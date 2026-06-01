Ιράν: Καταρρέει η εκεχειρία με τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ και τα πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο – Βίντεο με την επίθεση στο Κουβέιτ

Σε τροχιά πλήρους κατάρρευσης φαίνεται πως βρίσκεται η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατήγγειλε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την κλιμάκωση αυτού που ο ίδιος περιέγραψε ως ισραηλινά «εγκλήματα πολέμου» στον Λίβανο, αποτελούν σαφή απόδειξη της αμερικανικής μη συμμόρφωσης με την κατάπαυση του πυρός.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γκαλιμπάφ τόνισε ότι οι ενέργειες της Ουάσινγκτον υπονομεύουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση της εκεχειρίας, κατηγορώντας ευθέως τις ΗΠΑ ότι αποτυγχάνουν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία.

The naval blockade and escalation of war crimes in Lebanon by the genocidal Zionist regime are clear evidence of U.S. noncompliance with the ceasefire. Every choice has a price, and the bill comes due. It will all fall into place. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 1, 2026

Σφοδρά πλήγματα στη Βηρυτό και κατάληψη του Μποφόρ

Η τοποθέτηση της Τεχεράνης έρχεται τη στιγμή που η στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ αποφάσισε να μεταφέρει τα πλήγματα στην καρδιά της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, ανακοίνωσαν ότι έδωσαν εντολή για τη διεξαγωγή αεροπορικών επιδρομών στο προάστιο Νταχίγια της Βηρυτού, το οποίο αποτελεί το προπύργιο της Χεζμπολάχ.

«Σε απάντηση στις επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και των επιθέσεων εναντίον των πόλεων και των πολιτών μας», ο Νετανιάχου και ο Ισραέλ Κατζ «έδωσαν εντολή στις IDF να πλήξουν τρομοκρατικούς στόχους στην περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους.

בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי ארגון הטרור חיזבאללה והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו, הוריתי לצה״ל יחד עם שר הביטחון ישראל כ”ץ לתקוף מטרות טרור ברובע הדאחייה בביירות — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 1, 2026



Η ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο είχε ήδη κλιμακωθεί τις προηγούμενες ώρες, με αποκορύφωμα την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ χθες.

צה”ל החל במבצע רחב ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון פיקוד הצפון יצא למבצע פיקודי ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון להשמדת תשתיות ולחיסול מחבלים, כחלק מחיזוק השליטה המבצעית בדרום לבנון, ולהסרת האיום הישיר על אצבע הגליל ומטולה.

הפעילות החלה לפני מספר ימים,… pic.twitter.com/Nl7iiR3WHT — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 31, 2026



Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, καταδίκασε τη στρατιωτική επιχείρηση με ανάρτησή του στο X, δηλώνοντας ότι η χώρα του βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «μοχθηρή και καταδικαστέα ισραηλινή επιθετικότητα».

في الذكرى التاسعة والثلاثين لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي، قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون : ” في مثل هذا اليوم، قبل تسعةٍ وثلاثين عاماً، اغتالت يدُ الغدر رجلاً من أصلب رجالات لبنان وأكثرهم إخلاصاً لوطنهم، فاستُشهد الرئيس رشيد كرامي على مذبح الدولة التي أفنى عمره في خدمتها.… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 1, 2026

Η εκεχειρία στον Λίβανο ως απαράβατος όρος για την Τεχεράνη

Από την πλευρά του, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατέστησε σαφές ότι η κατάπαυση του πυρός στο μέτωπο του Λιβάνου αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε ευρύτερη συνεννόηση με τις ΗΠΑ.

«Επιμένουμε ότι η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι απαραίτητος όρος για οποιαδήποτε συμφωνία που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Ο Μπαγκαΐ απέδωσε την καθυστέρηση στη διπλωματική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην παντελή έλλειψη εμπιστοσύνης, στις αντιφατικές θέσεις της Ουάσινγκτον, αλλά και στις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, τις οποίες η Τεχεράνη θεωρεί άρρηκτα συνδεδεμένες με την αμερικανική πολιτική.



«Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν εν μέσω έντονης καχύποπτης στάσης και δυσπιστίας, και η ανταλλαγή μηνυμάτων πραγματοποιείται σε αυτό το κλίμα», σημείωσε.

«Το άλλο μέρος αλλάζει συνεχώς τις απόψεις του και προβάλλει νέες ή αντιφατικές απαιτήσεις … είναι φυσικό αυτή η κατάσταση να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας ότι η Τεχεράνη θεωρεί τις ισραηλινές ενέργειες στην περιοχή αδιαχώριστες από τις ΗΠΑ.

Αντίποινα με φόντο το Κουβέιτ

Αναφερόμενος στα αμερικανικά πλήγματα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο ιρανικό έδαφος, ο Μπαγκαΐ τόνισε ότι η «αμερικανική επιθετική ενέργεια» συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας.

Όπως εξήγησε, το γεγονός αυτό ώθησε το Ιράν να στοχοποιήσει θέσεις στο Κουβέιτ, από τις οποίες είχε ξεκινήσει η επίθεση των ΗΠΑ.

«Θα λάβουμε όποια μέτρα κρίνουμε απαραίτητα για να υπερασπιστούμε την εθνική ασφάλεια του Ιράν», τόνισε.

Βίντεο από την επίθεση

Την ίδια στιγμή που το Ιράν έπληττε το Κουβέιτ, έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που καταγράφει πλάνα από την εκτόξευση των βαλλιστικών πυραύλων.

Στην έναρξη του οπτικού υλικού περιλαμβάνεται ένα κοντινό πλάνο σε αυτό που φαίνεται να είναι αυτοκόλλητο πάνω στο σώμα ενός πυραύλου.

Το αυτοκόλλητο απεικονίζει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, να φέρει μώλωπες και να ζητεί βοήθεια από το τηλέφωνο, με φόντο τα «κλειστά» Στενά του Ορμούζ.

Η λεζάντα που συνοδεύει την εικόνα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μέχρι να αποχωρήσει και ο τελευταίος Αμερικανός στρατιώτης από την περιοχή».

Το συγκεκριμένο βίντεο κοινοποιήθηκε σε κανάλια που συνδέονται άμεσα με το ιρανικό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένου του επίσημου λογαριασμού των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) στην πλατφόρμα Telegram.