένει ότι η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι απαραίτητος όρος για οποιαδήποτε συμφωνία.
  • Η στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ έδωσε εντολή για αεροπορικές επιδρομές στο προάστιο Νταχίγια της Βηρυτού ενώ χθες κατέλαβε το μεσαιωνικό κάστρο Μποφόρ. Ο Πρόεδρος του Λιβάνου καταδίκασε τη στρατιωτική επιχείρηση ως «μοχθηρή και καταδικαστέα ισραηλινή επιθετικότητα».
  • Το Ιράν στοχοποίησε θέσεις στο Κουβέιτ, από τις οποίες είχε ξεκινήσει αμερικανική επίθεση, δηλώνοντας ότι «θα λάβει όποια μέτρα κρίνει απαραίτητα» για την εθνική του ασφάλεια. Η Τεχεράνη θεωρεί τις ισραηλινές ενέργειες στην περιοχή αδιαχώριστες από τις ΗΠΑ.

Σε τροχιά πλήρους κατάρρευσης φαίνεται πως βρίσκεται η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατήγγειλε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την κλιμάκωση αυτού που ο ίδιος περιέγραψε ως ισραηλινά «εγκλήματα πολέμου» στον Λίβανο, αποτελούν σαφή απόδειξη της αμερικανικής μη συμμόρφωσης με την κατάπαυση του πυρός.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γκαλιμπάφ τόνισε ότι οι ενέργειες της Ουάσινγκτον υπονομεύουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση της εκεχειρίας, κατηγορώντας ευθέως τις ΗΠΑ ότι αποτυγχάνουν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία.

Σφοδρά πλήγματα στη Βηρυτό και κατάληψη του Μποφόρ

Η τοποθέτηση της Τεχεράνης έρχεται τη στιγμή που η στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ αποφάσισε να μεταφέρει τα πλήγματα στην καρδιά της  πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, ανακοίνωσαν ότι έδωσαν εντολή για τη διεξαγωγή αεροπορικών επιδρομών στο προάστιο Νταχίγια της Βηρυτού, το οποίο αποτελεί το προπύργιο της Χεζμπολάχ.

«Σε απάντηση στις επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και των επιθέσεων εναντίον των πόλεων και των πολιτών μας», ο Νετανιάχου και ο Ισραέλ Κατζ «έδωσαν εντολή στις IDF να πλήξουν τρομοκρατικούς στόχους στην περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους.


Η ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο είχε ήδη κλιμακωθεί τις προηγούμενες ώρες, με αποκορύφωμα την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ χθες.


Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, καταδίκασε τη στρατιωτική επιχείρηση με ανάρτησή του στο X, δηλώνοντας ότι η χώρα του βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «μοχθηρή και καταδικαστέα ισραηλινή επιθετικότητα».

Η εκεχειρία στον Λίβανο ως απαράβατος όρος για την Τεχεράνη

Από την πλευρά του, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατέστησε σαφές ότι η κατάπαυση του πυρός στο μέτωπο του Λιβάνου αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε ευρύτερη συνεννόηση με τις ΗΠΑ.

«Επιμένουμε ότι η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι απαραίτητος όρος για οποιαδήποτε συμφωνία που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Ο Μπαγκαΐ απέδωσε την καθυστέρηση στη διπλωματική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην παντελή έλλειψη εμπιστοσύνης, στις αντιφατικές θέσεις της Ουάσινγκτον, αλλά και στις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, τις οποίες η Τεχεράνη θεωρεί άρρηκτα συνδεδεμένες με την αμερικανική πολιτική.


«Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν εν μέσω έντονης καχύποπτης στάσης και δυσπιστίας, και η ανταλλαγή μηνυμάτων πραγματοποιείται σε αυτό το κλίμα», σημείωσε.

«Το άλλο μέρος αλλάζει συνεχώς τις απόψεις του και προβάλλει νέες ή αντιφατικές απαιτήσεις … είναι φυσικό αυτή η κατάσταση να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας ότι η Τεχεράνη θεωρεί τις ισραηλινές ενέργειες στην περιοχή αδιαχώριστες από τις ΗΠΑ.

Αντίποινα με φόντο το Κουβέιτ

Αναφερόμενος στα αμερικανικά πλήγματα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο ιρανικό έδαφος, ο Μπαγκαΐ τόνισε ότι η «αμερικανική επιθετική ενέργεια» συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας.

Όπως εξήγησε, το γεγονός αυτό ώθησε το Ιράν να στοχοποιήσει θέσεις στο Κουβέιτ, από τις οποίες είχε ξεκινήσει η επίθεση των ΗΠΑ.

«Θα λάβουμε όποια μέτρα κρίνουμε απαραίτητα για να υπερασπιστούμε την εθνική ασφάλεια του Ιράν», τόνισε.

Βίντεο από την επίθεση

Την ίδια στιγμή που το Ιράν έπληττε το Κουβέιτ, έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που καταγράφει πλάνα από την εκτόξευση των βαλλιστικών πυραύλων.

Στην έναρξη του οπτικού υλικού περιλαμβάνεται ένα κοντινό πλάνο σε αυτό που φαίνεται να είναι αυτοκόλλητο πάνω στο σώμα ενός πυραύλου.

Το αυτοκόλλητο απεικονίζει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, να φέρει μώλωπες και να ζητεί βοήθεια από το τηλέφωνο, με φόντο τα «κλειστά» Στενά του Ορμούζ.

Η λεζάντα που συνοδεύει την εικόνα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μέχρι να αποχωρήσει και ο τελευταίος Αμερικανός στρατιώτης από την περιοχή».

Το συγκεκριμένο βίντεο κοινοποιήθηκε σε κανάλια που συνδέονται άμεσα με το ιρανικό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένου του επίσημου λογαριασμού των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) στην πλατφόρμα Telegram.

