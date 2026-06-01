Αποστολή στο Μόναχο: Ελικόπτερα – μάνες με drones συνοδούς

Τα drones φέρνουν αλλαγές ακόμη και στον τρόπο δράσης των ελικοπτέρων. Η εξέλιξη των τεχνολογιών και η υιοθέτηση νέων τακτικών επιχειρήσεων φέρνει τα drones σε έναν νέο ρόλο και στον τρόπο δράσης των ελικοπτέρων, τα οποία πλέον εγκαταλείπουν τον παραδοσιακό τους ρόλο. Πλέον μετατρέπονται σε ιπτάμενες πλατφόρμες συλλογής και διαχείρισης δεδομένων.

Αποστολή στο Μόναχο – Γερμανία: Χρήστος Μαζανίτης

Ένα drone που έχει εκτοξευθεί από ελικόπτερο πετάει σε απόσταση 20 μιλίων μακριά από αυτό. Έχει εντοπίσει τους απαγωγείς ενός ατόμου υψηλού προφίλ. Το drone “εγκλωβίζει” τους απαγωγείς με τις κάμερές του και δίνει απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων και στους πιλότους δύο ελικοπτέρων.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, τα ελικόπτερα ακινητοποιούν με ένοπλους άνδρες των ειδικών δυνάμεων το αυτοκίνητο των απαγωγέων. Λίγο μετά απελευθερώνουν το θύμα. Οι απαγωγείς συλλαμβάνονται.

Το drone που τους έχει εντοπίσει συνεχίζει να πετά και να σαρώνει όλη την περιοχή σε ακτίνα χιλιομέτρων υπό τον φόβο ύπαρξης ομάδας υποστήριξης των απαγωγέων. Με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης αναλύει και διαβιβάζει στο κέντρο επιχειρήσεων και τους επικεφαλής των ομάδων κρούσης τα δεδομένα. Η επιχείρηση διαρκεί ακριβώς 7 λεπτά.

Το enikos.gr βρέθηκε στη βάση της Airbus στο Μόναχο της Γερμανίας. Εκεί όπου πραγματοποιούνται καθημερινά δοκιμές πάνω σε καινοτόμες τεχνολογίες.

Καταγράψαμε με την κάμερά μας μία μοναδική επίδειξη για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες ήδη έχουν αρχίσει να ενσωματώνονται στα ελικόπτερα του σήμερα. Όπως το Η-160 το οποίο πλέον χρησιμοποιείται για επιχειρήσεις πολιτικής αεροπορίας αλλά ακόμη και για επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων.

Για την Ελλάδα και ειδικότερα τις Ένοπλες Δυνάμεις αυτό αποτελεί μία εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία αφού επιχειρεί με δύο τύπους ελικοπτέρων της Airbus, τα ΝΗ-90 που διαθέτει ο Στρατός Ξηράς και τα Super Puma που έχει η Πολεμική Αεροπορία. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι και η Πυροσβεστική επιχειρεί με Super Puma και μάλιστα πρόσφατα προχώρησε σε νέα παραγγελία.

Στην βάση του Μανχάιμ, έξω από το Μόναχο, στο συνέδριο της Airbus συναντήσαμε τον Victor Gerin-Roze, διευθυντής προγράμματος της Airbus Helicopters, ο οποίος παραχώρησε στο enikos.gr συνέντευξη σχετικά με το μέλλον των επιχειρήσεων, με τα drones να αποτελούν το αναπόσπαστο κομμάτι ενός ελικοπτέρου.

“Ο σχεδιασμός, ειδικά για την Airbus Helicopter, είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο πορτφόλιο με νέες τεχνολογίες. Προτεραιότητα είναι η H-teaming Solution , δηλαδή η συνεργασία μεταξύ drones κι ελικόπτερων” μας λέει.

Δίνοντας το στίγμα των νέων επιχειρήσεων μας εξηγεί ότι ο τρόπος δράσης και συνεργασίας drone – ελικοπτέρου περιλαμβάνει δύο εκδοχές μαζί. Η μία είναι το drone να απογειώνεται από το έδαφος και να ελέγχεται εν συνεχεία από το ελικόπτερο και η δεύτερη είναι να εκτοξεύεται από το πλήρωμα του ελικοπτέρου εν πτήσει. «Ο κύριος στόχος είναι να δρα μπροστά από το ελικόπτερο, σε μεγάλη απόσταση» κάτι που προσδίδει επιχειρησιακό πλεονέκτημα.

«Μπορεί να επιχειρεί σε μία ακτίνα έως 20 ναυτικών μιλίων από το ελικόπτερο» μας εξηγεί, «προμηθεύοντας το πλήρωμα με πληροφορίες και εικόνες σε άμεσο χρόνο».

Πρόκειται για μία τεχνολογία που δεν θα έχει εφαρμογή μόνο στις επιχειρήσεις της πολιτικής αεροπορίας, όπως για παράδειγμα επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά και σε στρατιωτικές εφαρμογές. «Υπάρχουν drones που συνεργάζονται με το ελικόπτερο, τα οποία μπορούν να εκτελέσουν ακόμη και μεταφορές φορτίων», κάτι που μπορεί να είναι ακόμη και άφεση βομβών.

«Ένας άλλος τομέας δράσης των drones είναι η επιτήρηση των συνόρων και οι επιχειρήσεις έρευνας σε θάλασσα και ξηρά αλλά και σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης» λέει ο κος Gerin – Roze. Μπορεί να σαρώνει μέχρι και 4.000 χιλιόμετρα σε μία ώρα με δυνατότητα πτήσης άνω των 12 ωρών.

Το επόμενο βήμα στην εξέλιξη είναι το ελικόπτερο να χρησιμοποιείται ως «μάνα» που θα μπορεί να ελέγχει ένα σμήνος από drones, το καθένα εκ των οποίων να μπορεί να εκτελεί και διαφορετικές αποστολές. «Θα μπορούν να συνεργάζονται τα drones ταυτόχρονα με τα ελικόπτερα αλλά και με τα μαχητικά αεροσκάφη» μας αποκαλύπτει.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που παρέχουν αυτού το είδους οι τεχνολογίες είναι ότι ένα τέτοιο drone μπορεί να χαρτογραφεί μία πολύ μεγάλη περιοχή χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και να προχωρά ακόμη και σε ενέργειες επιθετικού τύπου, όταν κρίνεται απαραίτητο.

Ωστόσο, αυτό που τονίζουν οι υπεύθυνοι της εταιρείας είναι ότι ποτέ δεν θα επιτρέψουν στις μηχανές να πάρουν την απόφαση στα χέρια τους. Ο ανθρώπινος νους, το ανθρώπινο χέρι θα είναι αυτό που πάντα θα δίνει την τελική εντολή.